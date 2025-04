Ritz, Plaza y Claridge: ¿homenaje, tributo o copia de la fama ajena?

Si alguien dice que se hospedó en el hotel Savoy, pudo haber estado en Punta Arenas, Cusco, Florencia, Rosario o Buenos Aires, o en el primero con esa marca: Londres. La Argentina no ha sido la excepción a la hora de adoptar nombres con buena reputación y fama en el exterior. Algunos son icónicos y sin vínculos con los primigenios.

Hugo Mouján Escuchar Nota

La fuerte influencia de la inmigración del Viejo Continente cuando el país se estaba formando trajo aparejado que los argentinos siempre sintieran atracción por mirar sustancialmente hacia Europa. Es más, sin menospreciar lo autóctono, es más fácil expresar y sentir identidad refiriendo ser hijo, nieto, bisnieto o tataranieto de... Por eso, hasta tenemos en Catamarca una ciudad llamada Londres y en Parque Chas varias calles con nombres de ciudades europeas: Hamburgo, Copenhague, Dublín, Berlín, Liverpool o Atenas.

El Ritz de Mendoza, uno de los tantos que apelan a esa marca en el mundo.

En este contexto, lógico, también pasó que los hoteles locales apelaran a nombres de prestigio, sin tener vínculos con los originales. Aquí se reseñan algunos casos y sus réplicas porteñas, aunque ocurre también en las provincias y uno puede alojarse en el Crillon de Río Cuarto, Mendoza o Pinamar, o en el Ritz de Alta Gracia, u otra vez, la capital mendocina.

CRILLON

De la Place de la Concorde a la Plaza San Martín

La encantadora Place de la Concorde se engalana desde 1758 con dos fabulosos palacios separados por una calle. En 1788 François Félix de Crillon compró uno como residencia, pero se lo expropió el régimen de la Revolución Francesa y lo usaron Luis XVI y María Antonieta, quienes terminaron en la guillotina. Volvió a manos de los descendientes de François hasta que lo compró una empresa que lo inauguró como Hôtel de Crillon en 1909. Madonna, Taylor Swift y Roger Federer allí se alojaron.

El Crillon de París, un apellido asociado con la hotelería de lujo y multiplicado en el mundo entero.

Mientras que el de Buenos Aires abrió sus puertas frente a la Plaza San Martín en 1947 y fue diseñado por el arquitecto Héctor Morixe en un estilo racionalista. En 2004 fue adquirido al empresario Juan Amil por el grupo La Madeleine, que al año siguiente vendió un 50% del paquete accionario a una red internacional. Cuatro estrellas y un centenar de habitaciones destacan al NH Crillon Hotel, que fue el primero en ofrecer wifi.

El Crillon local fue construido en 1947. En la actualidad está en manos de la cadena española NH. Hugo Mouján

SAVOY

Cerca de los parlamentos

A 1.000 m del Palacio de Westminster, con entrada por la calle Strand y habitaciones mirando al río Támesis, The Savoy Hotel tiene el rótulo de haber sido el primero de lujo y con luz eléctrica de Londres.

El Savoy de Londres, el primero de lujo y con energía eléctrica en Inglaterra.

Fue diseñado por el arquitecto Thomas Edward Collcut por encargo del empresario de espectáculos y propietario de teatros Richard D’Orly Carte. Desde 1889 ha tenido huéspedes ilustres como Frank Sinatra, Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Bob Dylan y The Beatles.

Aviso del Savoy de Buenos Aires en 1918.

En tanto que localmente, a solo dos cuadras del Congreso de la Nación, sobre avenida Callao 181, está desde 1910 el afrancesado y lujoso Hotel Savoy de 4 estrellas, edificado con el proyecto del arquitecto italiano Gerónimo Agostini y que fue bellamente restaurado en 2010 por el estudio Caparra-Entelman con acento en la modernidad. Un ámbito emblemático, testigo y protagonista del país, hoy es sede de eventos con un buen bar y restaurante.

El hotel Savoy de Buenos Aires, siempre muy activo en la vida política local por su proximidad al Congreso.

El Savoy conserva sus molduras, barandas y varios detalles originales.

CLARIDGE

Un clásico londinense y uno porteño

En el afamado distrito londinense de Mayfair está el suntuoso Claridge’s en un edificio monumental color ladrillo con techos de pizarra. En ese predio estuvo desde 1812 el Mivart’s Hotel, luego comprado por los Claridge en 1854 y cuarenta años después fue propiedad de Richard D’Orly Carte (el del Savoy) quien lo hizo demoler en 1898 para levantar el edificio actual, que ha tenido renovaciones y forma parte de la red The Maybourne Hotel Group. Brad Pitt, Mick Jagger y Whitney Houston usaron sus instalaciones 5 estrellas.

El Claridge's de Londres data de 1854. El local, de 1946.

Por estas latitudes, desde 1946, en Tucumán 535, el Hotel Claridge atrae por su estilo neoclásico creado por el arquitecto Arturo Dubourg a pedido de los hermanos Felipe y Ottocar Rosarios. Desde su inicio fue uno de los predilectos del microcentro. En 2006 renovó sus instalaciones y los Rosarios descendientes lo vendieron a la cadena Eurostars. Su fachada con columnas jónicas y el frontis curvo son su sello de alta categoría para sus 4 estrellas. Por aquí pasaron Alain Delon, Umberto Eco y el Dalai Lama.

Claridge Hotel. Fue construido por la familia Rosarios; ahora está en manos de Eurostars. Hugo Mouján

LANCASTER

La identidad que vino de ultramar

Muy cerca del palacio real de Kensington, sobre todo pegado a los jardines monárquicos y casi lindero con el arbolado Hyde Park, está el elegante hotel Lancaster Gate, sobre la calle homónima, con la numeración 66-71. Formó parte de un desarrollo constructivo de mediados del siglo XIX y es un símbolo del estilo victoriano ya que fue levantado en 1861.

Hotel Lancaster Gate, Londres: todo un símbolo victoriano. Fue construído en 1861.

En el presente es un alojamiento tres estrellas. En tanto que en Buenos Aires, el Hotel Lancaster de Córdoba y Reconquista es también un arquetipo de escuela inglesa (y georgiana) con ladrillos a la vista más revoques blanquísimos.

el Lancaster de Córdoba y Reconquista data de 1943.

Fue proyectado por los arquitectos Acevedo, Becú y Moreno –un notable estudio de hace un siglo– para la inmobiliaria Schaffhausen, cuyo mayor accionista fue un aristócrata ruso, el conde Sergei Zuvoff. Construido en 1943, fue el elegido por figuras como el escritor Graham Green y el acaudalado Nelson Rockefeller. Desde 2007 es miembro del conglomerado NH Collection y tiene 4 estrellas.

RITZ

Una copia que no fue muy feliz

Fundado en 1875 por Cäsar Johann Ritz, considerado el padre de la hotelería moderna, el Hotel Ritz de París (número 15 de Place Vendôme) fue el comienzo de una serie de hospedajes homónimos. Su reputación de lujo creció cuando tuvo el mérito de ser el primero en Europa con baño privado, teléfono y electricidad. Grandes figuras de la política, del espectáculo y artistas lo eligieron. Y de aquí escaparon de los paparazzi Lady Di y el príncipe Dodi Al Fayed tras una cena en el salón de la suite Imperial y murieron en un accidente automovilístico en 1997. Es miembro del consorcio The Leading Hotels of the World.

El Ritz de París y la malograda versión local, sobre Avenida de Mayo.

En cambio, en la capital argentina, en Avenida de Mayo y Lima, el Hotel Ritz sólo tuvo dos estrellas y ninguna relación con el original. Si bien el diseño fue del prestigioso ingeniero Juan Antonio Buschiazzo en 1893, lo fue para viviendas en alquiler y locales comerciales en planta baja. Se conservan detalles de ornamentación, como los caparazones marinos sobre las ventanas del tercer piso. Languideció como hostel y hace nueve años dejó de ser hotel.

PLAZA

Solo un par de años de diferencia

Enfrente de la Grand Army Plaza de New York y asomado al Central Park South, está reluciente el inmenso The Plaza, proyectado por el arquitecto Henry Hardenbergh en un estilo neo renacentista. Se erigió en el mismo sitio donde ya había un hotel homónimo. Paradigma de la hotelería 5 estrellas, lugar de interés histórico y locación de numerosos films, aquí estuvieron los Beatles en su primera visita a USA en 1964.

Hotel Plaza. El hotel de los Tornquist es contemporáneo del de New York. Hugo Mouján

¡La construcción terminada en 1907 costo u$s 12 millones y la restauración de 2008 unos u$s 450 millones! En tanto que nuestro maravilloso Plaza Hotel –frente a la Plaza San Martín– fue el pionero en obtener renombre internacional y ganarse las 5 estrellas. Fue gracias a la visión del empresario y político Ernesto Tornquist quien murió un año antes de inaugurarse. Sofisticado, de excelencia y suntuoso (diseñado por el arquitecto alemán Alfred Zücker) fue el preferido de las visitas de personalidades internacionales como Luciano Pavarotti, Luis Armstrong y los reyes de España. Los descendientes de Tornquist eligieron la marca Marriott que lo gerenció durante décadas, y en 2013 lo vendieron al grupo Sutton (dueño del Alvear). Está cerrado desde 2017 y se encuentra en remodelaciones desde entonces.