Un campeón todoterreno: cómo es el proyecto de lujo de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Mendoza

El proyecto surgió como un lugar de encuentro en Mendoza para reunir a la familia de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en sus pocas visitas a Mendoza, de donde ella es oriunda. Pero también significó la búsqueda de un espacio abierto al turismo que permitiera desarrollar un vino propio. Andrés Gandolfo, suegro del delantero estrella de la Selección Nacional y el Inter de Milán, caminó varias veces la finca con viñas de Malbec de 1930 que antiguamente fueran de Bodegas Chandon.

La finca de 16 hectáreas de viñedos se ubica en Las Compuertas, histórico distrito de Luján de Cuyo

Situado en Las Compuertas, histórico y pintoresco distrito de Luján de Cuyo, el emprendimiento que comprende la bodega Cittanina se levanta en un predio de 16 hectáreas y fue diseñado para una construcción en etapas. El restaurante Coraje fue su primera apertura, en abril de 2026. El espacio gastronómico, gerenciado por el Grupo Broda, ofrece almuerzos de pasos o a la carta y un menú del día en un entorno rodeado de viñedos. Además, funciona una sala de degustaciones y una exclusiva cava para realizar visitas. De la mano del enólogo Federico Isgró, los vinos son también el plato fuerte de la propuesta.

“El nombre Cittanina -Ciudad Nina-, le rinde homenaje a la primera nieta de las dos familias, y es una unión afectiva de territorio y raíces proyectadas al futuro. Quisimos honrar a nuestros antepasados y a quienes vendrán con la tradición del vino mendocino que atraviesa a distintas generaciones”, comparte Andrés Gandolfo, creador del proyecto y empresario dedicado a la industria minera. “Cuando le comenté a Lautaro y Agustina que iba a comprar el terreno, quisieron sumarse al proyecto, que tomó entonces una escala mayor”, agrega.

Mendoza es especial para la pareja porque es el lugar de origen de Agustina Gandolfo, adonde siempre vuelven a visitar a la familia

El masterplan del emprendimiento enoturístico fue elaborado por el estudio de arquitectura Grinberg Sallustro en 2020 y continúa sus avances con la hospitalidad como esencia. Por eso, en sus próximas fases, el desarrollo sumará un hotel con lodges privados integrados al viñedo para ofrecer una vivencia inmersiva frente a la Cordillera de los Andes. Además, tendrá una bodega propia y un anexo para eventos con circuitos que permitirán contemplar el paisaje rural entre las viñas, al pie de la montaña.

“Cuando eligieron nuestra propuesta comenzamos a trabajar desde la infraestructura de la finca para rearmar las viñas junto a espacios de contemplación con un grupo de esculturas del artista Federico Arcidiacono, que evocan animales en tamaño real”, explica la arquitecta Silvia Grinberg. “También armamos ramadas en distintos puntos estratégicos hasta que en 2024 comenzamos el restaurante, con el propósito de integrarlo al paisaje e impactar mínimamente en el ambiente. El paisajismo fue trabajado en conjunto con las arquitectas Patricia Badino y Silvana Martín, que propusieron alrededor del restaurante especies totalmente comestibles”, agrega.

El espacio gastronómico ofrece almuerzos de pasos o a la carta y un menú del día en un entorno rodeado de viñedos

Rodado de viñedos que se dejan ver a través de los ventanales, el restaurante Coraje fue la primera apertura del proyecto, en abril de 2026

El eje de ingreso que trazaron los arquitectos, con pérgolas metálicas, será el que luego comunique las siguientes etapas que avanzan, sin fecha de inauguración prevista. En el caso del restaurante Coraje está sobreelevado para potenciar las vistas con grandes ventanales y fue realizado con materiales nobles como madera, piedra y hormigón. El arte de Miguel Gandolfo, primo de Andrés, es protagonista del restó y está presente en el manijón de entrada, la barra, los caballitos lúdicos, algunos objetos y esculturas. También hay obras de la destacada artista Laura Valdivieso. Gran parte del mobiliario fue traído de Miami y hay mesas de mármol de Laura Perin.

“Nuestra trattoria tiene un estilo industrial contemporáneo en un entorno inigualable, a 25 minutos de la ciudad de Mendoza”, comparte Andrés sobre el salón, con capacidad para 50 personas y jardines que pueden extender el número de invitados a 200, con estacionamiento para 40 autos. Pastas frescas, risottos y carnes se fusionan en una cocina a la vista, con vinos expresivos centrados en el Malbec como variedad emblemática.

En un enclave privilegiado, el emprendimiento sumará lodges privados integrados al viñedo

Este es el segundo proyecto gastronómico que encaran Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, aunque el primero en Argentina que articula vino y lifestyle. El matrimonio radicado en Milán tiene allí un restaurante en el barrio de Brera, Coraje Milano, y esta apertura consolida un puente que une a los dos países.

Vinos de altura y cocina de recuerdos

“La propuesta de Coraje es cercana a sus comensales y aborda el proyecto inspirado en la cocina ítalo-argentina”, explica Eliana Guevara, chef y gerente de operaciones de Grupo Broda, que está al frente del restaurante en Mendoza. Para la temporada otoño-invierno, los cortes de carne a las brasas, las preparaciones en el horno de barro y las verduras de la huerta acompañan una carta que también incluye pescados y pastas, con varias opciones sin gluten.

Pastas, preparaciones al horno de barro y vegetales de la huerta se fusionan en una cocina a la vista, con vinos expresivos centrados en el Malbec como variedad emblemática

Cittanina

En cuanto a los vinos disponibles de Cittanina, se llaman Coraje y Pasión y son 100% Malbec. Según explica el enólogo Federico Isgró, la vendimia fue realizada en distintas etapas y en ambos casos el objetivo apuntó a lograr vinos que acompañen el disfrute del momento. Las botellas ya comenzaron su camino internacional con distribuidores en Italia, Argentina, Estados Unidos y Canadá y una recepción positiva por parte del mercado y la crítica especializada. “Cittanina se define por la convicción de que el vino es una forma de encuentro”, resume el winemaker.

Para la temporada otoño-invierno, los cortes de carne a las brasas acompañan una carta que también incluye pescados y pastas, con varias opciones sin gluten

Los vinos disponibles de Cittanina se llaman Coraje y Pasión y son 100% Malbec: algunas botellas ya se distribuyen en Argentina, Italia, Estados Unidos y Canadá

Cittanina

Roque Sáenz Peña 6001, Las Compuertas, Mendoza.

Para visitar el restaurante comunicarse al +54 9 261 570 0269. Abre todos los días, excepto los martes, de 12 a 16.30.