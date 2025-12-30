Un paraíso salvaje en el Mar Argentino

A 25 km de la costa, la isla de 50 hectáreas se conoce por albergar una colonia de pingüinos Penacho Amarillo de 1.500 parejas reproductivas

Asentada sobre rocas volcánicas y ubicada en la orilla norte de la Ría Deseado -un accidente geográfico único en Sudamérica-, la ciudad de Puerto Deseado guarda mar adentro uno de los tesoros de Argentina: la Isla Pingüino, a 25 kilómetros de la costa.

Esta isla forma parte del Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, que abarca una superficie de 160 mil hectáreas, más de 60 kilómetros de costa y 16 islas más. Isla Pingüino, de 50 hectáreas, es la más grande y se conoce por albergar una colonia de pingüinos Penacho Amarillo de 1.500 parejas reproductivas. Es una de las más importantes de Latinoamérica y la única accesible al turismo; la otra se encuentra en Islas Malvinas, y hay otras dos en el sur de Nueva Zelanda y en el océano Índico.

Puerto Deseado, llamada así por el Macizo del Deseado, tiene más de 20.000 habitantes y está al sur del golfo San Jorge. Es un destino de la Ruta Azul, que transita 400 kilómetros del litoral atlántico costero, entre Chubut y Santa Cruz. Su puerto natural, sobre la ría (entrada del mar tierra adentro), es turístico y pesquero a la vez: recibe cruceros de gran porte y sus temporadas de calamar, de enero a marzo, y de langostinos, de septiembre a octubre.

En la isla habitan colonias de lobos marinos de uno y dos pelos, de 20.000 ejemplares en su totalidad, y las cuatro especies de cormoranes Guadalupe Faraj

El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino comprende un sector del Mar Argentino incluyendo sus islas e islotes Guadalupe Faraj

En la zona se puede ver la típica vegetación del distrito geográfico del golfo. Hay duraznillo, quilimbay (flora característica desde Comodoro Rivadavia hasta San Julián) y molle; la mayoría de las especies son achaparradas y de un verde seco, pero también aparecen verdes brillantes y cálidos. Hay playas de todo tipo: canto rodado, acantilado rocoso, acantilado sedimentario, playas de arena. Y también atardeceres inolvidables cuando el sol se hunde en el océano y queda el reverbero de la luz azul sobre los barcos pesqueros color rojo.

El Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino comprende un sector del Mar Argentino incluyendo sus islas e islotes. Tiene una gran diversidad biológica debido a los nutrientes que aporta el mar, y a los procesos y ciclos ecosistémicos que se dan en él. Es una maravilla, no solo por la colonia de pingüinos de Penacho Amarillo. Hay más de 10 colonias de pingüinos de Magallanes, de las cuales tres cuentan con 10.000 parejas reproductivas; colonias de lobos marinos de uno y dos pelos, de 20.000 ejemplares en su totalidad; delfines australes y toninas overas y las cuatro especies de cormoranes, todas reproductivas.

La Isla Pingüino, declarada Reserva Nacional de Fauna, por decreto nacional en 1937 y Reserva Provincial, por ley de la Provincia de Santa Cruz, en 1992, se encuentra a una hora de navegación desde Puerto Deseado. Son cinco horas de paseo, aproximadamente, dos destinadas al traslado en lancha. La excursión náutica se realiza en la temporada que va de septiembre a fines de marzo-principios de abril, época en que los pingüinos se reproducen y cambian sus plumas.

Ascenso por el cañadón hasta la colonia de pingüinos Penacho Amarillo Guadalupe Faraj

A la ida se navega mar adentro, pasando por rocas donde anidan cormoranes de Cuello Negro, Imperiales. Los albatros vuelan sobre loberías con cientos de lobitos echados al sol, desplazándose en busca de un nuevo lugar o tirándose al agua para acercarse a la embarcación que avanza con cuidado. Los delfines y las toninas saltan y vuelven a zambullirse en el océano, y todo es una fiesta marina, la antesala a una de las colonias de pingüinos más impresionantes.

Francisco López es el Guardaparque Nacional conocedor del lugar y acompañante de grupos. Al llegar, la lancha se acerca al muelle y él es quien indica por dónde andar. Hay un camino entre el piso rocoso que por partes tiene musgo verde y amarillo. Hay más lobitos que reposan en la orilla de la isla, se empiezan a ver pingüinos de Magallanes, algunos empollan, otros están entre los pastizales, son anfitriones que dan la bienvenida.

En el centro de la isla está el Faro Pingüino, construido hace más de 120 años. Antiguamente, funcionaba una factoría de aceite de lobos marinos, algo que en la actualidad está absolutamente prohibido.

Luego de una breve caminata, con cuidado de no tropezar con un ejemplar de Magallanes, se emprende un ascenso por el cañadón y enseguida un descenso hasta la colonia de pingüinos Penacho Amarillo. Se trata de las aves marinas más simpáticas y amigables que hay. Es posible sentarse a un metro de ellas y observar cómo se mueven o interactúan; algunas parejas se alejan y nadan en un claro de agua transparente, se deslizan con velocidad, otras permanecen sobre el peñasco. Son cientos de crestas amarillas bajo el cielo limpio y celeste, el paisaje patagónico desplegándose con esplendor.

Pautas para viajar a la isla Pingüino

Evitar los colores llamativos (ropa, bolso, sombreros).

Evitar perfumes.

No está permitido fumar.

Cada persona debe regresar con sus residuos.

DATOS ÚTILES

Darwin Expediciones. Calle España 2551. T (0297) 6247554 y (0297) 413-2887. Horario de atención de 10 a 19. IG: @darwin_expediciones. Valor de la excursión: u$s 140 Isla Pingüino y u$s 70 EcoSafari Ría Deseado.

Los Vikingos. Prefectura naval argentina 1327. T: (0297) 466-3184. Horario de atención de 10 a 20. IG: @losvikingos.puertodeseado. Valor de la excursión: $180.000 Isla Pingüino.

Puerto Penacho excursiones. Prefectura Naval Argentina y Mariano Moreno. T: (0297) 492-1607. Horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 21. IG: @puerto.penacho. Valor de la excursión: $180.000 Isla Pingüino y $80.000 Ría Deseado.