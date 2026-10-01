Revista Lugares 366. Octubre 2026.

Río Manso Camp. Rafting, cabalgata, trekking y buena vida a orillas del Manso.

Villa La Angostura. Un repaso de la historia y el presente de la aldea de montaña.

Las Balsas. La primera hostería Relais & Châteaux de América Latina ha crecido sin perder su exclusividad original.

Península Valdés. Recorrido por la región, con aproximación a su fauna, los galeses de Gaiman y lo nuevo de Madryn.

San Martín de los Andes. Novedades y clásicos en excursiones, restaurantes y hoteles a orillas del Lácar.

Apertura. Campo de margaritas.

Escabiologías. Bressia Casa de Vinos.

Isla de los Estados. Expedición en dos veleros al mítico confín del continente.

MEF. El Museo Paleontológico Egidio Feruglio exporta sus réplicas de Patagotitan al mundo.