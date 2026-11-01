Revista Lugares 367. Noviembre 2026.

Norte de Corrientes. La capital, Loreto, la estancia San Juan Poriahú, un hotel en Puerto Valle, Ituzaingó y Virasoro.

Salvador de Bahía. Las playas, iglesias y calles coloniales, además del legado del continente negro.

Ciudad de México. Del mundo prehispánico y colonial a la urbe más grande de Latinoamérica, con hotelería de lujo.

Ruta 3. En Santa Cruz, de San Julián a Cabo Vírgenes, estancias e historias de exploradores y pioneros.

Apertura. Las ruinas y la selva.

Edificios. Doorkijkkerk.

Escabiologías. Bag-in-box.

La Plata. Mística universitaria, arquitectónica y su renovada escena gastronómica.

Fasano Salvador. En Salvador de Bahía, mucho más que hotelería contemporánea y buena gastronomía.