Love is love: 10 series que celebran la diversidad

Tanto el cine como la televisión son plataformas en las que se comparten un montón de mensajes. Es por esto que la representación es un tema tan importante y está en constante debate ¿Hay personas como yo en mis series favoritas? ¿Los elencos son diversos? ¿Las ficciones dan lugar a diferentes narrativas? ¿Hay espacio para distintas miradas dentro de los equipos técnicos que están detrás de estas ficciones? Preguntas con las que, cada vez más, atravesamos cada serie que miramos. En la búsqueda de celebrar las propuestas que sí lo logran, armamos una lista de diez series (y docuseries) que festejan la diversidad y el amor sin ningún tipo de límites.

Visible: Out On Television

Disponible en AppleTV+

Docuserie

Una temporada de cinco episodios

Con un montón de material de archivo y entrevistas a diferentes personalidades de la mundo del entretenimiento, este documental nos enseña cómo la comunidad LGTBIQ fue y es representada en la pantalla chica. Desde el primer personaje gay y trans de la televisión norteamericana (y cuáles eran sus destinos) hasta los agentes de cambio que abrieron el camino por la lucha de una industria más inclusiva. Un recorrido súper importante de conocer y que -sin lugar a dudas- te pone la piel de gallina.

Feel Good

Disponible en Netflix

Dramedy

Una temporada de seis episodios

Inspirada en la vida de la comediante Mae Martin (quien, además, es la protagonista de la serie) la historia arranca cuando ella busca hacer borrón y cuenta nueva en Inglaterra. En el camino de posicionarse como comediante y manteniéndose alejada de las drogas, inicia una nueva relación que -a veces- no sabe bien cómo manejar. Muy dulce y graciosa, es una ficción ideal para maratonear.

Gentleman Jack

Disponible en HBO

Drama de época

Una temporada de ocho episodios.

Basada en los diarios reales de la terrateniente Anne Lister, que fueron escritos en un código secreto, esta historia nos lleva a Yorkshire de 1832. Única heredera del negocio familiar, Anne trabaja para verlo resurgir al mismo tiempo en que vive un apasionado romance con otra mujer. Nuestra protagonista es Suranne Jones, así que si fueron fanáticas de “Doctor Foster” la van a reconocer.

Dispatches from Elsewhere

Disponible en Amazon

Drama

Una temporada de diez episodios

Inspirada en un estudio sociológico que se realizó en San Francisco (y se puede ver en el documental “The Institute”), Jason Segel produjo, creó y protagonizó esta maravillosa serie. Llevándonos a Filadelfia, conocemos a un grupo de personas que es invitada a participar en lo que parece ser un juego de detectives y teorías conspirativas. Entre ellos se destaca Simone (Eve Lindley), una chica trans a quien acompañamos en un recorrido sobre sus inseguridades y miedos, al mismo tiempo en que se autodescubre y lucha contra los prejuicios de la sociedad.

Sex Education

Disponible en Netflix

Dramedy adolescente

Dos temporadas de ocho episodios cada una

Mezclando el drama y la comedia en una narrativa 100% adolescente, esta fantástica serie de Netflix nos lleva a un secundario británico en donde nuestros protagonistas se encuentran en medio de su despertar sexual. Desconocimiento, miedos, inseguridades, primeras experiencias y experimentación, todo termina siendo consultado a su nuevo gurú del sexo, Otis Milburn (hijo de una sexóloga). Con una mirada muy interesante y divertida sobre lo que significa una vida sexual activa, también es fundamental cómo la serie presenta personajes hetero y da espacio a conversaciones muy importantes.

We Are Who We Are

Disponible en HBO

Drama

Una temporada de ocho episodios

Creada por Luca Guadagnino (director de la película “Call Me By Your Name”), “We Are Who We Are” nos lleva a una base militar norteamericana ubicada en Italia. Esto funciona como escenario para que nuestros dos protagonistas, Fraser y Sarah, se conozcan y construyan un lazo que nos permitirá disfrutar de su recorrido de autodescubrimiento, amistad y expectativas sobre el mundo adulto. Con un relato muy emotivo y poniendo foco en la conexión entre estos dos personajes, la ficción habla muchísimo sobre identidad y cómo conocerse a uno mismo es un viaje repleto de intensidad.

One Mississippi

Disponible en Amazon

Comedia

Dos temporadas de seis episodios cada una

Definida como una serie autobiográfica de la comediante norteamericana Tig Notaro, la acompañamos en su regreso al lugar en donde creció. Explorando temas como la muerte de su mamá (y el tipo de relación que tenían) así como su enfermedad y cómo ser sobreviviente de cáncer marcó su vida, también habla sobre el amor y conocer a esa persona que se convierte en tu media naranja. A veces ácida, también se anima a convertirse en un relato íntimo y profundo.

I Am Not Okay With This

Disponible en Netflix

Comedia sobrenatural

Una temporada de siete episodios

Basada en la novela gráfica de Charles Forsman (mismo autor de “The End Of The F***ing World”), esta ficción fue definida como un dramedy sobrenatural sobre la mayoría de edad. Invitándonos a conocer la idiosincrasia de un pequeño pueblo norteamericano, Sydney es una adolescente que descubre que posee poderes de telequinesis y es capaz de cosas que pueden llegar a asustarla. Con esto como escenario principal, los elementos sobrenaturales funcionan como plataforma para hablar sobre identidad, amor propio y aceptar el verdadero yo.

Euphoria

Disponible en HBO

Drama

Una temporada de diez episodios y dos capítulos especiales dedicados a Rue y Jules

Remake de una serie israelí y la ficción que le permitió ganar un EMMY a Zendaya, “Euphoria” es una serie adolescente como ninguna otra. Centrándose en Rue, una chica que sufre de una fuerte adicción a las drogas debido -a lo que parece ser- una enfermedad mental, la acompañamos en su reinserción después de estar internada en una clínica de rehabilitación. Es en su regreso que conoce a Jules (Hunter Schafer), una chica trans de quien se enamora y convierte en el centro de su bienestar. Ser adolescente, el valor de la amistad, el sexo, el amor, el abuso de las drogas; no hay nada que esta ficción no trabaje y la química entre las dos actrices es para alquilar balcones.

The Haunting of Bly Manor

Disponible en Netflix

Drama sobrenatural

Una temporada de diez episodios

Libre adaptación de la novela “The Turn of the Screw” de Henry James, la segunda temporada de “The Haunting of...” (serie antológica de Netflix) nos presenta una clásica historia de horror y casas embrujadas en donde una familia debe sobrevivir al pasado de su hogar. Sin embargo, en el centro de esta trama, existe un gran romance. Nuestra protagonista es Dani, una joven norteamericana que llega a Inglaterra durante los años 80 y que -aparentemente- escapa de una gran tragedia. Convirtiéndose en la niñera de la Mansión Bly Manor no solo buscará salvar la vida de los niños a su cargo, sino que también conocerá qué es el verdadero amor.