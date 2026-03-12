Rosario: 5 paradas obligadas para comer en un fin de semana

Apenas 300 kilómetros separan a Buenos Aires de Rosario, pero esa proximidad —paradójicamente— hace que muchos viajeros la posterguen. Sin embargo, la ciudad más vibrante de la costa santafesina viene consolidando desde hace años una escena gastronómica con identidad propia: una mezcla de tradición portuaria, producto de río, herencias inmigrantes y una generación de emprendedores gastronómicos que decidió mirar el territorio con ambición creativa.

Para quien llega con hambre y poco tiempo, hay una forma simple de entender la ciudad: recorrer, plato a plato, estos cinco lugares que sintetizan el pulso gastronómico rosarino.

Cena en Negre

El nuevo fine dining

Ssam de chivo mendocino en hojas de lechuga, con coleslaw, granola spicy y mermelada de cebolla Rodrigo Ruiz Ciancia

Ubicado en el histórico barrio de Pichincha, en lo que solía ser una antigua fábrica o galpón de techos altos, y bajo la dirección del chef Diego Tapia —quien cuenta con trayectoria en restaurantes de renombre como Azafrán y Centauro en Mendoza—, Negre se consolida como una de las aperturas más disruptivas de la escena rosarina de los últimos años.

El chef Diego Tapia cuenta con trayectoria en restaurantes de renombre como Azafrán y Centauro en Mendoza Rodrigo Ruiz Ciancia

El proyecto, liderado por Fernando Santarelli y Melina Ocampo, propone el fine dining sin solemnidad. El foco absoluto es el producto: utilizan carnes de pastura de productores aliados y pesca de río (como patíes de más de ocho kilos) adquirida directamente a pescadores locales, aprovechando cada parte de la pieza para fondos y cocciones.

Cuentan con una huerta orgánica en la terraza que sostiene una oferta diversa y estacional, complementada con el abastecimiento de los Parques Huerta municipales de agricultura agroecológica. Los detalles de sostenibilidad llegan incluso a los apoyavasos, fabricados artesanalmente con hojas de cebolla y de cauxilia.

Tiradito del Paraná: leche de tigre, anchoas marplatenses, uvas y cebollas encurtidas con aceite de ajíes y perejil Rodrigo Ruiz Ciancia

La estética del lugar, inspirada en restaurantes como Crizia, combina un aire industrial sobrio con una cocina a la vista donde la vajilla ha sido pensada específicamente para cada plato. La experiencia puede comenzar con un mocktail de agua de sandía, jengibre y limón, o un aperitivo de la casa elaborado con Vermú Pichincha.

Entre los platos más destacados, los comensales suelen iniciar con un sashimi de sandía (fresco, crocante y picante) o el aclamado tiradito de surubí. Otras piezas clave incluyen el cremoso de zanahorias con raspadita mendocina y una sopa garnacha francesa poco típica en Argentina por su adaptación local. La estrella es el ssam de chivo, una explosión de picante y frescura a la vez. Para el maridaje, el restaurante propone un recorrido federal, destacando bodegas de regiones como Trevelin.

Negre Rodrigo Ruiz Ciancia

Negre abre de martes a sábado, exclusivamente por la noche, ofreciendo un refugio de alta gastronomía donde lo más importante ocurre, invariablemente, dentro del plato.

Noche en Chinchibira

La barra local con mayor trascendencia

En la estratégica esquina de Jujuy y Santiago, el bar Chinchibira se ha consolidado como un referente indiscutido de la escena nocturna rosarina, logrando el primer puesto entre más de 500 establecimientos de la ciudad en el portal TripAdvisor. Con una trayectoria de 24 años en el barrio de Pichincha, el local vivió una profunda transformación tras el cambio de dueños en 2021, reinventando su estética hacia un espacio más cálido y su propuesta hacia la vanguardia de la coctelería y la gastronomía gourmet.

Cada ingrediente busca dialogar con las raíces de Rosario, desde su pasado portuario hasta la influencia de la inmigración europea. En la barra, destacan cócteles de autor como el ‘Niebla’, que utiliza humo para evocar las chimeneas de la era industrial, o Paciencia, a base de pisco, Cordial de Hibiscus, sidra de peras y flores.

Desayuno en Infinita

El pan como puente

Los dueños se inspiraron en las panaderías australianas, donde la calidad no es negociable

“Siempre que haya un lamington en la pastelería, nuestra hija está con nosotros". La frase de Claudio Joison no es un eslogan de marketing, es el pulso que mantiene vivo a la panadería Infinita. Para este rosarino, el pan no fue una elección azarosa, sino un refugio y un puente transoceánico.

Danesa de frambuesa y croissants rellenos de frangipane de pistacho y cubierto de chocolate blanco

La historia de Infinita, que el próximo 8 de marzo celebra sus 5 años de vida, comenzó mucho antes de amasar el primer bollo. Todo se remonta a Australia, el país donde su hija mayor se radicó hace 15 años. De tanto viajar a visitarla, Claudio y su familia quedaron impregnados de una cultura gastronómica que en Argentina todavía parece de nicho: una donde la calidad no es negociable. “Allá no vas a conseguir algo de mala calidad. Eso no existe”, reflexiona Joison, mientras recuerda los mercados de pescado y, sobre todo, la ausencia total del “pan blanquito” de supermercado.

La panadería funciona en un antiguo taller mecánico. Xavier Martín

La propuesta de Infinita, ubicada en Santiago 217, con una cocina central a la vista en la que se puede presenciar el trabajo de los pasteleros, se desmarca de las tendencias pasajeras. Ellos no hacen lo que “está de moda”, sino lo que está bien. Esa filosofía se traduce en una curaduría técnica donde el café de Fuego Tostadores acompaña una pastelería con referencias de todas partes del mundo: desde el lamington, la torta tradicional australiana, hasta la “dobladita” chilena; desde el pan fougasse provenzal hasta la cremona bien argentina.

Lejos de lo tradicional, ofrecen desde el lamington, la torta tradicional australiana, croissants de distintos rellenos y otros productos poco comunes

Eso sí, si buscás una medialuna, este no es el lugar. “Ya hay mucha gente que las hace”, sostiene Claudio.

Almuerzo en Comedor Balcarce

Fiel al sabor clásico de bodegón

En la intersección de Brown y Balcarce funciona desde hace años el clásico comedor

Allí donde el movimiento del puerto solía marcar el pulso de Rosario, resiste un bastión de la gastronomía auténtica: el Comedor Balcarce. Esta cápsula del tiempo ha visto pasar generaciones, transformándose de un humilde almacén de ramos generales en el epicentro del sabor casero de la ciudad.

De entrada, las empanadas fritas de carne son icónicas

La historia de esta esquina comienza en 1961. Originalmente, el local pertenecía a un inmigrante gallego y se conocía como “El Baturro”, un almacén y despacho de bebidas que servía a los trabajadores de la zona. Eran tiempos de la fábrica Monteverde Fitz Roy, que funcionaba las 24 horas, y del ir y venir incesante de los obreros ferroviarios y portuarios. Según cuentan las crónicas familiares, fueron esos mismos trabajadores quienes, cansados de solo beber, empezaron a pedir comida. Al momento de registrar el traspaso en la municipalidad, la simplicidad ganó: le pusieron el nombre de la calle, y así nació el mito del “Balcarce”.

La milanesa especial Balcarce (gratinada con queso, morrón, huevo frito y papas rejilla) es el plato principal emblemático del bodegón

Hoy, el comedor transita su tercera generación en cocina, manteniendo una coherencia envidiable. La propuesta gastronómica es un manifiesto a favor de la calidad y la tradición. El secreto, dicen, reside en la fidelidad: mantienen los mismos proveedores desde hace décadas, incluyendo tres proveedores de carne distintos seleccionados minuciosamente según el corte y el uso. La calidad de la fritura es un dogma de la casa, algo que se nota al primer bocado de sus platos más icónicos.

La calidad de la fritura es un dogma de la casa, algo que se nota al primer bocado de sus platos más icónicos

Si uno visita el Balcarce, hay clásicos que no se pueden ignorar. De entrada, unas empanadas fritas de carne. De principal, una Milanesa Especial Balcarce (gratinada con queso, morrón, huevo frito y papas rejilla) o una Suprema Maryland. Para quienes prefieren los sabores del río, la boga al roquefort ofrece un equilibrio magistral entre la frescura local y la intensidad del queso. Y, por supuesto, el final debe ser dulce y clásico: un flan mixto, un budín de pan o el eterno queso y dulce, servidos con la generosidad de antaño.

De paso por Bocha

El laboratorio del helado rosarino

Utilizan exclusivamente fruta natural de temporada y ofrecen opciones veganas

En la capital nacional del helado artesanal, Bocha es un local pequeño sobre la calle Paraguay al 400, que se distingue por una producción a pequeña escala, prioriza la trazabilidad y la experimentación. Su compromiso firme con la calidad los llevó a trabajar con leche fresca del tambo local La Resistencia, la cual pasteurizan en su propio establecimiento, donde elaboran, incluso, su propio yogur griego.

Ariel Hamoui y Julián Trotte son los artífices de Bocha

La propuesta de sabores de Ariel Hamoui y Julián Trotte, que cumplió ocho años en diciembre, equilibra los clásicos de siempre con creaciones audaces. Utilizan exclusivamente fruta natural de temporada y ofrecen opciones veganas. Entre sus apuestas más disruptivas se encuentran helados de miso con sésamo, ricota con membrillo o chocolate con aceite de oliva y sal.

Trabajan con leche fresca del tambo local La Resistencia, la cual pasteurizan en su propio establecimiento

La identidad de Bocha también se nutre de la colaboración local. Un ejemplo es su helado de turrón, inspirado en la receta de la madre de un cocinero del bar Belgrano, o el sabor “Burbuja de invierno”, que combina vainilla con nubes de chocolate y praliné de maní.