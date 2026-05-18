Viajar a dos destinos internacionales con un solo pasaje: cómo funcionan los stopovers, la opción que suman cada vez más aerolíneas

La aerolínea Aeroméxico, que opera vuelos directos desde Buenos Aires hacia Ciudad de México, anunció que permitirá a sus pasajeros realizar stopovers y visitar la capital mexicana en un mismo viaje hacia otros destinos, bajo determinadas condiciones tarifarias.

Así, la compañía se sumó a otras aerolíneas que ofrecen la posibilidad de explorar destinos intermedios sin pagar un pasaje adicional. A diferencia de una escala convencional, un stopover implica salir del aeropuerto y permanecer varios días en una ciudad donde la empresa tiene su hub operativo.

En algunos casos, las aerolíneas suman beneficios adicionales, como descuentos en alojamiento, gastronomía o incluso noches de hotel gratuitas. La opción suele seleccionarse al momento de comprar el ticket, desde la web de la compañía, a través de las alternativas “stopover” o “multidestino”.

Entre las empresas que ofrecen este beneficio figura Iberia, que permite a los pasajeros permanecer hasta 10 días en Madrid cuando viajan hacia otros destinos de Europa. La compañía no cubre el alojamiento, aunque sí ofrece descuentos en transporte.

Iberia permite a los pasajeros permanecer hasta 10 días en Madrid p202408-12

Otra alternativa para quienes vuelan desde la Argentina es Air France, que habilita stopovers en París para conexiones hacia distintas ciudades europeas. En este caso, la empresa solo cobra un adicional correspondiente a las tasas aeroportuarias de la capital francesa y no establece un límite máximo de estadía, aunque tampoco incluye hotel.

Por su parte, Copa Airlines permite realizar stopovers de entre tres y siete días en Panamá en vuelos con conexión, sin cobertura de alojamiento.

Turkish, en cambio, sí ofrece hotel gratuito en Estambul cuando la conexión supera las 12 horas, aunque el pasajero debe tomar el primer vuelo disponible.

Por último, Emirates también incluye hotel sin cargo en Dubái para conexiones de más de 10 horas y suma descuentos en tiendas y actividades.

Emirates incluye hotel sin cargo en Dubái para conexiones de más de 10 horas

El lanzamiento del esquema de stopovers forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento de Aeroméxico de cara al Mundial 2026, que tendrá a México entre sus sedes. Como parte de ese plan, la compañía prevé operar 21 vuelos chárter para trasladar a más de 1600 aficionados y equipos de fútbol durante uno de los períodos de mayor movimiento deportivo internacional.

La aerolínea también destacó la expansión de su red de rutas. Durante 2025 inauguró vuelos desde Ciudad de México hacia Cartagena, Phoenix, Filadelfia, Cali, Panamá y Punta Cana. En lo que va de 2026 sumó servicios hacia Tegucigalpa, Quito y Barcelona, además de la ruta Monterrey-París. A eso se agregarán próximamente las conexiones Monterrey-Nueva York y Guadalajara-Seattle.

En paralelo, la empresa proyecta cerrar 2026 con una flota de 171 aviones, un 37% superior a la de 2019, en línea con una estrategia de expansión regional e internacional. La compañía también informó inversiones en experiencia de usuario y conectividad a bordo, además de mejoras operativas. Según destacó, fue reconocida por segundo año consecutivo por la consultora Cirium como la aerolínea global más puntual del mundo.