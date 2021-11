Luna nueva en Escorpio ¿Por qué es el momento de abrazar nuestro lado dark?

Este jueves, 4 de noviembre, acontecerá la luna nueva en Escorpio, un fenómeno que nos invita a semillar el poder profundo que hay en nosotros. Eso que no está a simple vista, que se vislumbra y no se deja ver, pero está pulsando para salir. Llevar luz a la oscuridad es la propuesta del zodíaco para este mes escorpiano.

En este punto, creo que contarles una anécdota personal es ideal para ejemplificar este momento lunar: el año pasado empecé a compostar la basura orgánica. Al principio estaba entusiasmada y el proceso parecía ir en su curso. Fácil. Sencillo. Pero empezaron a aparecer los gusanos, las moscas, el olor a podrido, todo lo que implicaba la descomposición. Estuve preocupada muchas horas del día, no sabía qué iba a hacer con tanta cantidad de materia putrefacta en el patio. Entre el húmedo y el seco no encontraba el punto de equilibrio. Una tarde una amiga me dió una solución: apareció en casa con 4.000 lombrices que allanaron el camino. A los pocos meses ya tenía una parte de la tierra fértil, mientras otra parte seguía su proceso.

¿Por qué le scuento esta historia? Porque ese es el juego escorpiano: ir profundo hacia eso que tiene mal olor, para luego tener tierra fértil (de la mejor). Siempre hay una amiga, un amigo, que hace que el proceso sea más liviano y llevadero, pero definitivamente, en algún momento, lo tenemos que atravesar. Cuanto menos nos resistamos, van a surgir las soluciones y la creatividad, de lo contrario vamos a luchar contra la corriente.

En esta luna nueva podemos semillar la articulación con todas nuestras partes, puede ser ese secreto que no te hace bien guardarlo, ese complejo que te tira para abajo, esa situación que te deja como víctima y no te deja crecer. Semillar en la oscuridad no es sencillo, pero sí nos hace más poderosas y nos libera.

Muchos planetas personales se encuentran en escorpio: Sol, Luna, Marte, Mercurio. Este conjunto de planetas hace que esta fuerza intensa esté pulsando para que generemos las transformaciones necesarias en el momento actual. En cuadratura hay diálogos tensos con Saturno y Urano, nos incitan a que esas transformaciones tengan estructuras sólidas y comprometidas con el espíritu social. ¿De qué vale mi transformación si no tengo en cuenta a las personas que están a mi alrededor?

Venus ya está entrando en Capricornio . Es una forma de vincularse austera, constante, a largo plazo y sin superficialidades. Una manera genuina, sin tanto decorado, seleccionando aquellas personas que de verdad nos nutren y nos acompañan.

Mercurio y Venus están dialogando. Esto nos invitan a tener una comunicación efectiva, positiva y con posibilidad de hacer síntesis de todo este revuelo planetario.

Entonces, ¿qué es momento de hacer? Abrazar nuestro lado dar y darle la bienvenida a la temporada escorpiana.