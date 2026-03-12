Rosario: 5 paradas obligadas para comer en un fin de semana

Desde un fine dining disruptivo en una vieja fábrica hasta los secretos mejor guardados de Pichincha: la ruta definitiva para redescubrir la ciudad que hoy cocina mejor que nunca
- 7 minutos de lectura'
Apenas 300 kilómetros separan a Buenos Aires de Rosario, pero esa proximidad —paradójicamente— hace que muchos viajeros la posterguen. Sin embargo, la ciudad más vibrante de la costa santafesina viene consolidando desde hace años una escena gastronómica con identidad propia: una mezcla de tradición portuaria, producto de río, herencias inmigrantes y una generación de emprendedores gastronómicos que decidió mirar el territorio con ambición creativa.
Para quien llega con hambre y poco tiempo, hay una forma simple de entender la ciudad: recorrer, plato a plato, estos cinco lugares que sintetizan el pulso gastronómico rosarino.
Cena en Negre
El nuevo fine dining
Ubicado en el histórico barrio de Pichincha, en lo que solía ser una antigua fábrica o galpón de techos altos, y bajo la dirección del chef Diego Tapia —quien cuenta con trayectoria en restaurantes de renombre como Azafrán y Centauro en Mendoza—, Negre se consolida como una de las aperturas más disruptivas de la escena rosarina de los últimos años.
El proyecto, liderado por Fernando Santarelli y Melina Ocampo, propone el fine dining sin solemnidad. El foco absoluto es el producto: utilizan carnes de pastura de productores aliados y pesca de río (como patíes de más de ocho kilos) adquirida directamente a pescadores locales, aprovechando cada parte de la pieza para fondos y cocciones.
Cuentan con una huerta orgánica en la terraza que sostiene una oferta diversa y estacional, complementada con el abastecimiento de los Parques Huerta municipales de agricultura agroecológica. Los detalles de sostenibilidad llegan incluso a los apoyavasos, fabricados artesanalmente con hojas de cebolla y de cauxilia.
La estética del lugar, inspirada en restaurantes como Crizia, combina un aire industrial sobrio con una cocina a la vista donde la vajilla ha sido pensada específicamente para cada plato. La experiencia puede comenzar con un mocktail de agua de sandía, jengibre y limón, o un aperitivo de la casa elaborado con Vermú Pichincha.
Entre los platos más destacados, los comensales suelen iniciar con un sashimi de sandía (fresco, crocante y picante) o el aclamado tiradito de surubí. Otras piezas clave incluyen el cremoso de zanahorias con raspadita mendocina y una sopa garnacha francesa poco típica en Argentina por su adaptación local. La estrella es el ssam de chivo, una explosión de picante y frescura a la vez. Para el maridaje, el restaurante propone un recorrido federal, destacando bodegas de regiones como Trevelin.
Negre abre de martes a sábado, exclusivamente por la noche, ofreciendo un refugio de alta gastronomía donde lo más importante ocurre, invariablemente, dentro del plato.
Noche en Chinchibira
La barra local con mayor trascendencia
En la estratégica esquina de Jujuy y Santiago, el bar Chinchibira se ha consolidado como un referente indiscutido de la escena nocturna rosarina, logrando el primer puesto entre más de 500 establecimientos de la ciudad en el portal TripAdvisor. Con una trayectoria de 24 años en el barrio de Pichincha, el local vivió una profunda transformación tras el cambio de dueños en 2021, reinventando su estética hacia un espacio más cálido y su propuesta hacia la vanguardia de la coctelería y la gastronomía gourmet.
Cada ingrediente busca dialogar con las raíces de Rosario, desde su pasado portuario hasta la influencia de la inmigración europea. En la barra, destacan cócteles de autor como el ‘Niebla’, que utiliza humo para evocar las chimeneas de la era industrial, o Paciencia, a base de pisco, Cordial de Hibiscus, sidra de peras y flores.
Desayuno en Infinita
El pan como puente
“Siempre que haya un lamington en la pastelería, nuestra hija está con nosotros". La frase de Claudio Joison no es un eslogan de marketing, es el pulso que mantiene vivo a la panadería Infinita. Para este rosarino, el pan no fue una elección azarosa, sino un refugio y un puente transoceánico.
La historia de Infinita, que el próximo 8 de marzo celebra sus 5 años de vida, comenzó mucho antes de amasar el primer bollo. Todo se remonta a Australia, el país donde su hija mayor se radicó hace 15 años. De tanto viajar a visitarla, Claudio y su familia quedaron impregnados de una cultura gastronómica que en Argentina todavía parece de nicho: una donde la calidad no es negociable. “Allá no vas a conseguir algo de mala calidad. Eso no existe”, reflexiona Joison, mientras recuerda los mercados de pescado y, sobre todo, la ausencia total del “pan blanquito” de supermercado.
La propuesta de Infinita, ubicada en Santiago 217, con una cocina central a la vista en la que se puede presenciar el trabajo de los pasteleros, se desmarca de las tendencias pasajeras. Ellos no hacen lo que “está de moda”, sino lo que está bien. Esa filosofía se traduce en una curaduría técnica donde el café de Fuego Tostadores acompaña una pastelería con referencias de todas partes del mundo: desde el lamington, la torta tradicional australiana, hasta la “dobladita” chilena; desde el pan fougasse provenzal hasta la cremona bien argentina.
Eso sí, si buscás una medialuna, este no es el lugar. “Ya hay mucha gente que las hace”, sostiene Claudio.
Almuerzo en Comedor Balcarce
Fiel al sabor clásico de bodegón
Allí donde el movimiento del puerto solía marcar el pulso de Rosario, resiste un bastión de la gastronomía auténtica: el Comedor Balcarce. Esta cápsula del tiempo ha visto pasar generaciones, transformándose de un humilde almacén de ramos generales en el epicentro del sabor casero de la ciudad.
La historia de esta esquina comienza en 1961. Originalmente, el local pertenecía a un inmigrante gallego y se conocía como “El Baturro”, un almacén y despacho de bebidas que servía a los trabajadores de la zona. Eran tiempos de la fábrica Monteverde Fitz Roy, que funcionaba las 24 horas, y del ir y venir incesante de los obreros ferroviarios y portuarios. Según cuentan las crónicas familiares, fueron esos mismos trabajadores quienes, cansados de solo beber, empezaron a pedir comida. Al momento de registrar el traspaso en la municipalidad, la simplicidad ganó: le pusieron el nombre de la calle, y así nació el mito del “Balcarce”.
Hoy, el comedor transita su tercera generación en cocina, manteniendo una coherencia envidiable. La propuesta gastronómica es un manifiesto a favor de la calidad y la tradición. El secreto, dicen, reside en la fidelidad: mantienen los mismos proveedores desde hace décadas, incluyendo tres proveedores de carne distintos seleccionados minuciosamente según el corte y el uso. La calidad de la fritura es un dogma de la casa, algo que se nota al primer bocado de sus platos más icónicos.
Si uno visita el Balcarce, hay clásicos que no se pueden ignorar. De entrada, unas empanadas fritas de carne. De principal, una Milanesa Especial Balcarce (gratinada con queso, morrón, huevo frito y papas rejilla) o una Suprema Maryland. Para quienes prefieren los sabores del río, la boga al roquefort ofrece un equilibrio magistral entre la frescura local y la intensidad del queso. Y, por supuesto, el final debe ser dulce y clásico: un flan mixto, un budín de pan o el eterno queso y dulce, servidos con la generosidad de antaño.
De paso por Bocha
El laboratorio del helado rosarino
En la capital nacional del helado artesanal, Bocha es un local pequeño sobre la calle Paraguay al 400, que se distingue por una producción a pequeña escala, prioriza la trazabilidad y la experimentación. Su compromiso firme con la calidad los llevó a trabajar con leche fresca del tambo local La Resistencia, la cual pasteurizan en su propio establecimiento, donde elaboran, incluso, su propio yogur griego.
La propuesta de sabores de Ariel Hamoui y Julián Trotte, que cumplió ocho años en diciembre, equilibra los clásicos de siempre con creaciones audaces. Utilizan exclusivamente fruta natural de temporada y ofrecen opciones veganas. Entre sus apuestas más disruptivas se encuentran helados de miso con sésamo, ricota con membrillo o chocolate con aceite de oliva y sal.
La identidad de Bocha también se nutre de la colaboración local. Un ejemplo es su helado de turrón, inspirado en la receta de la madre de un cocinero del bar Belgrano, o el sabor “Burbuja de invierno”, que combina vainilla con nubes de chocolate y praliné de maní.
- 1
La ciudad que consolida su oferta gourmet con buenos productos y propuestas innovadoras
- 2
La bebida espirituosa a base de limón que nació en el sur de Italia y conquistó a los argentinos
- 3
El restaurante patagónico que funciona adentro de un laberinto y sirve una sidra única en Sudamérica
- 4
Cumple 100 años el edificio inspirado en un castillo francés que encargó una princesa amiga de Borges en un baldío