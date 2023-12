Sobre un edificio de 1780 funciona Pousada Arte Urquijo, un hotel con galería de arte y taller que recibe huéspedes de todas partes del mundo.

María Cruz Urquijo ama los colores y pinta con óleos diluidos. Jade Sívori

“La sociedad porteña no la podía contener”, reflexiona María Cruz Urquijo cuando recuerda a su madre, María Luz Gutiérrez Urquijo. “Era un personaje divino; una mujer de avanzada”, agrega mientras me convida una caipiriña en el living de Pousada Arte Urquijo, su hotel boutique en Paraty, a metros del mar y al sur de Río de Janeiro, en Brasil. Así me anticipa algo de la historia de aventura y empuje de María Luz, su madre artista que llegó desde Buenos Aires a este puerto del litoral carioca en la década del 80, cinco siglos después que los portugueses.

La posada es mágica y acogedora. Jade Sívori

“Mamá era artista plástica, pero además, en los años 70, tenía una marca de pret a porter con showroom en el Hotel Alvear. Le iba muy bien y era independiente. En los 80, todos los años, venía a San Pablo para enterarse de las novedades textiles que ofrecía el Fashion Week. Acá había telas engomadas cuando nadie sabía lo que eran. La cuestión es que, en uno de esos viajes, se toma unos días de vacaciones para pasear. Estaba encarando para Angra Dos Reis cuando alguien le sugiere que se tome un colectivo a Paraty. Ella no quería saber nada con subirse a un colectivo y se toma un taxi, que después de seis horas la deja en Paraty. Tanto le gustó este lugar que se queda un mes y recién entonces nos llama para contarnos dónde estaba. ‘No vuelvo más’, nos dijo”, rememora Cruz, que por entonces bordeaba los veinte y había quedado en Núñez con su hermano Sebastián y sus abuelos.

La pintora María Luz Gutiérrez Urquijo resultó una visionaria. Jade Sívori

Así fue. María Luz volvió a Buenos Aires solo para vender todo, empacar y volar de vuelta a Brasil. Se deshizo de sus cosas en un mes y se asentó en Paraty. “Es que este pueblo tiene una vibración especial. Reúne mucha historia y otro tanto de naturaleza, entre el puerto, las bahías y el mar, que es un paraíso. Te metés al agua todo el año. En invierno hay olas y hacés surf; en verano está chatito y podés nadar”, señala Cruz, que también es artista, y mientras en las paredes de Pousada Arte Urquijo los cuadros de su madre (que son neo expresionistas) se mezclan con los de ella, que son abstractos.

Muy buena dibujante desde chica, Cruz fue inspirada por su madre, pero también por su abuelo especialista en porcelana fina y restaurador. El arte, y también los caballos, eran una forma de vida que la llevaba por talleres de fotografía, pintura y por maestros escultores. “Vivía en Buenos Aires, pero cada vez que podía venía a Paraty a visitar a mamá. ¡Me encantaba! La casa quedaba abierta y no pasaba nada”, cuenta sobre lo que hoy es posada, pero entonces era galería y taller de arte.

El desayuno es uno de los puntos fuertes de la propuesta de Pousada Arte Urquijo. Jade Sívori

“A mediados de los 80 mamá compró esta casa que es de 1780. Era una ruina. Había que hacer obra. Fue una verdadera visionaria. Alquilaba una casa enfrente y tardó seis años en poner esta a punto. Dos años le llevó recoger y restaurar el material preexistente. Hay vigas que tienen 500 años. Además, tuvo que firmar muchos permisos, porque acá todo está protegido y hay que refaccionar con muchísimo cuidado. La obra en sí le llevó cuatro y la lideramos nosotros, con carpinteros y artesanos de acá. Ya casi no quedan casas que adentro hayan conservado materiales originales. Solo con especialistas pudimos lograr semejante restauración”, comenta Cruz sobre la posada de seis habitaciones –cada una con su baño–, que recibe huéspedes desde 1993.

Paraty, en el estado de Río de Janeiro, es un pueblo con encanto. Jade Sívori

“A los 20 y tantos me vine para sumarme al proyecto de mamá”, resume Cruz, que desde 2011 no tiene casa en Buenos Aires. Sonríe al recordar que entre los personajes que pasaron por la posada hubo un director de teatro inglés que pasó a ser su novio y la llevó seis meses a Inglaterra como asistente de la Royal Shakespeare Company. Hacerle la reverencia a la reina de Inglaterra fue una de las experiencias que le regaló esta posada cosmopolita y muy bien atendida, que desde que abrió aloja viajeros de todas partes del mundo. Pero Cruz no fue la única que siguió los pasos de María Luz. Sebastián Buffa Urquijo, su hermano, también siguió a su madre y triunfó. Casado con una marplatense, es un emprendedor nato y personaje célebre del pueblo. Hace treinta años fundó Paraty Tours, una agencia de turismo líder en la zona.

Orgullosa de sus hijos, María Luz murió a los 56 años –“demasiado joven”–, pero contenta con ver lo bien que andaba la posada. “En ese momento Nelson vino a cuidarme y no se fue más”, cuenta Cruz para introducirme a Nelson Martínez, su marido uruguayo y también artista, que la conoce desde el colegio. Juntos tienen dos hijos: María Xul y Lorenzo. Emparejados y súper compañeros, son la cara visible de la posada. Tantas obras de arte tienen en paredes, repisas y espacios comunes, que para colgarlos acaban de estrenar una segunda posada, Casa Arte Caboré. Así, de paso, se expanden en otro arte que también les sale muy bien: recibir.

La posada funciona además como galería y taller de arte. Jade Sívori

“Hago esculturas con material reciclado. Me gusta trabajar en tamaños grandes. No corto nada. Me entero de lo que se cae con la tormenta. Hay maderas muy diferentes entre sí. En general, las que encontramos en la mata atlántica no son durables porque hay mucha agua y se pudren, pero hay frutales de ciruelas y moras que sirven. También trabajo con moldes y con cemento, que es un material re noble que se usa desde los romanos. Y cuando me canso de estar meses con una pieza, sobándola eternamente, me voy a pintar. ¡Qué felicidad! Es lindo cambiar”, cuenta Cruz, que tiene dos talleres bien diferenciados. Cuenta que con Nelson confeccionan sus propios óleos, que ella los trabaja bien livianos, como acuarelas. “Tenemos un programa de trabajo y métodos. Somos artistas, ¡pero no estamos todo el día volados! Tenemos que manejar las posadas”, ríe Cruz cuando se nos va el último sorbo de caipiriña.

Datos útiles

Pousada Arte Urquijo. En el centro histórico, recibe en seis habitaciones de una casa de 1780 que además es galería y taller de arte. Propiedad Cruz Urquijo y Nelson Martínez, que son artistas, está signada por la obra, las porcelanas antiguas y los viajes de los dueños de casa y de sus antepasados. Lujo sutil en sábanas, toallas y jabones. El desayuno es completo y con productos de calidad. Tiene pileta, en un patio interno encantador. Desde u$s 120 la doble con desayuno. R. Dona Geralda, 28. T: +55 (24) 99312-7297. IG: @pousadaarteurquijo

Casa Arte Caboré. La casa de los propietarios de Pousada Arte Urquijo acaba de ser inaugurada para recibir. Los huéspedes se hospedan en esta edificación moderna, con baños e instalaciones a estrenar. Cuenta con seis habitaciones amplias –algunas con patio interno y hamaca paraguaya–, galería de uso común, pileta y jardín. Ofrecen muy buen desayuno. Está separada del casco histórico por un puente, próxima al área comercial de la ciudad. Tiene estacionamiento. Desde u$s 120 la doble con desayuno. Av. Octávio Gama, 920. T: +55 (24) 99228-0335. IG: @casaartecaboreparaty

Casa Arte Caboré es una gran opción en Paraty. Jade Sívori

Paraty Tours. Del argentino Sebastián Buffa Urquijo y su esposa Silvana, es la empresa que desarrolló el turismo en la ciudad y se mantiene primera en ventas desde hace treinta años. Con oficina en la calle comercial, ofrecen salidas en barco –de diferentes tamaños e instalaciones– a praia da Lula, praia Vermelha y praia da Ponta Negra, entre otros rincones de la bahía de Paraty que están rodeados por lo más exuberante de la naturaleza. Coordinan también visitas a reservas indígenas y de descendientes de esclavos, experiencias de cocina tradicional, avistaje de aves, raftings, trekkings por la montaña, paseos en canoa, cabalgatas y tirolesa. Cuentan con una flota de vehículos para hacen traslados en auto, camionetas y ómnibus. Tienen guías bilingües. Av. Roberto Silveira, 479, Paraty. T: +55 (24) 99974-2734. IG: @paratytours.agencia