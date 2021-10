¿Cómo es el slip dress y por qué se volvió tan popular entre las influencers?

Lo popularizó Kate Moss en los 90, cuando la lencería aún era la parte íntima del guardarropa y la supermodel británica lo llevó a los looks más sofisticados de noche. Luego se comenzó a ver en alfombras rojas, pasarelas, outfits de calle de las celebrities, luego fueron las it girls y ahora en las redes, de la mano de las influencers de moda. Temporada tras temporada el vestido lencero, o slip dress, se reinventa y se las ingenia para protagonizar los looks veraniegos.

¿Cómo es el slip dress?

Es un vestido liviano y fluido, en una tela delicada como el raso, con breteles finitos y, generalmente, tiene corte al bies (corte de la tela en sentido diagonal para que tenga una mejor caída) y casi nada de costuras.

Esta prenda es pura simplicidad y sensualidad y puede ser el corazón de outfits bien minimalistas; unas sandalias de tiras y un cárdigan finito hace las delicias sobre este vestido, o bien arreglados – para una fiesta, por ejemplo – con unos buenos tacos, un collar expresionista y un saco con brillo.

Cómo llevar un vestido lencero esta temporada

Con look lejano oeste: como Kendall Jenner, un slip dress negro con unas botas texanas y una minibag son una opción perfecta para los días de calor que se avecinan.

Kendall Jenner | CREDIT: BELLOCQIMAGES/BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES

Bien posh: como lo demostró la ex Spice, Victoria Beckham, un slip dress estampado combinado con unas sandalias minimalistas, es siempre una buena idea.

Chinchilla/Bauer Grifffin/Getty Images

100% urbano: Jennifer Lawrance, como buena reina del Street style, lo propone con zapatillas y bandolera. Eso sí: el detalle del corpiño con encaje negro, le da un toque encantador que no pasa desapercibido.

KGC-339/TIDNY-249

De alfombra roja: un look de lujo para una fiesta. Como lo lleva Kaia Gerber, un slip dress largo con brillo y sandalias a tono, una apuesta que no falla.