5 novedosos tratamientos para mimar a nuestro cuerpo

A hace rato que sabemos que nuestro objetivo no es “llegar al verano”. Nuestros cuerpos son únicos y poderosos: está en nosotras saber no solo aceptarlos, sino honrarlos, disfrutarlos y darles el lugar y el trato que se merecen. Sin embargo, la medicina y la tecnología siguen innovando en tratamientos estéticos. Elegimos los más novedosos del mercado bajo la premisa de que no sean invasivos ni generen incomodidad o dolor, sino todo lo contrario; que se sientan como un mimo y que los vivamos como un espacio de relax. Un poco de “me time” para estos tiempos que corren, en los que a veces nos hacemos tiempo para todo menos para nosotras mismas.

Accent prime

Es una plataforma para remodelación corporal y facial que se centra en la reducción del tejido graso, la estimulación de colágeno y la tonificación de la piel, logrando excelentes resultados mediante la combinación de varias tecnologías, como el ultrasonido y la radiofrecuencia.

“Me recibió en persona la directora del centro, Fabiana Zelaya. Me hizo varias preguntas sobre mi estado de salud para asegurarse de que estuviera en condiciones médicas de poder realizar el tratamiento. Luego sacó fotos de mi cuerpo para que juntas pudiéramos observar los efectos del Accent Prime en cada sesión. El tratamiento tiene dos momentos: primero te pasan un ecógrafo caliente sobre el abdomen y después algo así como un rodillo masajeador, también caliente. El tratamiento en sí es cero invasivo y lo único que tuve que hacer fue acostarme en una camilla y pasar un momento placentero mientras trabajaban sobre mi cuerpo” - Romina Goldstein, colaboradora.

Dónde lo probamos : Zelaya Beauty

: Zelaya Beauty Dirección : Posadas 1423, Recoleta

: Posadas 1423, Recoleta Cuánto cuesta: desde $5999 por sesión

“Lo recomiendo a partir de los 30 años, edad cuando comenzamos a perder colágeno y la piel se afina” - Dra. Fabiana Zelaya, directora médica. MN 138.317.

Qué tenés que saber

Es excelente para lograr tensar la piel, trabajar la flacidez, modelar el cuerpo y reducir la celulitis.

Se recomienda complementarlo con una buena alimentación, suficiente ingesta de agua y actividad física.

Esta tecnología está indicada tanto para mujeres como para hombres, pero no puede realizarse en mujeres embarazadas.

Velashape

Este tratamiento combina 4 tecnologías en una: radiofrecuencia, láser infrarrojo, rodillos y vacuumterapia. De esta manera, se trabaja las capas profundas de la dermis en donde se asienta la celulitis, estimulando la lipolisis y el tensado de la piel.

“Llegué a Fimedical con la idea de hacer un poco de me time. Trabajo sentada 24/7 y el cuerpo a los 35 años empieza a pasar factura; sobre todo las piernas, que por mi oficio se mueven poco. La cosmiatra hizo su magia: ella manipuló los rodillos sobre mis piernas delanteras y su cara interior. Me acosté en una camilla, cerré los ojos y me entregué. No duele para nada, los rodillos producen el mismo efecto que unos masajes. Salí de ahí megarrelajada, pero sobre todo, feliz de haber hecho algo para mí y para mi cuerpo que tanto lo necesita” - Por Milagros Conzi, colaboradora.

Dónde lo probamos : Fimedical

: Fimedical Dirección : E. Madero 661, Vicente López.

: E. Madero 661, Vicente López. Cuánto cuesta: desde $10.000 por sesión.

“Ideal para quienes buscan mejorar la celulitis, oxigenando los tejidos, brindando un aspecto saludable y firme a la piel” - Dra. Lorena Stubrin (MP 55648 / MN 98546), Dra. Ana Bogado (MP 455164 / MN 119737). Directoras médicas.

Qué tenés que saber

Este tratamiento está indicado en todo tipo de celulitis, para reducción y tensado de la piel.

Los efectos se comienzan a ver luego de la primera sesión y lo ideal es realizar entre 3 y 6 sesiones para ver cambios muy significativos.

En caso de embarazo, se recomienda no realizar este tipo de tratamientos, como tampoco en patologías específicas de la piel y el colágeno.

Alma Q

Es el método más eficaz para la eliminación de pigmentación natural o artificial con un riesgo mínimo de dañar el tejido circundante. Este tratamiento tiene por objetivo tensar la piel y trabajar sobre las manchas homogeneizando el tono.

“Llegué al centro y me recibió la dueña, Irene Bermejo. Me puso una crema con un poco de anestesia para que la molestia fuera menor, pero para la segunda sesión ya no fue necesaria, porque la sensación es mínima. Arrancó por tensionar la piel, esto lo hace por medio un calor suave que va tensando y estimulando su colágeno. Trabajó de la capa inferior a la superior de la piel. Ahí es donde está el pigmento, que es lo que la máquina elimina para emparejar el color. Se sienten como unos chispazos y cosquilleos leves que la máquina hace cuando encuentra pigmento” - Virginia Gandola. Editora de Moda.

Dónde lo probamos : Irene Bermejo

: Irene Bermejo Dirección : Av. Juramento 1805, CABA

: Av. Juramento 1805, CABA Cuánto cuesta: 4 sesiones, $23.100

“Se puede realizar de enero a enero ya que no deja ningún proceso inflamatorio ni enrojecida la piel” - Irene Bermejo, médica dermatóloga (MN 60.438)

Qué tenés que saber

El procedimiento se realiza en 3 pasos: el primero es calentar la zona para contraer el colágeno y el segundo es retraer la piel por microinjurias en todos los niveles. El tercer paso es homogeneizar el calor pulverizando las manchas que puedan estar en la superficie.

Lo ideal es realizar 4 sesiones, espaciadas cada 15 días una de otra.

Sirve para tratar manchas corporales y faciales.

Verjú

Es un láser de baja intensidad que genera una reducción del volumen de la célula adiposa en la zona en la que se está trabajando; podríamos definirlo como un tratamiento de body sculpting apto para hacer en muslos, nalgas y abdomen.

“Llegué y me recibió la directora del centro, Priscila. Amorosa y paciente frente a mis dudas, me tomó las medidas en una habitación súper cálida y con música relajante. Me sacó fotos para luego comparar el ‘antes’ y el ‘después’. Me acosté en la camilla (con todas las medidas de seguridad) y me preparó para el tratamiento. Es cero invasivo, no duele nada, es un láser que apunta a la zona que querés trabajar para reducir la celulitis. La sesión dura mas o menos media hora” - Por Soledad Pérez Mendoza. Diseñadora gráfica.

Dónde lo probamos : Bace Estética y Belleza

: Bace Estética y Belleza Dirección : Av. Callao 1831, Recoleta

: Av. Callao 1831, Recoleta Cuánto cuesta: desde $7000 la sesión

“Lo recomiendo en esas zonas que cuesta reducir aunque hagamos gimnasia y nos alimentemos bien” - Dra. Priscila Dzigciot, MN 129206

Qué tenés que saber

El tratamiento se divide en dos partes: por un lado, el trabajo de la máquina en sí, y por otro, un drenaje linfático que hace que el resultado sea el deseado.

Lo ideal es completar seis sesiones, que se pueden acomodar en distintas etapas de acuerdo a la necesidad del paciente.

Cada sesión del tratamiento dura aproximadamente 35 minutos y tiene como extra la remodelación del colágeno y la elastina para mejorar el aspecto de la piel.

Btl Emtone

Emtone combina la energía de presión dirigida y la radiofrecuencia; permite disminuir las cámaras de grasa, remodelar el colágeno y mejorar la circulación sanguínea.

Mi objetivo era tener un rato para mí, así que apenas llegué, hablé con la profesional, que me preguntó qué zona iba a trabajar. Después me acosté en una camilla; el procedimiento consiste en pasarte un aparato muy suave en la zona que vos elijas, este va aumentando la temperatura y van chequeando que siempre te resulte placentero. Lo bueno es que es algo simple y rápido; la sesión dura entre 10 y 20 minutos y cuando salís estás lista para seguir con tu día, así que puede sentirse como un break, como un pequeño corte de la rutina para hacerle un mimo al cuerpo” - Soledad Simond. Directora editorial.

Dónde lo probamos : Ro Medical Art

: Ro Medical Art Dirección : Calle del Caminante 20, Nordelta

: Calle del Caminante 20, Nordelta Cuánto cuesta: desde $8530 la sesión

“Tiene 2 acciones para la celulitis: por un lado, las ondas de choque, y por otro, la radiofrecuencia que tensa la piel” - Dra. Marilin Rolandi Ortiz, médica cirujana (MP: 446007, MN: 106804).

Qué tenés que saber