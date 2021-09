Netflix, HBOmax, Star+ y más ¿Qué series llegan durante octubre?

Lunes 04: On My Block

Género : dramedy

: dramedy Última temporada

Disponible en Netflix

Ideal si buscan una serie liviana con toques teen y un mini-homenaje a los Goonies, esta serie de Netflix la rompió en la pantalla norteamericana. Se centra en cuatro adolescentes de un barrio ‘peligroso’ de Los Ángeles que, mientras enfrentan los dramas clásicos de la juventud, inician la búsqueda de un tesoro perdido.

Lunes 11: We’re Here

Género : reality

: reality Segunda temporada

Disponible en HBOmax

Casi como una road-movie, este reality de HBOmax es la respuesta para quienes son amantes de “RuPaul’s Drag Race” y “Queer Eye”. Tres reconocidas reinas drag recorren Estados Unidos para reclutar a personas de pueblos pequeños para participar en espectáculos de drag de una noche.

Miércoles 13: Dopesick

Género : drama

: drama Estreno

Disponible en Star+

Con Michael Keaton y Peter Sarsgaard encabezando el elenco de este nuevo drama, nos volvemos a encontrar con una historia sobre el tráfico de drogas en Estados Unidos. Basado en el libro de no ficción “Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America” de Beth Macy, explora la lucha del gobierno norteamericano contra la adicción a los opioides.

Miércoles 13: Just Beyond

Género : horror

: horror Estreno

Disponible en Disney+

Foto: Disney+

Con varios proyectos en diferentes plataformas que llevarán diferentes sagas de R. L. Stine a la pantalla chica, durante octubre llega la serie de Disney+. En este caso se trata de una antología de horror que va a tener una temporada de ocho episodios y que, cada uno de sus episodios, contará una historia distinta.

Domingo 17: Succession

Género : drama

: drama Tercera temporada

Disponible en HBOmax

Si son de las que extrañaban a la familia más poderosa de la televisión, no hay mucho que les podamos contar porque ya lo saben todo. Si todavía no se engancharon, esta es su oportunidad: dueños de muchísimas empresas y medios de comunicación, la familia Roy está lejos de ser una familia común. Relaciones de poder, traiciones e intereses cruzados. Nadie está a salvo.

Viernes 22: Invasion

Género : ciencia ficción

: ciencia ficción Estreno

Disponible en AppleTV+

Creada por Simon Kinberg y David Weil, si aman la ciencia ficción, los extraterrestres y las invasiones: anoten. “Invasion” es la nueva gran apuesta de AppleTv+ que mostrará, desde diferentes perspectivas de personas de distintos países del mundo, la llegada de alienígenas a la Tierra.

Viernes 22: Maya and the Three

Género : animación infantil

: animación infantil Estreno

Disponible en Netflix

Propuesta para toda la familia de Netflix, esta historia se centra en Maya, una princesa guerrera. Cuando los dioses del inframundo amenazan con destruirlo todo, se embarca en una búsqueda para cumplir una profecía que dice que aparecerán tres guerreros que la ayudarán a salvarán a la humanidad.

Domingo 24: Curb Your Enthusiasm

Género : comedia

: comedia Onceava temporada

Disponible en HBOmax

Ya histórica serie de HBO y con el genio creativo de Larry David por detrás y delante de la cámara, esta comedia es un mockumentary totalmente delirante. Acompañándolo en su día a día, lo acompañamos en su interacción con su familia, amigos, compañeros de trabajo y, en ocasiones, con completos extraños.

Miércoles 27: Chucky

Género : horror

: horror Estreno

Disponible en Star+

Foto: Star+

Continuación de la saga de películas, la historia nos lleva a mediados del mes de Halloween cuando Jake Wheeler, un adolescente de 14 años encuentra un viejo muñeco Chucky. Con el tiempo tendrá tendencias violentas a la de un asesino, donde cometerá asesinatos, mientras que Andy Barclay y Kyle Simpson regresan para acabar con Chucky de una vez por todas.

Jueves 28: Love Life

Género : dramedy

: dramedy Segunda temporada

Disponible en HBOmax

Con una primera temporada muy simpática y entretenida, esta segunda entrega llega con una historia 100% nueva. Nuestro protagonista se llama Marcus Watkins y lo conocemos cuando termina su relación con quien -él creía- era su pareja ideal. Con el corazón roto, se sumerge de nuevo en la búsqueda de un nuevo amor.