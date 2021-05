Branding: lo que tenés que saber a la hora de posicionar una marca

Si mañana tu cuenta en Instagram desaparece… tus seguidores, tus clientes, ¿se preguntarían dónde estás? ¿te extrañarían? ¿Te irían a buscar a otra red social? Hoy por hoy tener un buen producto o servicio no es suficiente para que te elijan, te recuerden y tu emprendimiento crezca. No es razón suficiente ni para las personas, que tienen miles de opciones al alcance de su mano, ni para vos, que sé que como emprendedora buscás algo más que un ingreso: buscás un negocio que te apasione, que se alinee con el estilo de vida que querés y sobre todo, que implique lo que hacés sea significativo, que aporte e importe.

Entonces ¿cuál es la clave para que tu emprendimiento se diferencie? ¿cómo lográs cautivar y crear una conexión con tu cliente ideal? Ese que no solo te va a elegir, sino que también te va a recomendar, va a compartir tu contenido y va a hacer correr la voz.

Logrando conectar a nivel emocional

Está en nuestra naturaleza humana buscar relaciones: sentirnos vistos, escuchados, comprendidos y cuidados. Entonces, cuando una marca habla tu idioma y sentís que entiende exactamente lo que te pasa, automáticamente te atrae. Para que esa conexión suceda, necesitás humanizar tu marca, definir su personalidad. Y par eso necesitás de esta herramienta tan importante pero a su vez tan poco considerada: el branding.

El Branding no es el logo, ni la identidad visual. Es lo que las personas piensan, sienten y dicen de tu negocio, en base a lo que tu marca dice, hace y muestra. Este es un paso que muchos emprendimientos saltean, pero que resulta clave, no solo porque te permite crear un negocio sólido, auténtico y memorable, sino además porque también te da claridad, foco y confianza en tu accionar... ¡el branding es tu mapa de ruta!

Para que lo entiendas mejor, te propongo un ejercicio:

Pensá en una persona que admires y anotá por qué.

Si bien no veo lo que escribiste, pongo las manos en el fuego en que esas razones no tienen nada que ver con su altura, color de ojos o tipo de pelo ¿cierto? Seguramente lo que te atrae de esa persona es su personalidad, su forma de ver la vida, sus valores, como te hace sentir y lo que te aporta, porque es la esencia de la persona lo que conecta con vos y hace que quieras que sea parte de tu vida. De la misma manera en que elegís no vincularte con personas cuya su personalidad no resuena con vos.

Bueno, lo mismo pasa con las marcas. Tu emprendimiento puede tener una estética muy linda y un producto excelente, pero si no transmite un mensaje, no tiene definida su personalidad, no toma postura por algo ni tiene en claro su propósito (sus valores y su visión) difícilmente pueda crear un vínculo emocional y una relación de confianza y empatía, que son dos factores fundamentales para que se produzca la compra.

Por eso es importante el branding: porque para atraer a tu cliente ideal -que es el que va a conectar, interactuar y difundir tu marca- tu comunicación tiene que transmitir una esencia que tiene que ser coherente y consistente con lo que se dice, hace y muestra. Por ejemplo si tu emprendimiento transmite un mensaje eco friendly no sería coherente que su packaging sea de plástico.

Las marcas al igual que las personas crean su propia reputación, entonces preguntate: lo que estoy comunicando, ¿transmite realmente lo que quiero que mi cliente ideal perciba?

Para poner esto en práctica tenemos que ir hacia dentro y preguntarnos algunas cosas:

¿Por qué existe mi negocio? ¿Cuál es su propósito?

¿Cuáles son sus valores? Definí los 5 principales.

¿Cómo te gustaría que te perciba tu cliente? Enumerá 5 adjetivos.

¿Cuál es tu visión? ¿En dónde te ves en 5, 10 o 20 años?

¿Quién es tu cliente? ¿Cuáles son sus deseos y qué le impide lograrlos? ¿Qué transformación le podés ayudar a hacer?

Por Majo Musitani, especialista en branding y marketing emocional y creadora del programa online S.O.S MARCA, que ayuda a los emprendedores que buscan conectar, impactar y crecer.

LA NACION