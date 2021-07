Lugares Viaja: tendencias para recorrer Argentina en invierno

El proceso de vacunación avanza, y una palabra vuelve a instalarse en el turismo: seguridad. La industria redobla la apuesta con fórmulas ya comprobadas para proteger al viajero y a la población local. Aún en temporada invernal, el aire es la clave. Esquí y snowboard permiten vivir el frío puertas afuera, en las pistas de los centros invernales más importantes, mientras que el senderismo y el trekking crecen. Los grandes hoteles afianzan sus estrategias de protección y sanitización; y proponen condiciones óptimas para viajar en familia. Además, con gran experiencia en el rubro, las agencias de turismo se posicionan como una gran alternativa para quienes desean estar acompañados en caso de posibles contingencias con los vuelos o protocolos provinciales.

El especial Lugares Viaja rescata lo mejor de la temporada de invierno con altos estándares de calidad y confort, y ofrece opciones que cumplen con todos los protocolos vigentes. Para descansar y disfrutar de la temporada de invierno a pleno.

En contacto con el paisaje

El Ministerio de Turismo y Deportes de La Nación continúa impulsando su programa La Ruta Natural, una serie de circuitos a lo largo de todo el país asociados al turismo de naturaleza. Además de 17 rutas territoriales, como la Ruta de la Selva Misionera, del Iberá, del Fin del Mundo, etc., sumaron una selección de rutas temáticas. En temporada de invierno, la propuesta destacada es recorrer la belleza salvaje de La Ruta del Mar Patagónico y el litoral del país, siguiendo La Ruta del Iberá.

Además de la elección del destino, otro fenómeno interesante es el incremento en los viajes realizados a través agencias de turismo. Por eso, el Operador Mayorista Piamonte, con más de 40 años de trayectoria en el mercado, amplió aún más la oferta de paquetes nacionales, con programas para todos los gustos. Entre otras propuestas, se focalizó en una de las provincias más elegidas por los viajeros, Salta, para desarrollar varios paquetes que permiten disfrutar de La Linda sin preocupaciones.

Las grandes cadenas hoteleras

La combinación del entorno natural con el confort y la seguridad de una prestigiosa cadena hotelera pareciera ser una de las claves. El Arakur, miembro de The Leading Hotels of the World, está emplazado a 250 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Ushuaia. Ubicado dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén, ofrece un escenario único para conectarse con el bosque nativo. Pensando siempre en la seguridad del huésped, desarrollaron sistemas de renovación constante del aire y del agua de las piscinas; y ajustaron aún más los protocolos que vienen incorporando desde el año pasado, con estaciones de sanitización y control de temperatura corporal con cámaras infrarrojas. El objetivo es generar un entorno relajado que no pierda de vista las condiciones de seguridad.

Otro lugar excepcional en Ushuaia es Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences, miembro de Traveller Made, con vista al Canal Beagle. El hotel se prepara para recibir a sus huéspedes con Ushuaia by Los Cauquenes, una serie de experiencias hechas a medida de los huéspedes. Lo mejor de las tierras fueguinas con la certificación internacional de los protocolos de Seguridad e Higiene de la empresa internacional TÜV NORD GROUP, uno de los entes de Certificación, Inspección y Ensayos más grande del mundo.

Unos días de deportes de nieve

También en Ushuaia, el Cerro Castor suma una cuota de deporte y aire libre. El Centro invernal más austral se enorgullece de tener la temporada de nieve más larga del país. Desde principios de julio hasta los primeros días de octubre podrá disfrutarse de sus 34 pistas con la nieve de mejor calidad. Además, para dinamizar los procesos, lanzaron una plataforma de venta online que permite comprar pases y alquilar equipos directamente desde el sitio web, para minimizar el contacto en las áreas sociales.

Mientras que en Mendoza, Las Leñas recibe a los esquiadores con una ventaja respecto al resto: es el centro invernal más cercano para quienes viajan desde Buenos Aires, ya que se puede acceder en auto luego de manejar alrededor de 1200 kilómetros. Con altos standares de seguridad, el valle tiene todo para vivir una experiencia única sin la necesidad de moverse demasiado, como en una burbuja en medio de la cordillera andina.

Lugares Viaja destaca las mejores ideas, paquetes y los destinos más impactantes para quienes desean seguir recorriendo el país en familia.

