El bodegón moderno en frente de la Bombonera que rescata la cocina de los inmigrantes

Con vista directa al estadio, abrió hace menos de un año y elevó la vara del barrio con su menú de parrilla y recetas italianas que evocan la cocina de los inmigrantes con una vuelta contemporánea.

Stracciatella con mortadela genovesa, una de las especialidades del lugar. WWW.MarielaMArques.com.ar

Antes de pedir la carta y de ordenar cualquier plato, el restaurante tiene algo que lo hace único: su ubicación . Se sitúa sobre la calle Brandsen 923, exactamente en frente de la Bombonera. Desde sus mesas se observa el escudo gigante de una de las puertas de ingreso al estadio, el mismo que todos los días atrae a cientos de turistas que llegan para conocer uno de los grandes templos del fútbol argentino.

“Nuestro menú es el resultado de la unión entre la excelencia de la carne argentina con las propiedades de nuestras tierras, y los sabores del mundo que llegaron aquí junto con los inmigrantes ”, dice la carta de Genovés, restaurante, parrilla y bar que inauguró en invierno del año pasado en el icónico barrio de La Boca.

El cocinero Pablo Greco intenta recrear la cocina de los genoveses que llegaron al barrio de La Boca.

Ojo de bife, uno de los platos estrella del nuevo bodegón.

Con un salón para 150 cubiertos, una barra, un jardín de invierno, una cava y mucho vidrio para ver una de las canchas más famosas del mundo, el restaurante se define como un bodegón moderno. La idea es darle una nueva mirada a los platos tradicionales de las cantinas clásicas, como la lengua a la vinagreta o una fainá .

“Se pensó en un bodegón y en una parrilla, pero distintos a lo que podés encontrar en el barrio. Cuando me llamaron para trabajar acá y me hablaron de un bodegón, se me vinieron a la cabeza las imágenes que todos tenemos en la cabeza: banderines de fútbol, jamones colgando y sifones. Pero acá la idea es otra”, dice Pablo Greco, chef ejecutivo de Genovés .

Conchiglioni gamberi (pasta seca italiana con brunoise de vegetales y langostinos), una de las recetas de los inmigrantes que rescatan con maestría.

Con gran trayectoria en el mundo gastronómico -pasó por las cocinas del Café Grand Savoy de Rosario, Bengal, Il Gatto Trattorias e Italpast- intenta, en algunos de los platos, rendir tributo no sólo a Italia sino particularmente a los genoveses que llegaron a la Boca a fines del siglo XIX.

En la carta está la farinata genovesa (fainá) con provolone, porchetta con salsa tártara y stracciatella con mortadela genovesa . “Aunque hay platos italianos, la idea es que sea un bodegón con sello propio. Queremos probar, por ejemplo, con la pascualina de alcauciles”, agrega Greco.

El restaurante abrió hace menos de un año y es necesario reservar para conseguir mesa, en especial los días de partido. WWW.MarielaMArques.com.ar

Porchetta con salsa tártara, un recomendado de la carta ideal para pedir de entrada. WWW.MarielaMArques.com.ar

El clásico vitel toné, por ejemplo, viene con alcaparras fritas . Y la lengua a la vinagreta es tibia, coronada con miel y aceite de oliva. Como plato principal, para los amantes de la carne hay una ceja de bife de casi un kilo, con escamas de sal marina de Chubut . También un cerdo a la riojana, con puré de arvejas a la menta y papas crocantes. Los amantes de la pasta pueden optar por el conchiglioni gamberi (pasta seca italiana con brunoise de vegetales y langostinos).

“En el invierno queremos probar con la buseca y seguramente con los pucheros ”, adelanta Greco sobre un restaurante que tiene varios desafíos. “El camino es formar un público y ver qué nuevos caminos podemos tomar”, dice.

Vacío a la parrilla. WWW.MarielaMArques.com.ar

Los tragos son un punto destacado de la propuesta, excepto los días de partido que está prohibida la venta de alcohol.

Los dulceros pueden disfrutar de una degustación de mousse reversionada al modo del viejo helado cassata de maracuyá, frutilla y chocolate. También ofrecen dulce de cayote con queso gouda, pimienta y oliva. Y una banana split que se sale del molde. Además, la carta tiene una amplia variedad de tragos y vinos, principalmente de bodegas argentinas, además de una cava para degustación y eventos .

La vida del restaurante Genovés late al ritmo de la Bombonera. Al estar ubicado junto al estadio, su dinámica se ve modificada los días de partido . Durante esa jornada, no se puede vender alcohol algunas horas antes del inicio del juego; por cuestiones de alta demanda y para ofrecer un servicio más ágil, el restaurante cambia el menú habitual por uno más enfocado en las pastas, parrilla y minutas.

Vitel toné con alcaparras fritas. WWW.MarielaMArques.com.ar

Los días de partido, a menos que se tenga entrada, no se puede llegar al restaurante porque hay algunos controles previos. Los hinchas que van a la cancha -su gran público cautivo durante ese día- suelen reservar las mesas de Genovés con antelación para ir a almorzar o cenar . Además, tiene una gran afluencia del público que va al hotel Undici, que está ubicado en el mismo predio.

La cava a la vista es un gran atractivo, con etiquetas de todo el país. WWW.MarielaMArques.com.ar

Abre de lunes a domingo desde las 7 a la medianoche.

