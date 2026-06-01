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Revista Lugares 362. Junio 2026.

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  • Bodegas de San Patricio del Chañar. En Neuquén, el circuito enoturístico que gira alrededor de Pinot Noir.
  • Bakú. La capital de Azerbaiyán es una ciudad moderna y laica con tradiciones propias del Cáucaso.
  • Cerdeña. Es una de las perlas del Tirreno, con historia, gastronomía y vistas maravillosas del Mediterráneo.
  • Estancias para conectar con el entorno. El Pedral, Coy Inlet, La Ydalina, Carahuas y La Pirincha.
  • Apertura. Piedra Tortuga.
  • Edificios. Museo Vasa.
  • Escabiologías. Naranjo.
  • Barrios. Flores.
  • Escapadas. Capilla del Señor: historia, gastronomía y antigüedades.
  • La Cumbrecita. Historia de la Villa Alpina que fundaron Helmut Cabjolsky y Hedwig Behrend.
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