Tierra del Fuego. La tataranieta de Thomas Bridges recibe huéspedes en una estancia pionera

Sea View se llama casa de huéspedes de la estancia fue hogar de Lucas Bridges, autor de El último confín de la tierra. Xavier Martín

Lo apellidaron Bridges porque lo encontraron abandonado debajo de un puente en Bristol, Inglaterra, durante la peste negra, a mediados de 1840. Lo bautizaron Thomas, porque llevaba una letra T bordada en el cuello, según algunos. O impresa en una medallita, según otros. Tenía cerca de tres años. Y se cree que era galés, porque no hablaba bien inglés. Lo adoptó una familia de misioneros que le dio casa, comida y un destino impensado. Pero no le dio su apellido, Despard. “Queremos que hagas tu propia historia”, le dijeron. Así empieza el relato de la vida de Thomas Bridges en la voz de Cristina Goodall de Ayerza, una de sus tataranietas y guardiana de las anécdotas del personaje que pasó a la historia como el primer hombre blanco en asentarse en Tierra del Fuego.

Cristina Goodall, anfitriona en Estancia Viamonte, con Tomás Ayerza. Xavier Martín

Thomas Bridges y su esposa Mary Ann Varder. Gentileza Harberton

La escuchamos sentados al sol en el jardín de Sea View, la casa de huéspedes de Estancia Viamonte, que queda sobre la RN 3, a 35 minutos de Río Grande, en nuestra provincia más austral, a orillas del océano Atlántico. Entre un picnic de impronta británica y alemana, donde el mate se cuela con el té, una torta de casis y el budín de ruibarbo, Cristina nos recibe secundada por Fátima Dillon y Matilde Aldao, dos chicas de Buenos Aires que durante la temporada trabajan en el campo. Muchas de sus ocupaciones tienen que ver con Quinta Pionera, la famosa huerta de Estancia Viamonte, que abastece a los mejores chefs de Ushuaia y, entre otras cosas, produce un ajo negro delicioso.

La calidez está en los detalles de Sea View, la casa de huéspedes de Estancia Viamonte. Xavier Martín

Establecerse: una misión

“Los Despard eran misioneros anglicanos de la British Missionary Society, una organización que no llevaba insignias de ningún país, solo una bandera de flores, y que viajaba por el mundo para llevar la palabra de Dios. Destinados al archipiélago de Malvinas, vivieron allá hasta que Thomas tuvo 18 años y volvieron a Inglaterra. ¿Qué hizo Thomas? Se quedó. Y desde las islas empezó a viajar en velero por el canal Beagle, una y otra vez, hasta llegar a Tierra del Fuego. Así fue como se encontró con los yámanas, aprendió su idioma, escribió un diccionario conjunto y tradujo los evangelios”, relata Cristina sobre su tatarabuelo.

La estancia tiene una casa grande, varias casas de empleados, una casa de huéspedes, oficinas y galpones. Xavier Martín

Para quedar oficialmente a cargo de la misión, Thomas viajó a Inglaterra a ordenarse como pastor y, en una charla para rendir cuentas sobre su obra, conoció a Mary Ann Varder, una maestra e hija del carpintero de la ciudad de Harberton, en Inglaterra. Se casaron en semanas y a los dos días viajaron a las islas Malvinas, donde vivieron tres años más. Hasta que alrededor de 1870 y después de adentrarse por el canal Beagle con su esposa, Thomas dejó Malvinas y se asentó en la misión de Ushuaia, donde había ya un par de anglicanos, pero nadie nunca antes se había instalado para convivir con los pueblos originarios.

El living de Sea View es original de principios del siglo pasado. Xavier Martín

“¿Cuál es el mejor lugar para vivir?”, dicen que Thomas le preguntó a los yámanas, que sin dudar le señalaron lo que luego sería la bahía Harberton, así bautizada en honor al pueblo que Mary Ann había dejado de un día para el otro. Allí se asentaron en 1872 y criaron a sus seis hijos, entre los que estaba Lucas, más tarde autor de El último confín de la tierra, el libro que repasa la obra y la vida de su padre en la Patagonia más aislada, inhóspita y austral de nuestro continente.

Matilde Aldao trabaja en la huerta de la estancia. Xavier Martín

“Como en ese entonces no existía el canal de Panamá todos los barcos cruzaban por el canal Beagle y el Cabo de Hornos. Había muchos naufragios y desde la estancia Harberton rescataban marinos. Así surgían roces con los yámanas, que morían por enfermedades que al hombre blanco no lo mataban”, cuenta Cristina. Entonces relata aquello que le contaba su tío abuelo Lorenzo Bridges, hermano de su abuela Clarita, ambos hijos de William Bridges, hermano de Lucas. “Había sido contemporáneo de los selknam, el pueblo originario del norte de la isla. Siempre me mostraba una entrada al monte, en Tolhuin, donde murió la mayoría. Porque se enfermaban y, como eran muy familieros, se reunían, se contagiaban y morían. Eran alrededor de 1.800. Muy pocos”, cuenta Cristina, aunque no niega que hubo hombres blancos que mataron a los nativos.

Sea View tiene tres cuartos en suite para recibir huéspedes. Xavier Martín

Entonces repasa que las montañas de la cordillera de los Andes –que a esa altura va de oeste a este– es lo que separaba a los selknam, al norte y en la estepa, de los yámanas, al sur y a orillas del canal. Mientras los yámanas así se autodenominaban, los selknam los llamaban yaganes. ¿Cómo llamaban los yámanas a los selknam? Onas. También estaban los Haush, que eran muy pocos, en la punta de la isla.

Rodeo de ovejas en Barrancas Blancas, Río Lashifashaj, Estancia Harberton. Xavier Martín

“En aquella época el gobierno argentino tenía un interés geopolítico de soberanía sobre el canal Beagle. Por eso el presidente Roca le entregó las tierras de Harberton a Thomas en reconocimiento a su labor de misionero y por el rescate de los náufragos, como expresa oficialmente, pero también con fines estratégicos. Al aceptarlas, Thomas las estaba reconociendo como argentinas. Y a Roca, ¿cómo no le iba a convenir cederle tierras a un hombre blanco? ¡Pocos se animaban a poblar la Patagonia por entonces!”, cuenta Cristina sobre el nacimiento oficial de la primera estancia productiva de Tierra del Fuego, en 1886.

El ajo negro es uno de los productos premium de Quinta Pionera, la huerta de Estancia Viamonte, que abastece a los mejores chefs de la zona. Xavier Martín

Por entonces, los seis hermanos Bridges se repartieron las tareas de la estancia. Lucas, que tenía a cargo el ganado vacuno, era intrépido como su padre. “Una vuelta desde una loma vio que del otro lado había ‘unos hombres grandes’. No tenían nada que ver con los yámanas que eran bajitos y se la pasaban sentados en la canoa pescando. Se pasó tres días observándolos hasta que ambas partes vencieron el miedo y se acercaron para comunicarse. Eran shelkman que venían corridos del norte, donde los amenazaban los mineros y la expedición del gobierno argentino liderada por el militar Ramón Lista. Le dijeron que habían visto el trato que recibían los yámanas, y querían algo así en el norte de la isla”, relata Cristina, mientras nos acomoda en los cuartos de la casa de huéspedes de Estancia Viamonte.

El invernadero de Quinta Pionera en Estancia Viamonte. Xavier Martín

Los Bridges: Guillermo S, T. Despard, E. Lucas, Alicia C. Maria A.V. y Bertha M. Archivo

“En 1902 Lucas se instaló en una casita a 30 kilómetros de acá. No era misionero, era simplemente un pionero. Al igual que su padre con los yámanas, pronto aprendió el idioma y las costumbres de los shelknam. Se hicieron amigos. Usaba zapatos de cuero de guanaco rellenos con pasto, como ellos. Luego trajo ovejas de Harberton y les enseñó a trabajarlas. Cuando en 1906 el gobierno armó un plan de venta de tierras a colonos, los Bridges se interesaron con seguir apostando productivamente a Tierra del Fuego y compraron 50 mil hectáreas, arrendaron otras 50 mil más y llegaron a tener campos que llegaban a Tolhuin, sin alambrado y con mucho monte”, dice Cristina.

Así fue como Lucas dejó su casita y se instaló en donde estamos ahora, con Guillermo, el bisabuelo de Cristina. La llamaron primero Río Fuego y luego le cambiaron el nombre a Viamonte por que “vía el monte” llegaban de Harberton hasta la estepa. Era un buen lugar para esquilar y transportar la lana en el lomo de las ovejas, más que en carreta, hasta Río Grande, donde funcionaba el puerto. En 1908 hicieron la casa grande, que hoy habita Cristina con su marido, Tomás Ayerza. Y después de la Primera Guerra Mundial construyeron la casa que usaba Lucas, en cuyo living –que se conserva original– escuchamos las aventuras de los Bridges antes de ir a dormir.

En Sea View las habitaciones son amplias y cómodas. Xavier Martín

Trabajar la tierra

Tataranieta de Thomas, sobrina bisnieta de Lucas y nieta de Clarita Bridges, Cristina es hija del fueguino Adrián Goodall –hijo del inglés que armó el frigorífico de Río Grande– y de una alemana, Stefanie Weidner-Bohnenberger. Tiene 53 años y nació en Buenos Aires, pero a los veinte días de vida ya estaba en Tierra del Fuego. Acá vivió hasta los 12, cuando se fue pupila al colegio San Jorge, en Quilmes. Luego vivió un año en Europa, con sus primos alemanes e hizo cursos de Historia del Arte, una de sus pasiones. De vuelta en Buenos Aires, completó su licenciatura en economía agraria y trabajó en el departamento de ovinos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con proyectos vinculados a la lana de oveja, su expertiz.

Una antiguo galpón de acopio de papa hoy sirve para guardar zanahorias, ajos, nabos y más productos de la huerta. Xavier Martín

Por entonces conoció a Tomás, su marido, que es ingeniero agrónomo, también se crió en un campo –en la provincia de Buenos Aires–, y quería volver a los orígenes. “Vamos al campo, pero a donde no haya víboras, ni arañas”, le dijo Cristina con la clara intención de que Tierra del Fuego fuera el destino de los Ayerza. “Papá, que era administrador acá, necesitaba una mano. Así que le ofreció trabajo a mi marido y nos vinimos en 1995″, cuenta Cristina, madre de siete hijos varones de entre 26 y 16 años, con “el último en el Cielo”.

La hora del té en los jardines de Sea View. Xavier Martín

“Empezamos a recibir gente hace unos veinte años, pero lo hicimos solo por un tiempo. Todo por iniciativa de mi cuñada, Carolina Mouzo, casada con Simón, mi único hermano. Hoy estamos decididos a recibir huéspedes nuevamente, para compartir este lugar increíble y lleno de historia”, asegura Cristina, que tiene experiencia como anfitriona porque hace unos años puso en marcha un exclusivo lodge de pesca en Radman, sobre el Río Grande. Y mientras que aclara que Sea View funciona de manera independiente de la estancia.

La casa grande de la estancia se erige detrás de los árboles. Xavier Martín

Fátima Dillon y Matilde Aldao trabajan en la estancia. Xavier Martín

Cuentan con seis plazas en tres habitaciones dobles en suite que están cálidamente ambientadas, y ofrecen un muy buen desayuno casero, además de la comida de la noche, que puede incluir cordero. Recorrer la huerta con Cristina y probar el ajo negro –“es el quinto gusto: sabe a todo y nada”–, es parte de la propuesta de Estancia Viamonte. ¿El resto? Celebrar el viento, la estepa y el mar, para dejarse llevar por el espíritu de los Bridges, aquellos pioneros que abrazaron lo más extremo de nuestra Patagonia, con sus desafíos y su gente.

Un guanaco frente al Océano Atlántico. Sea View queda sobre la RN 3, a pasitos del mar. Xavier Martín

Datos útiles:

Sea View. Es la casa de huéspedes de Estancia Viamonte. Queda sobre la RN 3, Tierra del Fuego. T: (2964) 43-0861 / (2964) 1550-0025 / (2964) 52-1976. Tienen web de la estancia e IG de la huerta @quinta.pionera.