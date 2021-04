4 procesos creativos que podés aplicar en tu emprendimiento YA

Como ya te contaron varios de los expertos que convocamos en nuestra escuela MAKER, la creatividad se entrena y se puede propiciar cuando el entorno es el adecuado. Para que puedas empezar ya a pensar nuevas ideas para tu empresa, le pedimos a Delfina Pérès Copello, Licenciada en Economía y consultora en DINKA, que nos contara cuáles son los principales procesos creativos que se utilizan hoy en día.

Inversión

Si afrontás el problema desde otra perspectiva, alterando el sentido del planteo, pueden surgir ideas innovadoras. Tenés que preguntarte lo contrario de lo que querés obtener. Por ejemplo, en un restaurante que está vacío podrían preguntarse: ¿cómo vaciar el local? De allí va a surgir tener una mala atención al cliente, mala organización de la mercadería, falta de limpieza, etc. O si lo que querés es verte mejor, podrías preguntarte: “¿Cómo puedo empeorar mi imagen, verme peor?”. De ahí van a surgir respuestas como no comer sano, vestirme con ropa que no me quede bien, dejarme el pelo despeinado, etc. Con estas respuestas podés idear las posibles soluciones: planificar un menú semanal para comer mejor, hacer una limpieza de placard, contemplar media hora más antes de salir para poder arreglarte, etc.

Mindmaps

Los mapas mentales son una herramienta gráfica que sirve para generar ideas por asociación y organizarlas visualmente. Cuando uses esta técnica, dejá el problema a un lado y enfocate en generar y conectar las ideas que vayan surgiendo. Cómo hacerlo: ○ En el centro de una hoja bien grande, escribí o dibujá el problema. ○ Empezá a asociar ideas dibujándolas desde el centro. ○ Ramificá las ideas y conectalas con otras nuevas. Seguí trazando líneas y asociá más ideas a esas imágenes o palabras.

Roleplaying

Se trata de una técnica con la que jugás a ser otra persona e intercambiás los roles, es decir, te ponés en los zapatos de la otra persona. Así trabajás la empatía, sacás a flote la imaginación y encontrás soluciones creativas tratando de imaginar la situación desde otro lado . ¿Qué haría mi mamá si tuviera que decorar mi living? ¿Y mi mejor amiga? ¿Y la influencer que me encanta cómo tiene su casa?

SCAMPER

Si estás buscando mejorar algo, esta es una buena técnica. Podés usarla para generar una mejor versión de una receta de cocina, de un espacio que quieras redecorar de tu casa o incluso para redefinir cómo administrar tu tiempo. Consiste en analizar la versión inicial desde distintas perspectivas aplicando la pregunta “¿qué se puede...?” y las palabras de la sigla SCAMPER: ○ Sustituir: sustituir cosas, espacios, procesos, personas, ideas, horarios, etc. ○ Combinar: combinar ideas, conceptos, emociones, funciones, usos, etc. ○ Adaptar: adaptar ideas de otros tiempos, contextos, personas, etc. ○ Modificar: transformarlo, agregarle algo nuevo. ○ Proponer usarlo para otras cosas: pensar alternativas de uso para otras funciones ○ Eliminar: modificarlo extrayéndole cosas, funciones, partes, o simplificándolas. ○ Reordenar: o invertir cosas, cambiar algo de lugar, cambiar roles, etc.

Brainstorming

Esta técnica ya la conocés. Pero ¿la hacés bien? La clave está en que no limites las ideas, sino todo lo contrario: generá un espacio donde todo sea posible. ○ Armá un equipo. Podés juntarte con amigas para hacer esta dinámica (o hacer un Zoom). Si, por ejemplo, el proyecto es armar un evento importante, como un casamiento, pueden juntarse a recortar revistas, mirar Pinterest y charlar. ○ Generá un ambiente distendido y divertido para que fluya la creatividad. ○ Promové ideas alocadas. ○ Priorizá la cantidad de ideas (y no la calidad). ○ Que hable una persona a la vez, el resto escucha activamente. ○ Usen herramientas visuales, ilustraciones o dibujos para explicar mejor. ○ Dale un cierre a la sesión y repasá todo lo que surgió en este rato para después seleccionar

¿Con cuál de estas técnicas te sentís más identificada? ¿Cuáles ya probaste y cuáles te gustaría probar?

LA NACION