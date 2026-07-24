Tres hoteles contemporáneos y bien ubicados para disfrutar lo mejor de São Paulo

Visitar São Paulo obliga a decidir dónde instalarse en una ciudad inmensa y de distancias largas. Muchos llegan por negocios y hacen bien en prolongar la estadía unos días, para aprovechar la enorme agenda cultural. No obstante, cada vez son más los viajeros que la eligen para una escapada urbana.

Armazém, uno de los restós de Hilton Morumbi.

Restaurantes de primera clase, conciertos, exhibiciones, shopping y diseño la convierten en una propuesta válida y rendidora tanto para planes de tres noches, como también de una semana. En esta selección, el Hilton Morumbi, el Canopy y el Qoya son tres hoteles cinco estrellas, aunque interpretan la categoría de maneras muy diferentes.

Hilton São Paulo Morumubi

Inaugurado en 2002, fue el primero de los Hilton que abrieron en la nueva geografía hotelera de la ciudad. Es también el más grande de esta selección: un cinco estrellas de 504 habitaciones sobre la avenida de las Naciones Unidas, en el distrito corporativo donde se concentran multinacionales, torres de oficinas y centros de convenciones. Su perfil es ejecutivo, aunque los servicios y las vistas permiten que funcione también como hotel de descanso.

El puente Estaiada se ve desde varias habitaciones del Hilton Morumbi.

La piscina del Morumbi tiene una vista espectacular sobre el puente Estaiada.

Por sus habitaciones pasaron presidentes como George W. Bush y Barack Obama, además de artistas como Ariana Grande. En el lobby amplio y luminoso es frecuente cruzarse con delegaciones internacionales. Esa vida corporativa se prolonga en el renovado lounge ejecutivo, con espacios de trabajo y sectores para desayunar o tomar algo.

La decoración responde al lenguaje de un gran hotel internacional contemporáneo: ambientes espaciosos, materiales nobles, líneas sobrias y abundantes plantas tropicales. En el piso 28, la piscina climatizada bajo un techo vidriado parece suspendida sobre la ciudad. Desde allí se distingue el puente Estaiada, emblema del São Paulo moderno, con la Marginal Pinheiros y las torres de Berrini al fondo.

El Hilton Morumbi está pensado para viajeros corporativos, pero trabaja para prolongar su estadía en la ciudad.

La gastronomía ayuda a que el huésped no necesite salir después de una jornada de trabajo. En Armazém, la chef Bruna Oliveira está a cargo de una cocina brasileña que los sábados tiene como protagonista una feijoada completa. A la oferta se suma Ritus, comandado por el chef Breno Berdu. El hotel está comunicado con el Shopping D&D, especializado en diseño y decoración, y el Shopping Morumbi queda a poca distancia.

Aunque está alejado del centro histórico y de la avenida Paulista, el sector tiene buenas conexiones y atractivos como la Casa de Vidro, donde vivieron Lina Bo Bardi y Pietro Maria Bardi, y la Fundación Maria Luisa y Oscar Americano.

Canopy by Hilton São Paulo Jardins

El Canopy abrió en 2021 y fue el primero de esta marca lifestyle de Hilton en Sudamérica. Tiene 98 habitaciones y ocupa una calle tranquila de Jardins, cerca de la avenida Paulista, el parque Ibirapuera, Oscar Freire y la estación Brigadeiro de la línea verde del metro. Es una buena elección para quien quiera moverse con facilidad y prefiera un hotel pequeño, informal y conectado con la vida del barrio.

Tonos cálidos predominan en el Canopy.

El Canopy Hilton cuenta con 98 habitaciones en el barrio de Jardins.

Su decoración busca una identidad brasileña. La fachada incorpora una intervención del artista urbano Speto y los interiores combinan colores terrosos, verdes y corales con piezas de diseño, artesanías y referencias a creadores como Lina Bo Bardi y Paulo Mendes da Rocha. La luz natural, la vegetación y los ambientes sociales le dan una atmósfera cálida, alejada de la solemnidad de un cinco estrellas tradicional.

El restaurante Stella funciona durante todo el día y abre el hotel al público local. Su experiencia más singular es Le Petit Chef, una cena espectáculo familiar que también atrae a los adultos. Antes de cada plato, la sala se oscurece y unos proyectores instalados sobre las mesas reproducen una animación ajustada al plato, los cubiertos y el mantel.

La experiencia Petit Chef en el Canopy Hilton resulta entretenida tanto para niños como para adultos.

Mediante la técnica de projection mapping aparece un cocinero de apenas unos centímetros que camina sobre la mesa, corta ingredientes, enciende fuegos y atraviesa toda clase de contratiempos hasta terminar la receta. No es un holograma ni requiere anteojos: es una película animada sincronizada con la vajilla y vista desde una perspectiva que produce una convincente ilusión tridimensional. Al terminar cada escena, los mozos sirven el plato real relacionado con lo que acaba de verse y, tras retirarlo, comienza un nuevo episodio. El menú Classic cuesta R$ 650 por persona; también hay alternativas Premium, vegetariana y Junior.

Qoya Hotel

Inaugurado en 2023, el Qoya se incorporó a Curio Collection by Hilton, que agrupa hoteles con identidad propia. Esa diferencia se percibe desde el ingreso. Ubicado sobre Alameda Santos, detrás de la Casa das Rosas y a metros de la avenida Paulista, Japan House e Itaú Cultural, combina una localización muy urbana con una atmósfera silenciosa y recogida.

Iluminación tenue y colores claros en la deco de las habitaciones del Qoya. Gabriel Rega

Sus 166 habitaciones son cómodas, luminosas y contemporáneas, con cortinas blackout que permiten oscurecerlas por completo. Los detalles hacen más personal la estadía: un bombón de la casa brasileña Dengo junto a la almohada y amenities Bulgari en el baño. En el piso 12 están la piscina climatizada al aire libre, abierta hasta las 22, el solárium y el gimnasio. Desde allí se ve el mural de Oscar Niemeyer realizado por el artista urbano Kobra.

El mural de Niemeyer realizado por el artista Kobra fue recientemente renovado. Carolina Reymúndez

La decoración se apoya en maderas claras, curvas, textiles neutros y una presencia constante de plantas tropicales. El desayuno se sirve en un espacio que parece un gran living, rodeado de verde y presidido por un piano de cola. Esa combinación de diseño orgánico, iluminación suave y ambientes residenciales define mejor al Qoya que cualquier gesto de lujo ostentoso.

Grandes ambientes vidriados hacen del Qoya una opción de lujo contemporáneo. Gabriel Rega

En el mismo espacio funciona Badebec, el restaurante de la chef Lourdes Bottura, enfocado en una cocina brasileña saludable, con ingredientes frescos de estación y presentaciones sofisticadas pero simples. En la planta baja está Dinho’s, clásico restaurante paulista especializado en carnes a la plancha y pescados. El Manua Spa completa el perfil de bienestar con baños de rosas o hierbas, ducha Vichy y masajes corporales y faciales. El servicio es otro de sus puntos fuertes: atento y dispuesto a resolver cualquier necesidad práctica.

Datos útiles

Hilton São Paulo Morumbi Av. das Nações Unidas 12.901. T: +55 11 2845 0000. Desde R$ 1.000 la doble, según fecha e impuestos.

Canopy by Hilton São Paulo Jardins Rua Saint Hilaire 40. T: +55 11 3509 9620. www.hilton.com. Desde R$ 1.000 la doble. Le Petit Chef Classic: R$ 650 por persona, más 13% de servicio; menú Junior: R$ 350, más servicio. Reservas: www.lepetitchef.com/pt/sao-paulo.

Qoya Hotel São Paulo, Curio Collection by Hilton. Alameda Santos 86. T: +55 11 5186 4900. Desde R$ 1.100 la habitación doble, según fecha e impuestos.