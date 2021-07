Día del amigo. En terrazas y veredas, 10 propuestas para celebrar la amistad

CERVEZA Y TRAGOS

Club de la Birra de Caballito y Recoleta, ofrecerán durante toda la tarde y noche una promoción de 2x1 en Gin Tonic (240 ml de gin tonic tirado, hielo y pepino o limón) por $450. Ideal para brindar con los amigos en su día y maridar con su tentadora carta de comidas: hamburguesas para todos los gustos, ensaladas, wraps y diversas opciones para picotear y compartir. Bajo su eslogan #buenasvibras, este lugar se convierte en el spot ideal para disfrutar con los amigos y sentirse como en casa, gracias a su amplio espacio donde se puede mantener el distanciamiento adecuado con amplias veredas y ambientes calefaccionados al aire libre, un servicio descontracturado y su imponente ambientación repleta de verde, además son pet friendly.

Direcciones: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta/Av. Pedro Goyena 60, Caballito. Más información en @clubdelabirra

COCKTAILS AL AIRE LIBRE

Para celebrar el Día del Amigo, y compartir una noche especial, Hierbabuena Restaurant invita la primera ronda de cocktails -a mesas con más de dos personas a partir de las 19 h-. Los cócteles dispuestos para dar la bienvenida al festejo del día serán: la caipiroska de maracuyá, de frutos rojos o clásica, también se podrá optar por el Aperol Spritz, Campari con sandía o el Cynar Julep. Dispone de mesas en su salón y vereda al aire libre, un ambiente ideal para compartir y disfrutar de las bondades que su carta ofrece.

Dirección: Av. Caseros 454, San Telmo, CABA. Más información en: @hierbabuenarestaurant

PIZZA GOURMET

The Pizza Only True Love es la pizzería de San Telmo que ofrece combinaciones de alta gastronomía sobre una delicada masa madre y orgánica, y que desde 2017 se ha consagrado como un punto de encuentro para grandes grupos de amigos. El 20 de julio, invitan a celebrar el Día del Amigo en su cálido salón con una imperdible promoción en mesas con dos o más personas: con la compra de cualquier pizza de la carta, el comensal se lleva de regalo una cerveza Patagonia tirada a elección. La propuesta de The Pizza OTL resignifica la manera de consumir pizza sin resignar la parte más importante a la hora de comer: ingerir alimento real y saludable; por eso es una opción ideal para celebrar con todos los amigos fanáticos de esta delicia italiana. Masa madre, crocante y liviana, cubierta con una variedad de sofisticadas combinaciones gourmet, es protagonista de la carta en la cual desfilan deliciosas variedades como la Crispy Kale con hojas crocantes de kale orgánico, queso brie cebolla morada, pesto de kale y pistachos o la de Burrata y Pesto de Alcauciles con burrata de búfala, pesto de alcauciles, tomate y rúcula fresca.

Dirección: Av. Caseros 424, San Telmo. Más información en @thepizzaotl

CON VISTA AL RÍO

Enero Restaurant & Aguaviva Bar, la propuesta que propone relajarse y viajar mentalmente para romper con la rutina mediante una gastronomía superior y una imponente puesta en escena, invita a celebrar la amistad en su local de Costanera con la Semana del Amigo junto a la reconocida marca de cerveza, Miller. La Semana del Amigo se llevará a cabo desde el martes 20 hasta el sábado 24 de julio con cervezas desde $180 y, además, contarán con DJ´s invitados en vivo de jueves a sábado desde las 20 h. Durante estos días, quienes se unan en torno a celebrar el vigorizante espíritu de la amistad podrán disfrutar de un porrón Miller de 330ml por $200, un balde Miller con 6 unidades de 330ml a $1000 o un balde Miller con 10 unidades de 330ml a $1800.

Dirección: Avenida Rafael Obligado 7180, CABA. Más información en @enerocostanera

HAPPY HOUR VEGANO

Para compartir y festejar a lo grande este día especial, Lado V propone brindar por la amistad y disfrutar de un Happy Hour desde las 16 hasta las 20 h. Su espacio llamativo, moderno, cargado de música y con una original propuesta de comida de origen vegetal invita a vivir una experiencia única y diferente. Para disfrutar del after office entre amigos, Lado V tendrá una promoción de 2 cocktails a solo $700 con opciones como: Aperol Spritz, Mojitos, Caipiroskas o Tónicos. Además, suma otras promos a precios imperdibles para acompañar durante este momento: 2 pintas por $350, 2 pintas con papas tradicionales por $500 o 2 pintas con “vaos” por $580. Lado V cuenta con un amplio salón, vereda al aire libre y un patio y terraza con techo corredizo y calefaccionados para hacerle frente a las frías temperaturas de la temporada.

Dirección: Honduras 4969, Palermo. Más información en @ladov.bsas

CEBICHE Y JUEGOS DIDÁCTICOS

Para esta ocasión, la cebichería que nació de la mano de Gastón Acurio, ha preparado un happy hour que incluye un 2x1 en cinco cócteles que se presentan en la carta en esta única oportunidad, concebida para disfrutar en su salón o en su terraza calefaccionada, y una promoción que contempla que por la compra de una botella de Chandon Drunch de 750 ml, los comensales recibirán como un obsequio una friendship box limitada con tres juegos didácticos. Este happy hour, que rinde honor a los afectos de la vida, está compuesto por los siguientes cócteles: Branca Grape (Fernet Branca acompañado de Golden Age Parfait Amour, cordial de pomelo y agua gasificada - $570), Branca Smash (Fernet Branca, almíbar simple, jugos de lima y ananá decorado con hojas de menta y ananá deshidratado - $580), Negroni Perfecto (partes iguales de Campari, Antica Fórmula - Vermouth rosso - y Gin Beefeater - $570), Punta Hermosa (Fernet branca, almíbar de jengibre, jugo de pomelo natural y soda - $550) y Branca Sour (Fernet, almíbar de limón y clara de huevo, perfumado con piel de naranja - $550). La segunda promoción incluye: una botella de Chandon Drunch de 750 ml, una bolsa de lienzo crudo con manijas de cinta hilera de 55x40 con logo estampada en 1 cara y una friendship box limitada con tres juegos didácticos para disfrutar con amigos. Ambas actividades estarán disponibles el próximo 20 de julio de 16 a 19 h para disfrutar en los espacios del salón, terraza y vereda de La Mar y maridar los variados platos de la propuesta gastronómica.

Dirección: Arévalo 2024, Palermo. Más información en @lamarbsas

COCINA LATINA

En el barrio de Caballito, los vibrantes sabores de Latinoamérica se expresan con entusiasmo en Ronconcon. Fusionan productos autóctonos y recetas típicas de Venezuela, Colombia, Perú, México y Ecuador, con guiños a la gastronomía argentina. Para celebrar la amistad, este 20 de julio proponen un happy hour especial con impronta caribeña. De 19 a 00 h se podrán aprovechar, a precio promocional, cócteles de autor inspirados en sabores tradicionales de América Latina y elaborados con bebidas de renombre, a cargo del bartender y socio Emilio Bruno. Entre los tragos seleccionados se destacan ($390 c/u): el Amarillo Sour (con pisco macerado con ají amarillo, maracuyá, limón, clara y gotas de angostura), Gimlet (con gin, flor de Jamaica, cilantro y lima), Ronpapelon (Havana Club añejo especial, papelón y lima), Mojito (ron Havana Club, menta, limón, azúcar y soda), Gin Tonic, entre otros. También proponen vinos por copa ($200 c/u). Toda una experiencia para disfrutar en los espacios de acogedora vereda o en su patio interno. Reservas al whatsApp 116953-2645.

Dirección: Beauchef 527, Caballito. Más información en @ronconcon.ba

PIZZA COMODÍN

Picsa es una buena coordenada por diferentes motivos: Primero, porque la pizza es un menú indiscutido y un comodín para grupos heterogéneos. Segundo, porque su producto une posturas entre los paladares tradicionalistas y los buscadores de tendencias: acá se puede probar una pizza típica argenta, al molde, pero en una versión renovada, con masa madre, de larga fermentación y cocida en un horno 100% a la leña. Sale altita, pero su masa es súper aireada y ligera. Y tres, porque su amplia esquina con mesas en ambas veredas y calefacción por hongos suma muchísimos puntos, con espacio para 50 personas y una fachada bien “argenta” vestida de los colores de la bandera. Las pizzas más recomendadas son la Napo (blend de quesos seleccionados, salsa de tomates San Marzano, tomates cherry asados, ajo “arrebatado” y hojas de albahaca), la Fugazza con queso (cebolla blanca, morada y de verdeo, ajo, abundante queso, toque de Parmiggiano, orégano del norte, flor de sal y aceite de oliva) y la Libanesa que es una opción vegana (tomate asado, tahini de cajú, vegetales de estación al horno de leña, perejil fresco y zaátar). Además, podés arrancar el menú con empanadas fritas bien rellenas o platitos bien caseros para compartir (se sugiere la faina, bien finita y crocante, y las berenjenas en escabeche) y terminarlo con postres clásicos con una vuelta de tuerca, como la torta de queso a la leña con membrillos y la mousse de chocolate con crocante de semillas. Para acompañar, hay vinos de pequeños productores seleccionados por Aldo Graziani, cócteles por Bianca Bertoli (imperdible el Tónico Porteño con gin, yerba mate, peperina y tónica) y cerveza artesanal mendocina Chachingo tirada, una exclusividad para fanáticos de la cerveza.

Dirección: Nicaragua 4896, Palermo, CABA. Más información www.instagram.com/picsa_ba

VINO Y MENÚ DE PASOS

Aldo’s tiene un plan especial para amigos amantes del vino y de los placeres culinarios. En el marco de su décimo aniversario, festeja el mes de la amistad con una propuesta que adopta formas diferentes en sus dos locales. En la hermosa terraza totalmente acondicionada del restaurante (ubicado en Arévalo y Nicaragua), se ofrece un menú de 4 pasos maridado por vinos de Finca Bandini por $3200 por persona. Acá el plan es vivir una experiencia bien diferente en un ambiente especial, cargado de vegetación y luces tenues por la noche, con un servicio como los de antes. En el wine bar (en Rep. Árabe Siria 3037, a metros del Botánico) la idea es más descontracturada y perfecta para el “after office”: se propone una gran picada para compartir con productos artesanales de primera calidad (como panes de masa madre, quesos seleccionados de pasta blanda, dura y semidura, burrata con fainá y escabeche de hongos y conservas caseras) más dos copas de Finca Bandini por persona a $4000 total. Para disfrutar en su pintoresco deck sobre la vereda, con mesitas al estilo bistró, acondicionado con calefacción y pérgola. Para consultas o reservas, comunicarse con el restaurante al 11 4773-3739 o con el wine bar al 11 4843-1675.

Dirección Restaurante: Arévalo 2032, Palermo, CABA. Más información https://www.instagram.com/aldosvinoteca

EN EL CENTRO HISTÓRICO

NH Collection Centro Histórico, emplazado en el corazón de la ciudad, a pocos metros de la histórica Manzana de las Luces, ofrece la posibilidad de almorzar o cenar fuera de casa, ya sea en la magnífica terraza o en el VIP Lounge, con la inigualable vista de las mejores y más tradicionales cúpulas de Buenos Aires. El menú – que varía cada semana- consiste de 2 o 3 pasos (a elección de los comensales) y es elaborado especialmente por el Chef Ejecutivo del hotel. Como entrada, se ofrecen empanadas, bruschettas Capresse o ensalada de quinoa y vegetales. Para los principales hay pastas y para los dulces, se podrá elegir entre una torta húmeda de chocolate, un flan casero con dulce de leche o una fresca ensalada de frutas. Los precios para dos pasos son de $1500 y de tres pasos, $1850, incluye una bebida sin alcohol y un café o té. IVA incluido.

Dirección: Bolívar 120, CABA. Más información: nh-hoteles.com.ar

