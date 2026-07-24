Parques Nacionales y los prestadores de Iberá llegaron a un acuerdo para recibir turistas en los senderos con presencia de yaguaretés

Desde que Ombú -el joven yaguareté nacido libre en los Esteros del Iberá- comenzó a frecuentar las zonas de uso público del Portal Laguna Iberá en mayo, la gestión del área protegida entró en un nuevo desafío. En cinco años de reintroducción de esta especie, los ejemplares se habían mantenido esquivos. Ombú cambió esa tendencia, y con su acercamiento a los turistas llegaron preguntas que no habían necesitado respuestas hasta ahora: cómo garantizar la seguridad de los visitantes, cómo mantener la oferta turística y cómo construir protocolos de convivencia con el predador tope de los ecosistemas terrestres de Sudamérica.

El anuncio de la apertura del Portal Laguna Iberá

Con las vacaciones de invierno en marcha y el turismo como principal motor económico de Carlos Pellegrini (representa casi el 90% del empleo local), la Cámara de Turismo del Iberá y la Asociación de Guías plantearon sus inquietudes a la Administración de Parques Nacionales (APN). La respuesta llegó rápidamente en forma de mesa de trabajo: personal de la APN viajó hasta Carlos Pellegrini y se reunió con los prestadores para encontrar soluciones concretas.

“Es la primera vez que recibimos una respuesta tan eficiente y contundente de un organismo del Estado”, dijo a LA NACIÓN Estrella Losada, presidenta de la Cámara de Turismo del Iberá. “Desplegaron todo su personal para poder dialogar y llegar a una solución conveniente para el destino Iberá y para la visita responsable en el parque”, agregó.

Ombú en Iberá

El acuerdo

El resultado es un trabajo interinstitucional que involucra a la APN, la Provincia de Corrientes, el Municipio de Carlos Pellegrini, la Cámara de Turismo del Iberá y la Fundación Rewilding Argentina, con el objetivo de acordar la dinámica de uso público del Portal Laguna Iberá en concordancia con el protocolo que ya viene aplicando el Parque Provincial.

El presidente de la APN, Sergio Álvarez, describió el espíritu de lo acordado: “Se conformó una unidad técnica de apoyo con la participación activa de los principales referentes de las Direcciones Nacionales para reforzar los aspectos operativos y la comunicación en materia de prevención y turismo responsable, con el objeto de promover la convivencia armónica con la fauna silvestre en la zona.”

Ombú, un joven yaguareté, fue visto por residente de San Alonso, en los esteros del Iberé Ig aniconde y marcosarevalo

En términos concretos, el Parque Nacional se mantendrá abierto con monitoreos a distintos horarios y presencia de personal en el terreno para explicar las pautas de avistaje de fauna silvestre. Al mismo tiempo, se trabaja en lineamientos de visita que contemplen las particularidades del Iberá de manera coordinada con la provincia y el municipio. Según Losada, el protocolo que se diseña será “similar y complementario al del Parque Provincial para poder recorrer los senderos con presencia de yaguareté en forma segura, respetando siempre las distancias de avistaje seguro”.

Lo que hay que saber antes de viajar

Iberá está funcionando a pleno y recibiendo visitantes. En los distintos portales del Gran Parque Iberá se mantienen variadas posibilidades de actividades y avistamiento de fauna. El Parque Provincial tiene sus senderos abiertos con normalidad; el único cambio es que el circuito donde se localiza Ombú se recorre únicamente con guía capacitado.

Para quienes planeen visitar la zona, se recomienda reservar alojamiento con anticipación y consultar la oferta actualizada de servicios en los canales oficiales: www.camaraturismoibera.com.ar y www.ibera.gob.ar.