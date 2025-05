Presidente Roca, la escuela que parece un templo y es anterior al teatro Colón

Anteriormente, el terreno fue un triste albergue de mendigos, más tarde sede del Batallón del Regimiento 1 de Infantería, luego cuartel del cuerpo de bomberos y hasta lugar de diversión cuando llegaba a estas costas el famoso circo italiano Chiarini, allá por 1869.

Esculturas sobre las columnas jónicas de la fachada. Hugo Mouján

Mucho después, aunque hace 121 años, se daba la primera clase en la Escuela Primaria N° 7 (luego llamada Presidente Roca), en calle Libertad 581, frente a Plaza Lavalle, la cual formó parte del plan del Consejo Nacional de Educación de 1899 que proyectó las llamadas “escuelas palacio” y “escuelas templo” pensadas por Sarmiento para educar al soberano de manera pública, gratuita y laica en ámbitos magníficos y lujosos.

Los planos se aprobaron en 1901 y en octubre de 1903, el presidente Julio Argentino Roca visitó las obras en compañía de los miembros del Consejo y del autor, el prolífico arquitecto e ingeniero militar italiano Carlo Morra Manhes (1854-1926), quien descendía de una familia noble de antigua tradición y se afincó en la Argentina en 1881. La construcción estuvo a cargo de la empresa Félix R. Rojas y Compañía.

Fachada de la escuela Roca en calle Libertad, a principios del siglo pasado. AGN

El edificio escolar se inauguró el 15 de noviembre de 1903 con la presencia del primer mandatario y al año siguiente, el 14 de abril, ingresaron los primeros alumnos. Aún se estaba construyendo al lado (separado por la calle Tucumán) el reino del bell canto: el Teatro Colón, que abrió sus puertas en 1908.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 2017, el imponente colegio de 4.207 m2 de superficie incluyó aulas espaciosas con amplios ventanales que regaran de luz y ventilación, acústica excelente, patios abiertos y uno cubierto, jardín al fondo, biblioteca, talleres, coloridos techos en un contexto neoclásico italianizante y una terraza con rejas termales romanas (barandas que esperan una restauración para poder usar esa azotea en los recreos).

Vestigio de una valiosa reja de hierro forjado, pendiente de su restauración. Hugo Mouján

En lo exterior, lo espectacular es simétrico: una altísima fachada impresionante con cuatro principales columnas jónicas de granito de Tandil de una sola pieza que fueron esculpidas en un obrador instalado al pie de la obra en la Plaza Lavalle. Para ubicarlas se apeló a un sólido andamio y una grúa a vapor ya que pesaban 19 toneladas y medían 8,30 m de alto.

Otro aspecto sobresaliente es el frontis con seis esculturas (cuyas imágenes no han sido identificadas) creadas por el escultor italiano Giovanni Arduino (el mismo artista de la fuente con delfines de Barrancas de Belgrano). Son apreciables además los variados ornamentos, faroles, verjas de doble cruz en hierro forjado...

Las seis figuras que adornan en el frente son obra de Giovanni Arduino. Hugo Mouján

Dentro de la misma sintonía estética están también las inscripciones a la vista de los transeúntes y escritas en latín que fueron seleccionadas por el intelectual francés radicado en la Argentina Paul Groussac: “Liber liberat” (el libro libera) y “Spiritus litteram vivificat” (el espíritu da vida a la letra).

Implantar la igualdad de oportunidades

La idea era proporcionar un contexto estructural que enriqueciera y homogeneizara al diversificado alumnado compuesto por alumnos varones humildes, o de clase media, o ricos, argentinos, o hijos de extranjeros en tiempos de creciente llegada de europeos que escapaban del hambre y la desocupación. Había que formar ciudadanos argentinos y acompañar el ascenso social.

Entre los hitos de su pasado extra curricular estuvo el velatorio del alumno Esteban Garaycoechea, cuyo deceso fue provocado por un atentado anarquista a un tranvía en 1909. El chico era canillita y sostenía a su familia. El impacto social de tan dolorosa tragedia motivó que la gente se congregara acompañando el luto.

Galería que lleva a las aulas ubicadas a izquierda y derecha. Hugo Mouján

Desde otro ángulo, la excelencia del palacio era tanta que ese mismo año se utilizó el edificio para un homenaje a Francia con la asistencia del embajador galo y de un ministro arribado al país. Asimismo, un año después, se desarrolló el evento de cierre del trascendental Primer Congreso Femenino Internacional, a instancia de la prestigiosa médica y política ítalo argentina Julieta Lanteri (una arteria de Puerto Madero la honra).

El cursado primero fue solo para varones y se hizo mixta en la década del 70. Actualmente, con prescolar de 4 y 5 años y primaria de jornada completa, recibe a 320 alumnos, de los cuales un 50% proviene de vecindarios populares de Retiro, en tanto que el 30% de los alumnos son principalmente venezolanos, paraguayos, rusos y bolivianos.

Roxana Dobrusky, directora de la Escuela N° 7 Presidente Roca. Hugo Mouján

Roxana Dobrusky, directora de la Escuela, asumió en febrero. “Si bien soy ex alumna del Instituto Félix Fernando Bernasconi, que es una joya arquitectónica, cuando asumí en febrero la dirección del Roca me encantó, me pareció maravillosa con sus columnas en la entrada que ya te invitan a conocerla. Y en lo pedagógico, está intensificada en artes, con lo cual los chicos y chicas tienen danza, teatro, música, plástica y medios audiovisuales, además de informática, desde primer grado, con profesores especializados en cada disciplina artística y una gran variedad de materiales”.

“Esta no es una escuela común, brinda otra formación, es muy completa, no le falta nada. Y a fin de año se hace una muestra donde participan los alumnos en el cierre del ciclo lectivo, así como intervienen en los actos escolares de las efemérides con presentaciones de todo tipo... y alguien interpreta a algún prócer”, destacó a LUGARES.

La experiencia en primera persona

Guillermo Rutz, bibliotecario y profundo conocedor de la historia de establecimiento e impulsor del acercamiento de los niños a los libros (como pregonan los lemas en latín de la fachada), habla con pasión de los espacios de encuentro, así como actividades conexas. “Dentro del plan de experiencia directa, en ese pizarrón tenemos marcadas las fechas de visita al Teatro San Martín, a museos, al Cine Gaumont, al Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken... Así como van al Teatro Colón, a la Reserva Ecológica o al Jardín Botánico”, informó.

Uno de los luminosos comedores, junto al patio central. Hugo Mouján

“Y el 19 de junio tendrán que cruzar calle Tucumán para el acto de jura de la Bandera ya que se realizará en el Teatro Colón con la presencia de autoridades”, acotó la conductora del templo educativo.

En cuanto a la alimentación, Raquel Cabañas, encargada del comedor desde 2010 explicó que “se sirven desayuno y almuerzo en tres comedores, con comida que viene preparada cada día con diferentes menús”. Preguntada por eventuales críticas de los comensales, contó sonriente: “Reprochan que la comida tenga verduras porque aquí se cuida que tengan una dieta equilibrada y se ve que en sus casas no es tan así... Ganan las milanesas o el pollo y piden repetir; pero si es verdura, nada. También tenemos muchos chicos extranjeros que están acostumbrados a otro tipo de ingredientes o condimentos”.

Vista del patio central de la institución. Hugo Mouján

Desde luego, como suele ocurrir en edificios antiguos, hay anécdotas esotéricas. Norma Pastrana, la casera desde 1986, que se considera “enferma de la limpieza” contó apasionada: “Un día, a las doce de la noche estaba haciendo mis tareas en el primer piso, no había nadie y de repente una voz me dijo ‘¡basta de limpiar!’. Así como estaba vestida, con botas y todo, me metí en la cama, aterrada”.

“Y un par de veces –agregó Norma– me ocurrió que alguien me tira una pelota, interrumpiéndome… pero no hay nadie”. Por otra parte, la emocionan las visitas de exalumnos de edad avanzada que recorren las instalaciones con nostalgia y traen a sus nietos.

Tras las columnas de granito gris de Tandil resalta el lema en latín "Liber liberat": el libro libera. Hugo Mouján

Marcela Odriozola, asistente técnica pedagógica en artes, detalló que se organizan reuniones semanales para trabajar en equipo con los docentes de grado a fin de generar proyectos entre las diversas áreas, complementándose. Mientras que para la docente de grado Analía Sandoval es “emotivo educar familias, ya que conocemos a abuelos, hijos y nietos que han pasado por estas aulas. El otro día vino una ex alumna con un bebé en brazos y me avisó que pronto iba a ser también mi alumno. El nivel de asistencia es muy elevado y les gusta la orientación pedagógica, las materias artísticas”.

Inscripción latina por calle Tucumán, respecto a que el espíritu le da vida a las letras. Hugo Mouján

Hace más de un siglo, Roca dijo: “Los niños al pasar los umbrales de estos magníficos monumentos serán iguales a los ciudadanos más dignos de la Nación”. Y la historia continúa. La altiva y añosa palmera del jardín interno es testigo.