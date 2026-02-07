Tres hoteles elegidos para disfrutar de la ciudad más austral del país

Al sur, sur de nuestro país, Ushuaia ofrece alternativas para todas las temporadas. Ahora, en verano, se pueden emprender por tierra un sinnúmero de excursiones, salidas en camioneta, expediciones en versión trekking, kayak o sumarse a una cabalgata, incluso probar el antiguo Tren del Fin del Mundo. Para otros, la ciudad es un punto de partida rumbo a la Antártida.

En invierno, los fans del esquí eligen Ushuaia porque ofrece una temporada más larga para disfrutar la nieve.

Aquí, nuestros tres hoteles recomendados para irse a disfrutar el buen tiempo de esto meses o comenzar a planificar el próximo invierno. Todas son alternativas para presupuestos holgados que privilegian los servicios de calidad y consideran a la experiencia de alojamiento como una parte vital del viaje.

Original House

La casita de 1927 se integró al hotel y hoy funciona como puerta de ingreso Nicolás Janowski

El hotel nació a partir de una antigua casa (1927) construida con chapa y madera. Fue la vivienda de un guardiacárcel de apellido Soro quien trabajó en el presidió local.

Por eso, cuando los hacedores de Original House compraron el gran terreno en la esquina de Yaganes y Gobernador Deloqui que incluía esta construcción, enseguida pensaron en conservarla y la incluyeron en el proyecto.

Hoy la histórica vivienda oficia de ingreso al hotel. Se conservó la fachada tal cual fue construida a principios del siglo XX. Una vez dentro, la cosa cambia radicalmente: la atmósfera se vuelve decididamente contemporánea con llamativos detalles decorativos en la recepción y una ambientación muy minimalista en los cuartos.

Las luces led, las aristas y los picos son la clave del tono contemporáneo de los interiores del hotel Nicolas Janowski

El hotel está ubicado en el corazón de Ushuaia a pasos de la costanera. Desde las ventanas de las habitaciones se obtienen bellas vistas del canal Beagle y los barcos que llegan hasta sus costas.

El minimalismo contemporáneo impera en la ambientación de los cuartos del hotel Original House Nicolás Janowski

En el hall, una lámpara de vidrio soplado de origen veneciano inspirada en Los Girasoles de Vicent Van Gogh recibe al huésped. Justo enfrente, un artista local tomó el mismo motivo para decorar uno de los muros con mosaicos de colores.

Los cuartos, que son 30, se disponen en un edificio de varios pisos. Diseñado por la arquitecta Natalia Zoratto, fue construido con chapa acanalada, blanca en el frente, y en varios colores sobre laterales, un recurso que evoca a las primeras construcciones de la ciudad hechas en este material. También predominan las líneas rectas y los vértices, sobre todo en la ambientación interior, que refieren a las montañas de los alrededores.

Las habitaciones fueron pensadas en tres categorías: loft, superior y dúplex. Todas se ofrecen en una versión apart con kitchenette, heladera y loza. Algunas tienen balcones, otras terraza.

El domo del último piso es el lugar para una pausa al final de la tarde Nicolas Janowski

Los cuartos están domotizados, cuentan con un iPad propio desde donde se puede manejar la calefacción, las cortinas la televisión, incluso la luz que, además de encender y apagar, permite cambiar de color. Mucho del carácter interior tiene que ver con luces led, que varían de tonalidad según el gusto del usuario.

Todas las mañanas, el desayuno se sirve en el cuarto. Viene en bolsones térmicos para mantener la temperatura y la frescura de los alimentos. Es rico y abundante y prepara al viajero para enfrentar un día de excursión o una jornada a puro esquí en el cerro.

La terraza del último piso es el sitio para disfrutar el atardecer. Cuenta con un domo trasparente con sillones. Si se va por la noche, se podrá utilizar el telescopio y ensayar una aproximación a las estrellas del cielo austral.

A un lado del hotel están las cápsulas, primeras y únicas del país, inspiradas en el novedoso formato japonés. Tienen capacidad para 30 personas con todos los servicios necesarios que requiere esta alternativa de alojamiento. Actualmente, luego de una temporada de funcionamiento, están cerradas y a la venta.

T: (2901)61-7210. Yaganes 186. IG: @Originalhouse

www.originalhouse.com.ar

La doble con desayuno u$s 170 en febrero, u$s 160 en marzo. En abril y mayo u$s 140 y, desde julio a enero, u$s 195.

Los Cauquenes

En las afueras de Ushuaia, el hotel fue construido a orillas del Canal Beagle Nicolás Janowski

Construido a orillas del Canal Beagle y rodeado de los picos cordilleranos, el hotel es un refugio para aquellos que llegan a conocer la ciudad más austral del mundo. Desde abril del año pasado tiene nuevos dueños, el grupo Álvarez Argüelles Hoteles.

Fue concebido como resort spa para el disfrute, un concepto que se refleja en la ambientación cálida y actual, pensada para los días andino-patagónicos.

En este sentido, la madera de los pisos, material que se reitera en el revestimiento interior de los techos a dos aguas, es la clave para generar una ambiente acogedor y agradable. Los textiles elegidos cuidadosamente y los distintos objetos que ornamentan los espacios, contribuyen a imprimir un carácter único.

Una ambientación cálida y moderna que invita a la buena vida Lara Falardeau

Las grandes superficies vidriadas, incluso en los techos de varios sectores de uso común, aseguran la presencia de la luz.

Ubicado a unos7 kilómetros del centro de Ushuaia, cuenta con 45 habitaciones y vistas soñadas, la mayoría al Canal Beagle. Además, tienen algunos mimos adicionales como cafetera Nespresso y pequeñas delicias dulces para reponer calorías perdidas.

Los cuartos de dimensiones generosas tienen vistas a la naturaleza fueguina Lara Falardeau

Los varios livings invitan al relax o la charla. Por una escalera se llega a la playa propia, allí varios banquitos de madera invitan a dejarse llevar por las olas y el horizonte.

A unos pasos del hotel, antes de llegar al agua, se diseñaron dos salas-living tipo invernadero, ideales para leer o conectar la computadora.

La piscina con vista al canal Lara Falardeau

La piscina in-out climatizada es el sitio para el final de la tarde. Diseñada en forma de saliente, avanza en lo alto sobre el mar, un truco visual que invita a sumergirse y mirar el horizonte. Si prefiere un masaje acuático, los dos jacuzzis exteriores están siempre disponibles. Hay reposeras al aire libre, pero también dispuestas en una suerte de jardín de invierno para tomar sol los días fríos.

Además, está el spa donde los huéspedes puede elegir entre una gran variedad de tratamientos. Una pasadita por el sauna es el complemento ideal .

Para aquellos que no quieren interrumpir la rutina de ejercicios durante las vacaciones, el hotel cuenta también con gimnasio.

Langostinos a la plancha con salsa oriental, un hit de la carta en Reinamora Lara Falardeau

En Reinamora, el restaurante propio, se disfruta una cocina contemporánea que se construye a partir de productos locales y estacionales, algunos profundamente relacionados al espíritu fueguino: pescas frescas, vegetales de estación, frutos silvestres, hongos de recolección, entre otros muchos.

En la cocina, la canasta, se provee de los emprendimientos cercanos, así como también de la huerta y el invernadero del hotel.

Los jacuzzis climatizados con vista al canal Beagle Nicolás Janowski

A la hora de conocer los alrededores, ofrecen una serie de experiencias para que los huéspedes se animen a explorar.

Durante mayo, el hotel cerrará temporalmente sus puertas por un período de un mes para avanzar con un proceso de renovación de las suites premium con vista al canal, algo similar sucederá con el spa.

La luz es un elemento clave en el diseño de Los Cauquenes Nicolás Janowski

El proyecto es parte del plan de la nueva gestión que apunta a potenciar la experiencia bajo las premisas confort & diseño, un sello distintivo del grupo Álvarez Argüelles Hoteles.

De la Ermita 3462. Barrio Bahía Cauquén. T: (2901) 441 300 / (911) 6515 4946.

www.loscauquenes.com IG: @loscauquenes

Durante todo el verano y hasta fin de marzo ofrecen un programa de 3 noches desde u$s 555 por persona en habitación doble tipo standard. La propuesta incluye traslados in-out, desayuno buffet, 1 cena de bienvenida, 1 experiencia marítima o terrestre, acceso el spa y al gimnasio, servicios de traslado a la ciudad de Ushuaia con horarios fijos. Posibilidad de upgrade de cortesía en la categoría del cuarto o una sesión de masajes en el spa según la categoría de reserva original como beneficio adicional.

Wyndham Garden Ushuaia

En la base del Glaciar Martial, el hotel es una imagen icónica de la ciudad

Muchos lo conocen por su nombre de siempre: Hotel del Glaciar. Los tradicionales techos de chapa acanalada verde se distinguen en lo alto de la ciudad sobre la base del glaciar Martial, a unos tres km del centro de la ciudad.

Está ubicado en un sitio de paisaje privilegiado que forma parte de la Reserva Natural el Martial.

Amplio y clásico así es el espíritu de las habitaciones del Wyndham Garden Ushuaia Nicolás Janowski

El complejo cuatro estrellas cuenta con 122 habitaciones, con formato standard, suites y lofts, todas con ventanas gigantes y vistas. Las dimensiones, según la exigencia Wyndham, son generosas y permiten moverse con mucho espacio disponible, sobre todo en invierno cuando uno llega cargado de ropa de abrigo.

El comedor, donde se sirve el desayuno, abre las puertas para almorzar y cenar con un menú que ofrece algunos platos patagónicos para disfrutar.

Centolla, la vedete fueguina, está presente en la carta del restaurante Nicolás Janowski

Durante la temporada de verano, el equipo de experiencias de hotel organiza salidas a medida para los huéspedes. Navegaciones por el Canal Beagle, un recorrido por Parque Nacional Tierra del Fuego y excursiones con diferentes enfoques, según el interés del viajero. También hay salidas para conocer el entorno rural fueguino. Aquellos interesados en seguir viaje hacia la Antártida encontraran aquí un equipo para asesorarlo en el armado del viaje.

Si ya está pensando en la próxima temporada de esquí, el hotel es también un buen centro de operaciones para los amantes de este deporte.

La gran novedad es la incorporación del Creative Cluster Development (CCD) Ushuaia que busca transformar al hotel en un polo cultural. Así, a partir de este año el hotel alberga más de 40 obras de arte contemporáneo pertenecientes a la colección Rozenblum. Las obras están integradas a los espacios comunes del hotel para permitir una experiencia directa con el huésped. Pintura, fotografía, instalaciones y obras multidisciplinarias conviven en este espacio.

Así se encuentran creadores de la talla de Sasha Minovich, Andrés Arzuaga, Fabiana Barreda, Juan Ignacio Cabruja, Cartón Pintado, Aldo Chaparro, Washington Cucurto y el colectivo Las Conchetinas, entre otros referentes del arte contemporáneo nacional e internacional.

Luis Fernando Del Martial 2355. T: 0800 266 0588. Reservas T: (2901) 52-8221

www.wyndhamhotels.com

IG: @wyndhamgardenushuaia

Desde u$s 169 + IVA por habitación doble hasta fin de marzo. Durante este verano está vigente el Family Plan que permite a los niños menores de 11 alojarse sin cargo compartiendo habitación con sus padres. Desde u$s 240 + IVA por habitación 2 adultos y 2 menores.

Para aquellos que están pensando en el invierno, hay promociones para estadías mínimas de 4 noches, desde u$s 208 + IVA la doble y un loft en versión family plan, desde u$S 286 + IVA la unidad.