Patagonia a buen precio: hoteles sobre la ruta, cómodos y con vistas increíbles

El sur de la Argentina tiene hoteles imponentes, pero también opciones simples y con buenas instalaciones para los que no quieren pagar de más

Escuchar Nota

La hostería tiene espacios de uso común al aire libre

De Santa Cruz a Río Negro, una selección de sitios accesibles para dormir muy bien y comer como corresponde. Algunos están al costado de la ruta y otros, en el centro de los pueblos o ciudades. Todos garantizan buena relación precio calidad, para que recorrer la Patagonia sea una aventura signada por las actividades al aire libre, más que por habitaciones de lujo. Y que el disfrute de los paisajes venga de la mano de un buen buen descanso y atención acorde.

Hostería Huinganco

Huinganco – Neuquén

La hostería está muy bien puesta Sebastian Pani

Huinganco propone hacer un alto en el camino en Neuquén

Huingan-co es el nombre de un poblado de menos de mil almas del Valle Encantado, definido junto al arroyo Huingan-Co. “Co” es agua en mapuche, y “huingán” es un arbusto (Schinus polygamus) que abunda en el citado valle, cuyas semillas son comestibles y suelen usarse para hacer licor. En diciembre de 2014, se inauguró la espaciosa hostería provincial homónima con diez habitaciones dobles. Son sencillas y despojadas en cuanto a la decoración, pero no falta nada. El alojamiento incluye desayuno buffet. En el restaurante El Pirquinero, abierto mediodía y noche, se puede comer a la carta y siempre suele haber alguna propuesta de platos típicos. La hostería tiene una ubicación de privilegio en un alto y desde los amplios ventanales y terrazas se aprecian paisajes espectaculares, tan propios de ese norte precordillerano.

Los Pinos s/n. T: (2948) 45-5550.

Hostería Tierra de los Antiguos

Los Antiguos – Santa Cruz

Hay un salón donde se toma el desayuno y se puede recibir delivery

Las habitaciones de Tierra de los Antiguos

Abrió a fines de 1999 y se consolidó como una de las mejores propuestas de la localidad que lleva ese nombre porque allí iban los tehuelches ancianos a pasar sus últimos años. La presencia del lago Buenos Aires y las latitudes más meridionales templaban el clima y les ofrecían refugio. Hoy, la hostería recibe en 16 habitaciones, todas con vista al lago, cómodas y muy bien mantenidas. Los amaneceres son gloriosos. Es excelente base para lanzarse en la exploración de los atractivos de la zona: Monte Zeballos, Cueva de las Manos, Lago Posadas, o cruzar a Chile y visitar las increíbles Capillas de Mármol, muy cerca de Puerto Tranquilo. Ofrece desayuno y el salón está disponible para recibir delivery por las noches.

RP 43 s/n. T: (297) 426-7808. IG: @tierradelosantiguos

Herradura

Plottier – Neuquén

Herradura tiene cuartos cómodos Sebastian Pani

Los salones de uso común del hotel Sebastian Pani

Arquitectura de diseño para un clásico hotel de ruta al estilo de los moteles norteamericanos, con la cochera descubierta frente a las habitaciones dispuestas en hilera. Queda a 10 km de la capital de Neuquén, y además de ser idóneo para hacer noche en viaje a alguna parte, es buena base para gente de negocios. Cuenta con 16 habitaciones (singles, dobles y cuádruples) con balcón privado, equipadas con excelentes camas anchas. El desayuno es un festín, generoso en opciones y calidad. El restaurante funciona de noche, de 20.30 a 23.

RN 22, Km 1.230. T: (2996) 30-9911. IG: @herradurahotelsuites

Rucantú

Choele - Choel – Río Negro

Las habitaciones están bien equipadas Sebastian Pani

Rucantú recibe huéspedes todo el año Sebastian Pani

Adalberto Javier Altamiranda es la piedra fundamental de este hotel de ruta abierto hace casi medio siglo, y su mujer, Nina Lehmann, el soporte que apuntaló el proyecto sin aflojar un tranco de pulga. En una etapa más reciente, Sebastián –hijo de ambos– impulsó una serie de renovaciones y una ampliación según las pautas de la hotelería actual. Los trabajos, que se iniciaron en 2008, se completaron cinco años después. Divididas en las categorías Estándar, Especial, Superior y Premium, las habitaciones llegaron a sumar 41, ausentes de detalles superfluos, todas bien equipadas. Un luminoso lobby se continúa en el área de living y desayunador, donde los panificados, la delicadeza de la presentación de la fruta y la calidad de los productos que eligen aseguran desayunos excepcionales. La atención familiar y eficiente de esta segunda generación honra a quienes le dieron sentido a esta “casa del sol” –tal es el significado del vocablo “rucantu”– que se enaltece con la Suite del Sol.

Acceso RN 22, Km 996. T: (2984) 37-7985. IG: @hoterucantu

Río Tarde

Lago Posadas – Santa Cruz

Río Tarde es un emprendimiento familiar Xavier Martín

Las habitaciones están bien calefaccionadas Xavier Martín

El pueblo es pequeño y con escaso movimiento; y en ese marco, la envergadura y la calidad de la posada que montaron Horacio y Marta Richards sorprenden todavía más. Toda construida en madera, cuenta con cuatro habitaciones dobles, una triple, un dúplex para cuatro personas y otro para seis (capacidad total para 22 personas). Los Richards ahora están representados por Pablo, que recibe huéspedes junto a su pareja, Fernanda, y orientan sobre qué hacer en el pueblo. El comedor está muy bien servido. Y sigue funcionando el salón Padre Alberto María De Agostini, creación de Horacio, donde ofrecen conciertos, obras de teatro, presentación de coros. En su biblioteca hay muy lindos ejemplares con historias de la zona. Es un placer subir a la torre mirador y sentarse a leer y contemplar la vista.