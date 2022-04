Feud: las mujeres de Truman Capote son las protagonistas de la nueva serie antológica de Ryan Murphy

En 2017, Feud: Bette and Joan mostró el dificultoso detrás de cámara de la realización de What Ever Happened to Baby Jane? y el eterno enfrentamiento entre las divas Joan Crawford (Jessica Lange) y Bette Davis (Susan Sarandon). La segunda entrega de esta gran serie antológica creada por Ryan Murphy se hizo desear, pero ya encontró su punto de conflicto y los nombres que lo llevaran a buen puerto.

Feud: Capote’s Women se centra en las secuelas de una historia ‘roman à clef’ - novela en la que ciertos personajes o situaciones representan, de una forma más o menos explícita, a personas o escenarios reales- escrita por el autor Truman Capote, justamente, basada en la vida de varias figuras de la alta sociedad de Nueva York.

Naomi Watts (Gypsy) se pondrá en la piel de Babe Paley, ama y señora de la glamorosa escena neoyorquina en las décadas del sesenta y setenta. Uno de los tantos “cisnes” (como las llamaba Capote) que cayó bajo el hechizo del prodigioso autor: mujeres bellas, elegantes y millonarias convertidas en sus amigas y confidentes más íntimas.

Paley (esposa del jefe de CBS), Slim Keith, Pamela Churchill Harriman (ex esposa del hijo de Winston), Lee Radziwill (hermana de Jackie Kennedy), Gloria Guinness y C. Z. Guest fueron ‘apuñaladas por la espalda’ cuando Truman publicó “La Côte Basque 1965″ en la revista Esquire. Este artículo de 1975 pretendía ser uno de los capítulos de “Answered Prayers”, la infame novela inconclusa que le seguiría a la exitosa “In Cold Blood”.

Los personajes de La Côte Basque terminan exponiendo sus impactantes secretos y escándalos, desde el adulterio hasta el asesinato. Su publicación no solo destruyó la amistad de Capote con sus “cisnes”, también su reputación y su posición social. Una historia digna la TV que estará a cargo del director Gus Van Sant (Milk), adaptada del bestseller de Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”.

La miniserie de 10 episodios, aún en producción, estará ambientada en los años setenta y terminará con la muerte de Truman Capote en 1984.