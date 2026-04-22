Edicion Especial. Pueblos con historia.

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- Norte: Susques, Jujuy; Casira, Jujuy; La Quesera, Salta; La Poma, Salta; Nonogasta, La Rioja; Vinchina, La Rioja; San Pedro de Colalao, Tucumán; Fiambalá, Catamarca; Quimili Paso, Santiago del Estero.
- Cuyo: Uspallata, Mendoza; Villa 25 de Mayo, Mendoza; Achango, San Juan; La Carolina, San Luis; San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
- Centro: Saldán, Córdoba; Los Reartes, Córdoba; Ischilín, Córdoba; San Mayol, Buenos Aires; Pardo, Buenos Aires; Colonia Mauricio, Buenos Aires; Macachín, La Pampa; Victorica, La Pampa.
- Litoral: Los 3 San Carlos, Santa Fe; Moisés Ville, Santa Fe; San Ignacio, Misiones; Loreto, Corrientes; Yapeyú, Corrientes; Aldea Brasilera, Entre Ríos.
- Patagonia: Río Chico, Río Negro; Andacollo, Neuquén; Gaiman, Chubut; Diadema, Chubut; Puerto Santa Cruz, Santa Cruz.
LA NACION