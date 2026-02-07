Tendencia: el sunset con música electrónica para bailar a cielo abierto en Mendoza

La original propuesta cumple cinco años y convoca cada vez más público: cuál es la oferta para el próximo carnaval

PARA LA NACION Andrea Calderón Escuchar Nota

La fiesta se da mientras cae la noche

La localidad de Potrerillos, en Luján de Cuyo, a 70 kilómetros de la Ciudad de Mendoza es parte de un distrito signado por paisajes que cambian a lo largo del año y por el Gran Hotel Potrerillos, cuya historia fusiona pasado y presente. La fiesta se da en el predio del hotel, donde se encuentran la Cordillera de los Andes y el Dique Potrerillos.

Como una ceremonia andina de música electrónica, el encuentro arranca a las cuatro de la tarde con 600 personas. El DJ y productor musical estadounidense Danny Tenaglia es la figura que convoca un día antes de que Hernán Cattaneo sacuda a la provincia con tres fechas. Luego de atravesar algunas hileras de viñedos y de respirar aire puro de montaña, la fiesta enciende sus primeros colores entre construcciones rústicas y abiertas –conocidas como palapas–, una plaza de fuegos, una tienda de diseño, tres barras y estaciones de comida, además de baños ambientados con sonidos de la naturaleza.

Las Palapas es plataforma ideal para exponer looks

La presencia de Conciencia Activa como referente, invita a una conexión espiritual para quien así lo sienta y sin dudas hace una diferencia para Las Palapas. Ubicados al pie de la cabina –adornada con objetos lumínicos y lámparas–, su altar y su fogata son indispensables en cada apertura, con sahúmos listos para artistas y curiosos de conocer algunos rituales ancestrales. Además, un programa de control de residuos, uso eficiente del agua y respeto por la biodiversidad, minimizan los efectos contaminantes de la fiesta.

La fiesta es entre viñas

Los looks no pasan desapercibidos y el estilo boho chic cobra protagonismo entre los asistentes. En Las Palapas, muchos aprovechan la oportunidad para jugar con el outfit y los accesorios. Además, el espacio cuenta con una boutique y tiendas pop-up que venden sombreros, ruanas, joyería contemporánea, prendas de diseño y objetos para recordar este sunset con reminiscencias de Ibiza y destellos de Tulum. La gastronomía es del chef Diego Salvador y en la barra, cervezas, cócteles clásicos y de autor ganan la partida.

Las Palapas es un evento convocante, pero exclusivo

Sobre una locación de piedras, con desniveles, recorridos a pie y rincones para sorprenderse con la belleza 360° del spot cordillerano, el slogan es propicio: “En un entorno único, descubrimos la conexión de cada atardecer”. Y este espíritu es el que traza el nuevo comienzo de la temporada 2026, bautizada “El Origen del Templo”, con fechas confirmadas hasta fines de abril. La experiencia invita al relax, la diversión y el descubrimiento de grandes figuras del deejing internacional junto a exponentes locales.

Las Palapas asegura muy buena coctelería Sleme Eventos

Desde el 18 de febrero de 2021 a esta parte, la historia de Las Palapas logró un fenómeno impensado para Mendoza: convertirse en uno de los sunsets más resonantes a nivel nacional y más allá. Con fechas que se agotan y que en 2025 tuvieron, entre otros, a DJ´s y productores como Fatboy Slim, Carl Cox o Monolink, el fenómeno crece y se consolida. A la fiesta del western mendocino llegan grupos de amigos –muchos de Buenos Aires–, marcas e influencers, así como turistas del exterior y una moderada cuota de público local.

“Las Palapas surgió de la unión de cinco socios amigos con ganas de iniciar algo nuevo. La pandemia nos dio tiempo para trabajar en este proyecto que resume un poco lo que es Mendoza, en medio de la naturaleza y con una arquitectura que acompaña el paisaje, rodeados de montaña. Sabemos que somos inspiración para otros lugares, fiestas y venues que crean a partir de esta línea que trazamos", comenta Nicolás Scaiola. Junto a Franco Pisi, Lautaro Domínguez, Carlos Meli y Gastón Chaluleu conforman Grupo Palapas, la sociedad también a cargo del festival Primavera Folck, el bar Charco Andino o la disco Chica Granada, la primera a nivel nacional en restringir el uso de celulares.

El complejo de aire rústico está cuidadosamente diseñado

“La ubicación que tenemos es única, dentro de una pequeña península que tiene el Gran Hotel Potrerillos y que se desprende de los viñedos. Cuando caminamos el espacio, las primeras veces, supimos que éste era el lugar correcto, con una vista al atardecer que cae justo de la Cordillera de los Andes. Primero sentimos el lugar y a partir de ahí lo construimos desde la imaginación”, remarcan sus mentores.

En el caso de Franco Pisi, Lautaro Domínguez y Carlos Meli sus producciones ya eran conocidas en la provincia, con eventos de música electrónica que datan del 2006 y que habilitaron la llegada de las primeras figuras internacionales a Mendoza, como John Digweed o Sasha. Por su parte, Nicolás Scaiola y Gastón Chaluleu le aportaron a la productora su experiencia y la actualización generacional que necesitaban.

La gastronomía habla de la calidad del evento

Cuando pensaron en Las Palapas, sus creadores se propusieron seguir la línea de la música electrónica como eje, convocar a un público etario amplio y al entretenimiento sumarle ingredientes propios de una experiencia recomendable. Así es como desde el ingreso al sunset, personal del equipo, con sus trajes de lino distintivos, quedan en todo momento a disposición.

“La apertura la hicimos con 110 personas, en su mayoría invitados, y fue tan mágica que una estrella fugaz nos dio la señal aquella misma noche. El espacio ha ido mutando, se fue expandiendo y agrandando. Creo que lo que nos distingue es la calidad y eso incluye la música, el lugar, el mobiliario, la atención, los sahúmos, la gastronomía y la coctelería. Tanto quienes nos visitan como los artistas quedan fascinados, lo recomiendan y eligen volver a nuestras ceremonias”, agrega Nicolás.

El atardecer entre las montañas

La tarde transcurre en un entorno seguro que permite contemplar, de a poco, la llegada de la noche. Las luces encienden su calidez y el baile aparece cada vez más pronunciado. Hay artistas y domadores del fuego, miradores, algunas esculturas de gran tamaño y una serie de construcciones que respetan el contexto. Hay risas y baile. En Las Palapas los cinco elementos se equilibran e invitan a volver.

Las Palapas en Carnaval

Durante carnaval, habrá un Line Up de nivel internacional. La experiencia iniciará el sábado 14 junto a Deer Jade. La DJ y productora franco-suiza llega a Las Palapas con la energía que la caracteriza junto a sus sets eclécticos, que fusionan Indie Dance, Dark Disco, Melodic Techno y House, creando experiencias energéticas y emotivas que dialogan con el paisaje y el pulso del atardecer.

El plato fuerte será el lunes 16 con la llegada de Kölsch a las cabinas. El DJ y productor danés, uno de los grandes referentes del techno melódico, Main de los principales festivales del mundo como Tomorrowland y Zamna, propone un viaje sonoro donde conviven atmósferas profundas y melodías emotivas.