Uruguay. Naturaleza y diseño en tres lodges de lujo de Garzón y Maldonado

En José Ignacio, Pueblo Edén y Garzón, tres propiedades donde hospedarse y disfrutar de las sierras uruguayas. En versión hotel o casa de alquiler, los proyectos apuntan al vínculo con el entorno.

Si Punta del Este fue un boom desde los años 60, para cuando terminaba el siglo la movida se había desplazado a José Ignacio y Garzón, y esta nueva centuria parece volcarse hacia la campiña uruguaya. Ya en los primeros años hubo iniciativas con cierto carácter rural, como Estancia Vik o Fasano Las Piedras, pero la tendencia sigue en alza y parece pronunciarse: los sitios para escaparse se alejan cada vez más de las grandes ciudades, y abonan la premisa de impactar poco en el entorno en el que se incluyen, y ofrecer al mismo tiempo servicios de categoría.

Desde refugios y villas de lujo hasta casas de diseño para alquilar por airbnb, estas son tres propuestas nuevas que combinan diseño y naturaleza.

Las Musas

José Ignacio

Ubicado en una chacra marítima a sólo 2 km de José Ignacio, Las Musas es una oda al despertar de los sentidos. Un lugar que, como las antiguas musas griegas -consideradas divinidades que bajaban del cielo para inspirar a los seres terrenales– pretende ser una fuente de inspiración y bienestar para quienes allí se acerquen. Y lo logra a través de las prácticas espirituales, artísticas y culinarias que armoniosamente conviven en el lugar, curadas por Sandra Perelmuter.

Exterior de Villa Lago, Las Musas.

“Las Musas es una invitación a estar presente, un lugar de encuentro con la naturaleza, con uno mismo y con otros que estén en la misma búsqueda. Surgió como una integración de mi búsqueda personal, en un intento de conceptualizar lo que está pasando a nivel social y ser una respuesta frente a lo que considero que estamos necesitando las personas actualmente, que es tener bienestar y vivir mejor”, afirma Sandra, emprendedora, viajera y practicante de yoga, sobre el origen del proyecto inaugurado en 2021.

Sutilmente dispuestos, como si estuvieran elevados flotando entre el cielo y la tierra, se observan los elementos que conforman Las Musas: La Villa Viñedo, la Villa Lago y el centro de Yoga Iyengar, seleccionado entre los mejores centros de yoga del mundo por la editorial Taschen. El arquitecto Mathias Klotz, junto a la arquitecta Carolina Pedroni, fueron los encargados de generar esta arquitectura de estética minimalista e inspiración japonesa, emplazados en los jardines de monte nativo diseñado por el reconocido paisajista argentino Roberto Mulieri.

Interior de Villa Lago, Las Musas.

La Villa Viñedo, de dos dormitorios en suite, o la impactante Villa Lago, una master suite con pileta y terraza propia, mantienen el concepto de refugio: ambientes integrados y grandes ventanales que borran los límites entre el exterior e interior. Durante la estadía en cualquiera de ellas, Las Musas ofrece un servicio de concierge personalizado, en donde toda la experiencia es custom-made: desde el tipo de desayuno hasta las actividades a realizar durante el día. Los guías generan conexiones con especialistas locales según los intereses del cliente con la idea de acompañar en libertad, de una forma flexible y respetando los ritmos de cada huésped.

“Desconectar para conectar-se; ir al encuentro con uno mismo, pero acompañado” es el leitmotiv del lugar. Por las mañanas, hay clases diarias en el centro de Yoga Iyengar. Los atardeceres, por su parte, invitan al encuentro a través de la gastronomía local, degustación de blends del viñedo propio y conciertos de jazz en vivo, que culminan entre fuegos y bajo la luz de la luna.

El centro de yoga, uno de los pilares de Las Musas.

Las Musas. Camino Ingeniero Sainz Martínez, Km 2, José Ignacio. Villa Viñedo (dos dormitorios en suite) entre u$s 400 y u$s 800 dependiendo la época del año. Villa Lago (una master suite + terraza + pileta) entre u$s 1.000 y u$s 2000. dependiendo la época del año. Experiencias: Concierto de jazz + cena u$s 100. Clase de Yoga u$s 25.

Sacromonte

Sierra de Carapé

En la Sierra de Carapé, en el departamento de Maldonado –a una hora de Punta del Este– se encuentra Sacromonte. El proyecto, inaugurado en enero de 2019 y seleccionado ese año como uno de los 100 mejores lugares del mundo por la revista Time, fue uno de los primeros hoteles con viñedo en Uruguay, y consta de 4 refugios de arquitectura minimalista emplazados en el paisaje rodeados por viñas, lagos y monte nativo. Descubrir este territorio es sumergirse en el paisaje y acercarse realmente al ritmo propio de las sierras uruguayas. Su creador, Edmond Borit, tuvo esta idea desde el origen. Para él, “Sacromonte no es un hotel, ni es un viñedo, lo concebimos con la idea de que sea una experiencia”, asegura.

Sacromonte. Los vidrios espejados reflejan el paisaje y hacen que las construcciones se disimulen en el entorno.

Así, ya sea a través del hospedaje, el almuerzo, pasar el día o apuntarse a una degustación, lo importante para él es mantener “el espíritu de lo auténtico, cuidando el paisaje propio de la zona, la arquitectura y la cultura local”, define. El paisajismo fue realizado también por Roberto Mulieri, con la premisa de proteger las 200 hectáreas de monte nativo. El diseño del proyecto estuvo a cargo de MAPA, quien dispuso estos cuatro refugios prefab, un estilo de arquitectura genera un mínimo impacto en el territorio y además, gracias a la forma en la que pueden disponerse, posibilita que la experiencia de hospedarse en ellos sea realmente la de estar sumergido en la naturaleza.

Uno de los cuatro refugios de Sacromonte. Juana Mauri

Refugio Viña, Lago, Sierra u Horizonte son los nombres, pero todos conservan las mismas comodidades. Pensados para alojar de 2 a 3 personas, cuentan con terraza con hidromasaje privado y un carrito eléctrico 4x4 personal a disposición para que los huéspedes puedan movilizarse dentro de la propiedad y conocer sus diferentes atractivos.

Para quienes llegan a pasar el día, Sacromonte ofrece caminatas de ínterpretación del monte nativo para conocer la flora y fauna local. Los almuerzos se sirven en una mesa de 12 metros construida por MAPA en lo alto del monte que le dio origen al nombre del hotel. Hay varios tipos de degustaciones, pero lo más recomendable es no perderse el ícono de la bodega, el blend Carapé –llamado así en honor a las sierras homónimas– que combina las seis variedades de cepas del viñedo, y ganó la medalla de oro en los Wine Awards.

La gran mesa de 12 metros, marca registrada en Sacromonte.

Sacromonte. Desde u$s 450 la doble con desayuno en temporada baja, u$s 550 en media y u$s 750 en alta. Experiencias: almuerzo o cena u$s 80. Día completo u$s 120. Degustación desde u$s 50.

Smokewood

Garzón

En lo más profundo de Garzón, en el límite de la frontera con el departamento de Rocha, se encuentra Smokewood, un verdadero refugio rural que sigue el concepto off grid –fuera de la red– y que por sus particulares características fue publicado en la revista de diseño Dwell Magazine. Tiene una ubicación privilegiada, escondido en medio de las sierras y a su vez a menos de 30 minutos del pueblo de Garzón y la escena gastronómica de José Ignacio. Puede alquilarse durante todo el año por la plataforma Airbnb.

Smokewood Garzón.

En el verano de 2018 Jamie Lisette y su familia viajaron por primera vez desde su país natal, Estados Unidos, a Uruguay para pasar sus vacaciones. Se enamoraron de este lugar que Jamie sintetiza con pocas palabras “playas, gastronomía, caballos y hermosos atardeceres”. Juntos, decidieron crear un refugio de descanso familiar con la premisa de “sentirse alejado de todo, pero estar conectado a la vez”, según dice Jamie.

Smokewood fue proyectada por el estudio Mapa. Está muy cerca de pueblo Garzón.

Así fue que, junto al equipo de MAPA arquitectos, construyeron un refugio que se anexó sobre una casa rural que ya existía en el terreno. Tiene tres dormitorios, una cocina totalmente equipada, living comedor y espacios para hacer yoga o meditación. Además, cuenta con todos los servicios como aire acondicionado, lavandería, internet y televisión satelital, pero sin dejar de lado su concepto off grid de modo que es totalmente autosuficiente. La única fuente de energía que suministra los servicios de la casa es el sol. Todo el proyecto se alimenta por paneles solares y baterías de última generación, y frente al caso de imprevistos, el sistema posee un generador automático de energía para que los servicios continúen funcionando.

Smokewood Garzón cuenta con tres habitaciones y todas las comodidades para seis personas. Tali Kimelman

“Este lugar es un verdadero escape del mundo. El paisaje rural de Uruguay es inolvidable. Y lo más lindo de esta área donde estamos es que si bien estás en medio de las sierras, rodeado de la cultura local, también estás cerca de muchas cosas. Nuestro compromiso es que nuestros huéspedes encuentren un oasis donde desconectarse, pero también tengan accesibilidad a todo lo que deseen”, afirma Lisette.

Smokewood. res habitaciones (para 6 personas). Desde u$s 350 en baja y u$s 500 en alta temporada. smokewoodgarzon@gmail.com

