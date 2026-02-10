San Valentín extremo: 10 propuestas con adrenalina para disfrutar en pareja

La fecha que dispara las agendas del amor en cualquiera de sus formas invita a compartir experiencias únicas. Además de cenar a la luz de las velas, hay experiencias “extremas” disponibles, que admiten distintos presupuestos, para planificar un Día de los Enamorados al límite y sumar adrenalina de a dos.

1. Mirador Obelisco

Ya se pueden comprar entradas para visitar el mirador del Obelisco

Una experiencia 360° desde los 67,5 metros de altura de este ícono porteño inaugurado en 1936. Por primera vez se instaló (en noviembre de 2025) un ascensor interno con lateral vidriado que permite acceder al mirador, previa subida de 35 escalones en una clásica escalera caracol, hasta la cúspide. Por las cuatro ventanitas orientadas hacia los puntos cardinales las visuales a la ciudad despliegan toda su belleza. Las vistas panorámicas enamoran.

Entradas a $18.000, jubilados y niños hasta 11 años, $14.500.

2. Vuelos en helicóptero por la Costa Atlántica

Balnearios, bosques, médanos, el mar desde las alturas. Las playas de Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda desde las alturas se pueden sobrevolar a bordo de helicópteros con tecnología de punta y motores Rolls Royce. Los tours recorren esta franja costera en 30 minutos, una alternativa para conocer la playa desde otro punto de vista. La experiencia a cargo de pilotos calificados convoca a parejas. Muchas se sorprenden con pedidos de matrimonio a 20 metros de altura por sobre las olas y el viento. Las salidas se realizan desde Helipuerto Autódromo, en Pinamar. De lunes a domingo, a las 12, 14, 16 y 18.

Precios: $130.000 por pasajero los 15 minutos y $250.000 mil 30 minutos.

Contacto: +54 9 11 4146-1111

3. Saltar al vacío

La laguna de Chascomús Shutterstock

Ideal para quienes buscan adrenalina en dosis altísimas, estos vuelos se realizan a más de 3 mil metros de altura. Desde el aeródromo de Chascomús quienes se animen subirán a una avioneta. Cuando el piloto llegue a la altura convenida, comienza la aventura. El salto se realiza en modo tándem, es decir, cada miembro del grupo saltará acompañado de un instructor, que se encargará de manejar todo el equipo de paracaidismo. La velocidad suma intensidad: la caída libre al vacío, a 200 kilómetros por hora, dura entre 40 y 45 segundos. Tras abrirse el paracaídas, el descenso hasta el punto de aterrizaje transcurrirá en un periodo de entre 5 y 7 minutos.

Info acá y en la app de Civitatis

4. Atardecer desde un velero

Navegar en un velero es una experiencia romántica Shutterstock

La silueta de Buenos Aires desde el río es un espectáculo que combina naturaleza y traza urbana. Zarpar en el velero para navegar por el estuario más ancho del mundo, el Río de la Plata, permite alejarse de la costa y apreciar desde otra perspectiva el skyline porteño. Quienes se animen podrán aprender el abc del timonel.

Costo: $57.000 por persona. Salidas: 10, 14 y 18. Info acá

5. Buceo con lobos marinos

sv Shutterstock

Una de las atracciones de Puerto Madryn que invita a reconectar con el universo del fondo del mar y su fauna. En este caso, los lobos marinos interactúan con los visitantes. La excursión incluye equipo completo de buceo (traje de neopreno húmedo, botella de aire, regulador, chaleco compensador, máscara y aletas). Y curso de Discover Scuba Diving (solo para buceadores sin certificado).

Costo: $330.000 por persona. Info acá

6. Cabalgata nocturna

La cabalgata entre médanos y al borde del mar Shutterstock

La inmensidad de la playa de Mar de las Pampas al atardecer se transforma en una aventura única cuando finalmente cae el sol detrás de los médanos. Los paseos guiados permiten apreciar el mar y los destellos de las olas con una mirada distinta, que transforma la oscuridad en una oportunidad única.

Costo: A partir de $30.000 por persona

Info Cabalgatas Don Rosendo acá

7. Trekking en el Fin del Mundo

Caminar junto al glaciar es una experiencia fascinante

El refugio boutique Montano -de madera quemada con la milenaria técnica japonesa Shou Sugi Ban- organiza excursiones sustentables y en armonía con la naturaleza de El Calafate. Desde allí parten quienes quieran realizar experiencias inmersivas en el Parque Nacional Los Glaciares. La aventura arranca en el puerto Bajo de las Sombras, sobre Ruta 11, a 70 km de El Calafate, donde los pasajeros se embarcan para cruzar el Lago Rico, frente a la imponente cara sur del Glaciar Perito Moreno.

La caminata por la costa del lago llega hasta el borde del glaciar y se adentra en un paraíso helado declarado Patrimonio de la Humanidad (1981). El circuito sobre el glaciar es de dificultad media, aunque la superficie del hielo es irregular pero firme y segura. Durante la caminata se disfrutan las formaciones típicas: profundas grietas, sumideros azules y lagunas turquesas. Después de tres horas de caminata, los aventureros son compensados con bebidas calientes y vistas espectaculares a los lagos y montañas.

Precio por persona: $384.000 (con traslados y guías) Más info

Mail: info@montano.com.ar

8. Taqueo, pileta XXL y puro campo

Varios clubes ofrecen clases de polo Gentileza Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort

Aprender las nociones básicas del polo, alojarse en una habitación premium y acceder a la pileta más larga de la región (100 metros) es la propuesta del Hotel Greenville, en Hudson, a 20 minutos del centro. Con equipamiento, casco, polainas e instructores expertos que disponen de canchas profesionales para dar los primeros pasos con caballos profesionales.

Precio para dos: desde $502.000. Contacto reservas@sheratonbuenosairesgreenville.com WSP +54 9 11 7103-2271

9. Intimidad, poemas personalizados y tradición japonesa

Un omakase inspirado en los enamorados

Se trata de una experiencia íntima y sofisticada donde cada bocado refleja la precisión y respeto por la tradición japonesa. Inspirado en la leyenda japonesa del Akai Ito, el hilo rojo del destino que une a quienes están destinados a encontrarse, es la consigna del restaurante Mutsuhito Omakase. La experiencia emocional de San Valentín acompaña el menú con poemas breves, pulseras rojas y selección especial de bebidas, en el formato omakase que potencia la conexión directa con el itamae. En Palermo, Olivos y Nordelta.

Info acá

10. Flores comestibles y sabores de tierra y mar

Ostras y echalots, caviar y centolla. Lenguado y jugo de mar. También, el chef de Crizia, Gabriel Oggero (estrella Michelin), desarrolla platos con mollejas con manzana, hongos y berros, y cabrito con pak choi, berenjena y miso. El cierre, fruta y chocolate. El hit: el diseño de una propuesta especial con flores de verano.

Costo: $330.000 por persona. Info acá. WhatsApp +54 9 11 3637-5410