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Revista Lugares 359. Marzo 2026.

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Revista Lugares 359. Marzo 2026.
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Revista Lugares 359. Marzo 2026.
  • Gibraltar. Merodeo por la porción más británica de la península ibérica.
  • Georgia. Nación cristiana ortodoxa, de pasado soviético y apenas 69.000 km2 de superficie.
  • Los Gigantes. Dos días de trekking por una geografía de vallecitos y quebradas en plenas sierras cordobesas.
  • Okavango. Exploración a todo lujo de la fauna de Botswana en los camps de Wilderness.
  • Montevideo. Clásicos y novedades en la ciudad de ritmo lento y tendencias de vanguardia.
  • Apertura. Costanera Sur.
  • Edificios. Espaces d’Abraxas y Arènes de Picasso.
  • Celebraciones. Ermitas de Tilcara en Semana Santa.
  • Lanzamiento. “Paisanos”, el nuevo libro del historiador Juan Pablo Baliña.
  • Morfologías. Montevideo.
  • Guía de hoteles. Dormir en Montevideo.
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