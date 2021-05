“Me hice un lifting facial no invasivo y mi cara se relajó por completo”

Cuando María me propuso probar una sesión de sculptural face lifting, lo primero que me llamó la atención fue la palabra ‘lifting’, que en mi imaginario tenía que ver con agujas, técnicas artificiales o poco naturales. Y confieso que soy de las que se ‘tocan’ poco la cara con tratamientos, así que creo que fui movida por la curiosidad y por las ganas de darle a mi piel un mimo extra, más que para testear un resultado concreto (cumplí 40, pero tener arrugas no es algo que me preocupe demasiado). Al llegar al espacio, advertí que no había máquinas ni mucho menos agujas , sino un ambiente relajado, un aroma suave y una música que solo me invitaba al relax.

Antes de arrancar la sesión, María me contó que el tratamiento podría definirse como la alternativa natural y no invasiva del bótox, que era ideal no solo para modificar progresivamente líneas de expresión o cuestiones estéticas, sino que también servía para tratar temas de salud como sinusitis, migrañas o bruxismo .

También me dijo que solo iba a usar sus manos para hacer ¡1 hora y media! de masajes . Me acosté en una camilla, cerré los ojos y me entregué. Lo que sucedió en el tiempo que siguió fue muy placentero: el masaje de María recorrió todos y cada uno de los músculos de mi cara, sentí el trabajo de algunas de sus maniobras de osteopatía en la zona del cráneo (hace una maniobra que mejora la respiración craneal). Terminado el masaje, le sigue una mascarilla antioxidante y un ratito de relajación. Está claro que esa noche dormí como nunca. Tenía la cara visiblemente más relajada y sentí que la piel agradeció el tratamiento”.

Lo que tenés que saber

El estiramiento facial se desarrolla sin operaciones ni inyecciones gracias a la tonificación, el fortalecimiento y la relajación de los músculos faciales básicos. Se trata de una potente técnica de curación estética y energética con efecto osteopático. Funciona a nivel psicoemocional, energético y curativo.

Los resultados pueden sentirse desde la primera sesión: un rostro relajado, ya que el tono muscular y la elasticidad vuelven a la normalidad. Se alivian los calambres y los músculos en ciertas áreas se relajan, acercándose lo más posible al efecto del bótox.

Luego de la primera sesión, tal vez se sienta malestar muscular en el área del rostro trabajada, por el solo hecho de haber sido masajeada, pero rara vez sucede.

La técnica es segura, no daña la piel ni los tejidos faciales y no posee consecuencias indeseables. Las mujeres pueden tomar 1 sesión a la semana y los hombres, 2 a la semana.

Está contraindicado para embarazadas, pacientes oncológicos, con herpes, con una enfermedad oral en etapa avanzada o aumento de sangrado en encías. Tampoco es recomendado para personas con enfermedades de la piel o infecciosas o con gripe.

DÓNDE LO PROBAMOS: en Brimhana.

DÓNDE QUEDA: Espacio Holístico, Jufré 88, Villa Crespo.

CUÁNTO CUESTA: $5000 por sesión.

INSTAGRAM: @brimhanafacial.

PROFESIONAL A CARGO: María Ruibal Gowland, cosmiatra, cosmetóloga y esteticista. Universidad Kennedy.