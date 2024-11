Vacaciones soñadas: 5 resorts elegidos entre los más exclusivos del Caribe

Una selección de complejos que se ofrecen en versión all inclusive o, en algunos casos, sólo con alojamiento o desayuno.

En el mundo de los viajes de lujo, algunos destinos se destacan por su exclusividad, su atención personalizada y el entorno único que ofrecen. En esta selección, exploramos cinco resorts excepcionales que invitan a sus huéspedes a disfrutar de experiencias inolvidables. Desde rincones paradisíacos en islas privadas hasta alojamientos diseñados para quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza, cada uno de estos complejos ofrece un enfoque único. Ya sea en modalidad all inclusive o solo con desayuno, estos lugares privilegian la tranquilidad, el confort y el toque distintivo que los diferencia de los destinos tradicionales.

Golden Rock - Statia

Inaugurado en 2021, Golden Rock Dive & Nature Resort es la inspiración de Peter Barnhoorn, un empresario y filántropo holandés al que llaman el “magnate de las flores”, que quedó cautivado con la belleza natural y los tesoros históricos de Statia (como se conoce aún a Sint Eustatius).

Golden Rock, en Sint Eustatius.

Se ocupó de parquizar con más de 100.000 plantas y árboles unas 16 hectáreas de terreno custodiado por el volcán Quill, y dotó a su hotel de 70 habitaciones (17 cottages de uno o dos cuartos, 28 suites y 25 habitaciones).

Golden Rock está parquizado con más de 100 mil plantas.

Aquí el buceo es parte fundamental de la propuesta y hay una laguna alimentada por agua de mar que tiene en el fondo un bus escolar en el que se ofrece entrenamiento en aguas confinadas, y la posibilidad de obtener el certificado PADI. También spa, bar de playa y restaurante Breezes abastecido por la propia huerta. Desde u$s 373 la doble con desayuno.

goldenrockresort.com

El hotel tiene 70 habitaciones.

The Aerial - Isla Privada

En 2023, la exitosa emprendedora Britnie Turner decidió que la residencia que tiene capacidad para 32 adultos en la isla privada Buck de las BVI dejara de alquilarse completa para comercializarse en estadías individuales.

Equinoterapia en The Aerial

Desde entonces, los medios americanos se refieren a este resort como uno de “purpose luxury”, no solo por el hincapié que hace en la alimentación sana –mayormente pescados, carne roja sólo a pedido, dulces sin azúcar refinada–, sino también por las clases de higiene de sueño, yoga, baños de sonido y equinoterapia en su Redepmtion Ranch donde rescataron 17 caballos (que iban a ser alimento para perros) y 4 cebras (destinadas a trofeo de caza en un ranch en Texas).

Habitación con vista y salida al mar.

Algunas de las 17 habitaciones tienen bañeras exentas. Hay spa y gimnasio abierto en la playa. Desde u$s 1.030 la doble (sólo alojamiento), y u$s 1.609 en plan all inclusive.

aerialbvi.com

The Aerial

Baoase - Curaçao

Uno de los más reputados resorts de Curaçao, que inauguró en 2009 y obtuvo varios premios como el mejor del Caribe desde entonces. Son sólo 23 habitaciones y villas de inspiración balinesa con capacidad para 2 a 8 personas (de las cuales 12 tienen su propia piscina privada).

Baoase tiene sólo 23 habitaciones.

El chef René Klop –que trabajó en el restaurante de una estrella Michelin La Rive en Amsterdam– ofrece una excelente cocina a la carta en los dos restaurantes, y un gazebo en el que pueden reservarse cenas románticas en privado. Hay una pequeña playa artificial, cuentan con su propio yate y spa. Por lo romántico y tranquilo del ambiente, es escenario de bodas y propuestas de matrimonio. Desde u$s 1.165 la doble con todo incluido.

baoase.com

Baoase es un lugar muy elegido para casamientos.

Manchebo - Aruba

Fue fundado en 1966 por Mense y Fokker-Hamminga, dos pilotos de KLM que vieron la extraordinaria belleza de Eagle’s Beach, cuando aún Aruba no era el destino famoso que terminó siendo. En los 70, se hizo cargo Ike Cohen quien, antes de morir a los 96 años en 2007 encaminó, junto a sus sucesores, la construcción del Spa del Sol.

El bello jardín de Manchebo. Matina Tsogas

Allí, además el completo menú de tratamientos se dan clases de yoga y pilates todos los días. En 2009, el hotel pasó por una completa renovación, que lo dotó de 72 habitaciones decoradas en estilo contemporáneo, con detalles de muy buen gusto, en un área en la que podrían ser muchas más, lo que le brinda mayor exclusividad.

Uno de los puntos fuertes de Manchebo es su gastronomía.

Tiene cuatro restaurantes, incluido el Ike´s Bistró que le rinde tributo a la pasión por la alta cocina del gran Ike. Desde u$s 716 la doble con desayuno. Hay plan all inclusive.

manchebo.com

Caribe a pleno en Manchebo.

Spice Island - Granada

Su actual CEO, Janelle Hopkin, es tercera generación de hoteleros en Grenada. Su padre, Sir Royston Hopkin fue socio minoritario del Spice Island Inn desde 1969 hasta que compró la totalidad del hotel en 1987.

Spice Island ha obtenido numerosos premios, entre ellos varios Six Diamond Award.

Él lo hizo crecer de 28 a 58 habitaciones, e incorporó en el año 2000 el restaurante y el spa. En 2004, el huracán Iván destrozó las instalaciones y el Spice Island cerró durante 18 meses. Reabrió convertido en un resort all inclusive de lujo, que ha obtenido numerosos premios, entre ellos varios Six Diamond Award. Su restaurante Oliver ofrece cocina creole en versión gourmet. En la Sea and Surf Terrace & Bar, con vista a la espléndida Grand Anse Beach se sirve la “barbecue” de los domingos y almuerzos hasta las 15. Nutmeg Pod es el Kids Club. Desde u$s 1.390 la doble con todo incluido.

spiceislandbeachresort.com

