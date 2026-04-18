Se instalaron en las sierras para cultivar lavandas y convirtieron su emprendimiento en atractivo turístico

Hace siete años que la vida de Claudia Morano y Rubén Villarruel transcurre al ritmo de las lavandas en Villa General Belgrano, en el valle de Calamuchita, a 85 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Es un emprendimiento audaz, que nació de cero. En 2019 plantaron 600 plantas de lavanda “sin conocer absolutamente nada”, cuenta Rubén. Hoy tienen más de dos mil plantas de tres variedades híbridas, cuyas flores secan o utilizan para destilar el aceite que se usa en productos de cosmética y de gastronomía.

La pareja –oriunda de la ciudad de San Francisco; él, kinesiólogo y ella, ama de casa– vivió muchos años en la Patagonia argentina hasta que, de a poco, comenzó el retorno a la provincia de Córdoba.

Se instalaron en este pueblo pintoresco de estilo centroeuropeo de las sierras, y casi por casualidad, empezaron a imaginar un emprendimiento familiar alrededor de las lavandas.

Sentados en el showroom, un hermoso salón vidriado con vistas al campo, Rubén y Claudia recuerdan que se capacitaron años atrás a través del programa Cambio Rural del INTA. Finalmente, el 7 de marzo de 2019 dieron inicio a su emprendimiento Die Lavendel, pionero en la zona.

Rubén y Claudia volvieron a Córdoba y empezaron a producir lavandas en 2019 Gentileza Die Lavendel

“Nos introdujimos en este fascinante mundo, donde podemos transmitir nuestra pasión por esta noble planta a los visitantes, vecinos, viajeros y estudiantes de escuelas”, relatan.

Pronto, la producción se convirtió en un atractivo turístico y en la actualidad ofrecen experiencias sensoriales, celebran la Fiesta de la Cosecha y organizan el Festival Lavandas en la villa, que cada año convoca a más personas.

Los turistas pueden pasear por los campos de lavanda y conocer el proceso Gentileza Die Lavendel

“Cultivamos lavandas por amor a su belleza, a su aroma y a su capacidad de conectar a las personas con la naturaleza”, dicen a modo de presentación.

Las condiciones climáticas y geográficas de la región favorecen el desarrollo de las lavandas. Claudia explica que las plantas prosperan a más de 700 metros sobre el nivel del mar y con al menos tres meses de “buen invierno”.

El perfume de la lavanda es relajante y muy buscado por su agradable aroma

Toda la familia participa del emprendimiento. Sus hijos, Gala y Mateo, se encargan de la atención al público, colaboran en la organización de los festivales y realizan el trabajo de redes. Entre todos planifican los objetivos anuales. La novia de Mateo, Camilia, coordina el bufet durante los eventos.

Un circuito sensorial

La tranquera de Die Lavendel está siempre abierta. No hace falta reservar con anticipación para conocer el campo de lavandas. Sólo basta con tocar una campana, para que los anfitriones acompañen un recorrido por las plantaciones, expliquen el proceso de destilación y el visitante descubra el alma de la lavanda.

De unos 15 kg de espigas frescas se extraen entre 225 y 300 cm3 de aceite. Mariana Otero

El paseo, muy ameno, permite una inmersión en la historia de esta planta de probados efectos terapéuticos, utilizada para el bienestar desde hace siglos.

Rubén y Claudia marcan la diferencia entre las distintas variedades, sus propiedades y las distinciones según sean plantas para la producción u ornamentales de jardín.

La propiedad, de unos 3000 m2 está sembrada con lavandas de varias especies y otras plantas. Mariana Otero

De cerca se aprecian los colores y texturas. Los anfitriones detallan sus usos, desde la aromaterapia ancestral –fuente de relajación y equilibrio– hasta su aplicación en la cosmética natural y la gastronomía (alfajores, chocolates, mermeladas e infusiones), que es posible degustar al final del recorrido.

La floración

Una de las diferencias entre las lavandas ornamentales y las de producción es la cantidad de flores que producen.

Las de jardín están florecidas prácticamente todo el año. “Esa variedad no se usa para perfumes y cosmética por su alto contenido de alcanfor y eucalipto”, sostiene Rubén.

La lavanda prospera en las sierras cordobesas: se da bien a más de 700 m de altura y con inviernos marcados de al menos tres meses.

Las lavandas de producción tienen una floración anual, entre octubre y noviembre, dependiendo del clima, del agua y de la variedad.

La lavanda es una planta leñosa, un “mini árbol” que hay que regar cuando crecen sus raíces, pero que no necesita más que el agua de lluvia después de tres años.

En el campo de Die Lavendel cultivan distintas variedades de lavandas Mariana Otero

Claudia afirma que, a pesar de que el campo parece enorme, a nivel industrial la cantidad de plantas es muy poca. “Al ser una producción tan joven, tenemos que hacer previsiones para tener materia prima todo el año. Si solo cosechamos y destilamos en enero, de acuerdo a las plantas que tenemos, en marzo o abril nos estaríamos quedando sin mercadería”, detalla. Por eso, la apuesta es el valor agregado para garantizar el stock de productos de enero a enero.

En Die Lavendel se pueden degustar alfajores de lavanda y otros productos gastronómicos elaborados con las flores

Aprender a conocerlas

En el campo hay variedades de lavandas –angustifolia, latifolia e híbridas, también con sus variantes– que Rubén ayuda a identificar según el tamaño de las hojas, de las espigas, de las flores y de su perfume. El productor invita a comprobarlo sólo con tomar una flor como una pinza y oler después las manos.

Die Lavendel se convirtió en una atracción turística, además de productiva Mariana Otero

“Las angustifolias tienen un perfume dulce, persistente y es el tipo de lavanda que ayuda a combatir el estrés, la ansiedad, el insomnio, el dolor de cabeza; es cicatrizante, regenerador, descongestivo”, enumera. Las latifolias, de hojas anchas son lo opuesto, llegan a un 1,70 de diámetro; tienen más floración, pero el aroma a alcanfor no es rico.

“De la unión de esas dos plantas, a partir de las polinizaciones, aparece el tercer grupo que son las híbridas o lavandines. Van a tener el porte del papá y el perfume de la mamá”, grafica Rubén. Tienen tres variedades híbridas: lavandis argentino, súper y grosso.

Villarruel explica el proceso productivo y de destilación

Pronto el visitante aprende a distinguirlas según su perfume, su tamaño, el color de sus hojas –gris verdoso, gris plata–, si el capullo está hacia arriba, si las hojas se abren o por el tamaño de las espigas.

El proceso de destilación es otro de los puntos fuertes del recorrido. Rubén explica de manera didáctica desde el momento en que unos 15 kilos de espigas frescas se colocan en el canasto hasta que, mediante un procedimiento de arrastre por vapor, se logra el cambio de estado en un condensador que deriva en el aceite, el cual debe dejarse estacionar durante 30 días.

“De esa cantidad sacamos del 1,8 % al 2%, entre 225 y 300 mililitros de aceite; es poquito, pero lo que sacás es un elixir”, concluye Villarruel.

Die Lavendel. Walter Dotzauer 1265, Villa General Belgrano, Córdoba. Exhibición y venta de productos cosméticos y comestibles. Perfumes, difusores, jabones, alfajores, gin de lavanda, chocolates, mermeladas, dulce de leche y blends de té, entre otras cosas.

Son varios los derivados de la lavanda en uso cosmético, como aromatizante y también en gastronomía.

Actividades. Ofrecen recorridos por los cultivos de lavanda, explicaciones sobre sus variedades y beneficios, demostraciones de elaboración de productos, degustaciones, aromaterapia con lavanda y relajación. Alojamiento en cabañas.

Horarios. Todos los días de 11 a 13 y de 16 a 20. La visita guiada es gratuita. En termporada baja, se recomienda coordinar el día y el horario.