Nueva York: El parque público que flota sobre el río Hudson, la nueva estrella de la ciudad

New York tiene un oasis urbano suspendido sobre las aguas del río Hudson. Un gigantesco jardín creado por la mano del hombre que invita a una vista única.

“Un nuevo parque de u$s 260 millones flota sobre el Hudson. Es encantador”, tituló el New York Times cuando se inauguró, en mayo del 2021. Más allá de una eterna discusión entre fans y detractores por el descomunal presupuesto –financiado principalmente por la fundación de Barry Diller y su mujer, la diseñadora de modas Diane von Fürstenberg–, este espacio de uso público, a pasos del Meatpacking District, regala unos siempre bienvenidos metros más de verde a la ciudad, además de unas soberbias vistas del río y de la silueta de New Jersey .

Vista aérea de Little Island, a pasos del Meatpacking District. Timothy-Schenck

El espacio, diseñado por el estudio londinense que lidera Thomas Heatherwick (también autor del archifotografiado Vessel, en Hudson Yards, otro proyecto escultórico bocetado tres años después), se imaginó como una suerte de jardín gigante sobre el río que baña las costas de esta ciudad.

Se trata de un bosque de 280 pilares de hormigón que emergen del agua y sostienen 132 tulipanes : un moderno “bosque” de una hectárea. De notables formas escultóricas, suma una ondulante hectárea de superficie repartida entre senderos poblados de flora nativa y terrazas de avistamiento.

El proyecto es del estudio de arquitectura londinense Heatherwick.

El paisaje verde, obra de Signe Nielsen, alberga un ecosistema de 35 especies de árboles, 65 especies de arbustos y otras 290 variedades de césped, enredaderas y plantas perennes.

Little Island es parte del Hudson River Park, un extensa área de más de 200 hectáreas que transcurre a orillas de ese río. La novedosa estructura se sitúa junto a los restos de Pier 54, destruido por un huracán en 2013.

El sitio elegido es rico en historia. Allí desembarcaron los sobrevivientes del Titanic y décadas más tarde fue un centro musical de importancia y punto de reunión de la comunidad LGBT .

El lugar es un spot ineludible para fotos.

Tulipanes en el aire

Cada tulipán de hormigón tiene una forma única, ya que su diseño se inspiró en los dibujos que crea el hielo sobre las aguas del río en invierno; miden entre 4.5 y 19 metros de altura y ofician de una suerte de enormes macetas con césped, árboles y miradores . Además del parque, hay un área gastronómica, The play Ground, provista de foodtrucks de oferta variada. Después está el escenario y una zona de césped llamada The Glade y un impresionante anfiteatro The Amph con capacidad para 687 personas.

Alberga un ecosistema de 35 especies de árboles, 65 especies de arbustos y otras 290 variedades de césped, enredaderas y plantas perennes.

Este parque-muelle con formato de isla se suma a las tradicionales áreas verdes de la ciudad lideradas por el Central Park y ofrece un lindo paseo que permite sumergirse por un rato en un sitio alejado del ir y venir urbano. Así lo define Nielsen, el autor de esta novedosa geografía verde: “La idea es que el visitante salga de la ciudad como si fuera a Oz, a esta pequeña y divertida isla en el río”.

Será cuestión entonces de incluir Little Island en el típico recorrido neoyorquino. La entrada es libre y gratuita.

www.littleisland.org