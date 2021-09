Emprendimientos en pandemia. Empezaron a hacer mantequillas veganas en sus casas y hoy facturan millones

“Cuando llegó la primera máquina nos vimos las caras”, relata Miriam. Licenciada en Recursos Humanos que desde hacía tiempo buscaba comer más sano. Su hermano le recomendó que siguiera a Valentina, licenciada en Administración e influencer healthy. Empezaron a hablar sobre sus dietas y las ganas de dejar la vida corporativa. Así nació Ancestral. “Era resolver una necesidad propia. Queríamos un producto dulce, rico y saludable”, explican.

Decidieron crear cremas untables de frutos secos con un solo ingrediente, apto veganos, keto, celíacos diabéticos, sin sal y sin azúcar. “La pandemia vino a cuestionarnos y poner en jaque varios aspectos de nuestras vidas. Entre ellos, el estilo de vida que llevábamos trabajando en corporaciones”, señalan.

¿Cómo lo hicieron?

Con el home office obligado, Miri y Valu empezaron la producción en sus tiempos libres. “Era un desgaste total. Toda nuestra energía después del trabajo se iba en hacer las mantequillas”, relata Valu. Cuando sus casas se llenaron de frascos y etiquetas, pasaron al quincho de la mamá de Miri en La Lucila, que dedicaron exclusivamente a Ancestral. Terciarizaron la producción, pero aún así no daban abasto. “Para poder dormir tranquilas teníamos que certificar y ahí pasamos a una planta”, refiere Miri. Ese fue el primer gran salto. El segundo, fue dejar sus trabajos en relación de dependencia y apostar todo al emprendimiento.

Comenzaron con harinas de frutos secos y mantequillas, pero las segundas tenían mucho más éxito, así que decidieron especializarse ahí. Su objetivo no es quedar en un nicho reducido, sino que sus cremas lleguen a los supermercados. A través de influencers médicas, nutricionistas y madres, y también mediante las dietéticas, buscan comunicar sus productos. “No queremos distribuidores. Preferimos tener la llegada directa a la tienda y trabajar el vínculo con ellos para que militen nuestros productos. Consideramos que es esencial y son nuestros socios estratégicos”, explica Miri.

Crema de almendras y coco, de Ancestral.

Alimentación real

Valu y Miri sostienen que es hora de comer para nuestro ADN humano y no para la industria de ultraprocesados. “No nos casamos con ninguna dieta en particular. Lo que militamos son los alimentos reales y simples. Por eso, hacemos productos de un solo ingrediente. Partimos de la alimentación de nuestros ancestros, donde no había agregados ni etiquetas”, declaran.

Para este 2021 esperan duplicar la facturación y están en proceso de exportar en Latinoamérica. “Gracias a la pandemia pudimos hacer esto. No solo por los tiempos, sino por el nivel de introspección. Trajo decisiones más conscientes de lo que hacemos con el tiempo y las ganas”, aseguran.

Miriam Aberle y Valentina De Volder, creadoras de "Ancestral".

Los consejos de Miri y Vale