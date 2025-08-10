Parador rutero: replica el sándwich de jamón crudo y queso de un ACA bonaerense y sigue siendo un éxito

La creación de la familia Di Tullio está en un nuevo local, sobre la RN 3, y accesible para los turistas

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

El elegido es de jamón crudo y queso Belén Grosso

Asociado durante años al ACA de Gorchs, la historia de José Esteban –alias El Negro– Di Tullio y el Automóvil Club Argentino empezó en la Patagonia. Nacido y criado en Las Flores, durante un tiempo trabajó en el ACA de Esquel, Santa Cruz. Fue hasta la década del 70, cuando le ofrecieron la concesión de la estación de servicio de Gorchs, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y más cerca de su ciudad. “Antes de que llegara mi papá, allá había un local chiquito. A él se le ocurrió que podían hacer algo mejor, se reunió con el panadero del pueblo y se puso a vender un sándwich grande y con buen pan”, relata David Di Tullio, único hijo de aquel visionario que durante 50 años hizo un culto de su sándwich de jamón crudo y queso.

Cuenta que la clientela está desde siempre asociada al turista que toma la RN 3 para ir de Buenos Aires a Tandil, Olavarría o Tres Arroyos. Al principio lo descubrían de casualidad, cuando paraban para ir al baño, pero con los años empezaron a parar exclusivamente para probar los sándwiches que se recomendaban de “boca en boca”. Así fue como, de pronto, el ACA de Gorchs se convirtió en parada obligada. El de jamón crudo y queso siempre fue la estrella, pero tampoco se quedaban atrás otras variedades más clásicas.

El salón es amplio y quedó muy bien puesto Belén Grosso

Sándwich de matambre, otro de los clásicos Belén Grosso

Profesor de geografía, también de Las Flores, David empezó ayudando a su padre en la elaboración y, con los años, quedó al frente del local. Mientras El Negro tenía una casita en Gorchs, durante quince años David hizo los 50 kilómetros de ida y 50 de vuelta que separan Gorchs de Las Flores para trabajar en el negocio familiar. Casado y padre de dos hijas, cansado del viaje y con ganas de una renovación, el año pasado los Di Tullio no renovaron su concesión el ACA y mudaron los famosos sándwiches a Las Flores. Desde enero del 2025 están en Road House, un parador rutero, siempre sobre la RN 3, bien a mano de turistas y locales, en el acceso a la localidad.

Con muy buen pan francés, jamón crudo y queso tymbo de calidad, el sándwich de los Di Tullio tiene la fama bien ganada. Descolla en su versión con roquefort, rúcula y tomates confitados. Hay también opciones con matambre, salame y otros fiambres. “La materia prima es clave. Papá probó varios proveedores hasta llegar a los definitivos. Y el tamaño siempre fue muy importante para que hubiera muy buena relación entre precio y calidad”, señala David mientras su padre, que prefiere el perfil bajo, controla lo que ocurre en la cocina y saluda a los clientes que están en las mesas.

Los Di Tullio y sus famosos sándwiches Belén Grosso

Road House es un parador muy bien montado sobre la RN 3 Belén Grosso

“Hicimos una gran inversión para abrir acá, pero valió la pena. Se está corriendo la bola de que estamos en Las Flores”, apunta David y agrega que otra persona quedó con la concesión en Gorchs. “Mi papá, que es quien creó y posicionó los sándwiches, está acá”, enfatiza. Cuenta que además de los sándwiches tienen un menú del día y platos más elaborados. “Siempre conservando el ambiente familiar que reúne a viajantes, turistas y gente del campo”, resume David y apunta que el mejor elogio es que la clientela vuelva con sus hijos y nietos.

Datos útiles

Road House. En la entrada de la localidad, de lunes a lunes de 9 a 17 y de 18.30 a medianoche. RN 3, km 185,500, Las Flores. T: (2244) 47-3874. IG: @roadhouseruta3.