Estrella Herrera PARA LA NACION

En el parque hay además un hotel de muy buen nivel. Estrella Herrera

Diversión en Legoland. Así se llaman los parques temáticos inspirados en los juegos daneses de Lego. Los hay en distintas partes del mundo y el último abrió este 2023 en Shenzhen , la megaurbe del sureste de China que vincula Hong Kong con el territorio continental. ¿Uno más cerca? En el centro de la península de La Florida, Estados Unidos, a tres horas de Miami y una hora y media de Orlando.

Inaugurado a fines de 2011, está emplazado en el que fue el antiguo jardín público Cypress Gardens –abierto en 1930–, del que aún conserva parte de su vegetación, ahora integrada a esta propuesta de vacaciones en familia. Tiene más de 50 atracciones y espectáculos que a todo niño fan de esta actividad lúdica de diseño puede desesperar de felicidad al elegir por dónde empezar.

Para quienes no están tan al tanto, la marca Lego se caracteriza por su sistema universal de bloques de encastre que permiten la construcción de infinitos mundos; por eso, en este parque significa recorrer un sorprendente paseo de esculturas, donde todo lo imaginable está construido con esas diminutas piezas que hacen aparecer elefantes, dinosaurios, sarcófagos egipcios y hasta ciudades enteras.

Legoland entretiene a toda la familia. Estrella Herrera

Entre sus sectores, está el dedicado a la película de Lego, en el que se puede visitar el simulador Masters of Flight, un paseo hiperrealista a bordo de un avión que atraviesa diversas geografías a toda velocidad en una competencia de vuelo de gran destreza. Mientras que los amantes del vértigo no se pueden perder la montaña rusa del dragón ni la Coastersaurus, una de las últimas montañas rusas en madera que se sumerge en una jungla prehistórica de dinosaurios Lego animados y a tamaño real.

La Estatua de la Libertad en el mundo Lego. Estrella Herrera

Más tranquilo, sin mareos y apto para todas las edades, está Miniland USA, que, con más de 32 millones de ladrillos Lego, recrea lugares emblemáticos de California, Las Vegas, Florida, Nueva York y Washington bajo techo, donde además se puede descansar de los embates del sol. Entre juego y juego, hay que hacer un stop para probar las granny’s apple fries, manzanas fritas con azúcar y canela, un clásico en todos los parques Legoland.

En Legoland hay montañas rusas y otro tipo de atracciones. Estrella Herrera

Para los más chiquitos, desde febrero de 2022, está el parque de Peppa Pig. Risitas de bebé amplificadas se oyen en el ingreso a este parque único en el mundo, enfocado en criaturas de uno a cinco años. En esta bebelandia se puede subir a “mi primera montaña rusa” de Daddy Pig, abordar un barco pirata, e ir al cine a ver una selección de los mejores capítulos de Peppa, entre muchos otros entretenimientos.

A sólo 130 pasitos infantiles del parque, el Hotel Legoland ofrece una propuesta de estilo familiar de hasta cinco personas por habitación. La recepción, el restaurante, la pileta y hasta los cuartos están tematizados en el universo Lego, donde los límites entre juego y realidad son imprecisos.

Un elefante hecho con miles de bloques en el Safari Trek de Legoland. Estrella Herrera

Datos útiles

Parque Legoland. No admiten efectivo, sólo tarjetas. El ingreso cuesta entre u$s 100 y u$s 120, con la visita al parque acuático son u$s 50 más. Si se quisiera ir al Parque de Peppa Pig, conviene el pase de 2 días que incluye las tres opciones. Los precios de los pases varían según el día (conviene mirar en la web). Abierto de 10 a 17. 1 Legoland Way, Winter Haven. T: (1-888) 690-5346.

Legoland Hotel. Un cinco estrellas a metros del parque temático, de 152 habitaciones y suites, cada una con un diseño específico pensado para los chicos: Adventure, Kingdom, Lego Friends, Lego Ninjago, piratas, o la The Lego Movie. Desde u$s 254 para dos adultos y dos menores, con desayuno buffet, pileta, entretenimiento nocturno, encuentros con personajes y hasta búsquedas del tesoro en la habitación. La tarifa no incluye los tickets para el parque, pero en la sección “vacation packages” hay opciones que sí combinan alojamiento e ingreso a los parques. 1 Legoland Way, Winter Haven. T: (1-888) 690-5346.

Asombrosas figuras en Legoland. Estrella Herrera