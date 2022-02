Es norteamericana, está en pareja con un argentino y se volvió viral en TikTok por sus reflexiones sobre nuestras costumbres

Cuando Samantha Trottier conoció a Hernán Regiardo se enamoró no solo de él sino también de la Argentina. Hoy la pareja entretiene a sus casi 700.000 seguidores en TikTok con divertidos videos en los que no pueden faltar los alfajores y el dulce de leche, el mate, los asados, el fútbol y el español.

“Nos vimos por primera vez en un café en Indonesia, yo vi los ojos grandes de Hernán y fue amor a primera vista”. Ella no lo dejó pasar y él tampoco: “Yo le hablé primero y le pedí su Instagram. Al día siguiente desayunamos juntos y viajamos a Bali porque él tenía que trabajar y yo quería conocer la ciudad con él”, nos contó Samantha.

Foto: Instagram/samtrottierr

La historia de amor que comenzó a las pocas horas de haberse conocido tuvo sus sinsabores. Ella volvió a Estados Unidos para terminar de estudiar y llegó la pandemia de coronavirus y la cuarentena. Pasaron tres meses y medio separados. Hernán se quedó sin trabajo y a las dos semanas ella también perdió el suyo. Entonces él se mudó con ella y fundaron Mate Society, una agencia creadora de contenidos para redes sociales como fotografía, animaciones y videos.

En ese mismo momento abrieron su cuenta en TikTok @majesticbambi en la que comparten momentos de su vida cotidiana. Pero después de que un video que muestra las reacciones de Hernán mientras la Selección Argentina jugaba la semifinal de la Copa América se hizo viral, Samantha Trottier terminó de cautivar a los usuarios al mostrarse aprendiendo a hablar español, sorprendiéndose con las costumbres argentinas y disfrutando de un buen mate y del dulce de leche.

¿Por qué crees que te adoran tanto TikTok?

Creo que es porque hablo como un bebé en español. Como estoy aprendiendo, siento que a muchas personas les gusta eso. Pasa lo mismo cuando alguien habla inglés y tiene algún acento, nos encanta y nos llama la atención la pronunciación. También creo que es porque me muestro como soy, natural, transparente, sin mucho maquillaje y no me olvido de mis raíces: nací y crecí en una granja.

¿Qué es lo que más te gusta de las costumbres argentinas?

Me gusta que todas las cenas son con la familia y duran mucho tiempo. En Estados Unidos cenamos rápido y no es común que asistan siempre nuestros familiares. También me encanta que todas las personas en Argentina son súper simpáticas... a mí, que estoy aprendiendo español, me tienen mucha paciencia. En Estados Unidos las personas son más frías y no son tan cariñosas como en Argentina no hay tanto abrazo, beso, cercanía y calor. Hay más espacio, son más fríos.

Foto: Instagram/samtrottierr

Hace poco estuviste de visita -por primera vez- en nuestro país ¿Qué lugares conociste y qué te llamó la atención?

Visitamos Buenos Aires, Rosario, Arequito (el pueblo de dónde es oriundo Hernán) y también el norte de Argentina, Salta, Jujuy; Purmamarca, Humahuaca, Tilcara donde compramos alfombras y regalos para mi familia y disfrutamos de comida rica. Me encanta Buenos Aires. Paseamos por Recoleta, Palermo, Puerto Madero. Quedé enamorada de la arquitectura, de la comida, de los hoteles.Puedo pasar toda mi vida en Buenos Aires.

El primer acercamiento que tuviste con Argentina ¿Fue gracias a Hernán?

Antes no sabía mucho sobre Argentina, fútbol, asado, vino. Después -conociendo a Hernán- aprendí sobre el mate, el dulce de leche, el tango y más y más y más.

¿Cómo describirías a los argentinos?

Simpaticos, cariñosos, con energía positiva. Todos tienen paciencia para mí y no tengo nada negativo para decir sobre los argentinos, son lo más.