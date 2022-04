Nicola Peltz y Brooklyn Beckham: así es un casamiento entre millonarios

Brooklyn Beckham, de 23 años, y Nicola Peltz, de 27, se casaron. El hijo mayor de Victoria y David Beckham y la modelo y actriz, hija del inversionista multimillonario Nelson Peltz y la modelo Claudia Heffner, dieron el “Sí, quiero” en una lujosa mansión de su familia en Palm Beach, Florida, en una doble ceremonia: una judía y otra católica, en honor a la religión de ambas familias.

Los novios se asociaron a la ONG Care para que los invitados hicieran donaciones como regalo de boda y ayudar a mujeres y niñas, familias y ancianos afectados por la guerra en Ucrania. Entre los cientos y cientos de invitados se destacó la presencia de Serena y Venus Williams, la actriz Jordana Brewster, los cineastas Michael Bay y M Night Shyamalan, el famoso chef Gordon Ramsay, la actriz y productora Eva Longoria, la ex Spice Girl, Mel C, Marc Anthony, el cantante elegido para brindar un concierto breve en homenaje a los novios y Natalia Bryant, hija de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. También Rocco Ritchie, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley, Tom Brady y Gisele Bundchen.

Brooklyn y Nicola confirmaron su noviazgo en 2019 y se comprometieron en julio de 2020. Antes de la boda la pareja firmó un acuerdo prenupcial. “La fortuna de 500 millones de dólares de los padres de Brooklyn, David y Victoria se ve eclipsada por la riqueza estimada en 1.500 millones de dólares del padre financiero de la señorita Peltz, Nelson” informó el portal The Daily Mail sobre la fiesta de casi cuatro millones de dólares.

El fin de semana del sábado 9 de abril estuvo repleto de celebraciones dirigidas por la planificadora de bodas Michelle Rago. Algunos invitados volaron con anticipación para asistir el viernes a un cocktail de bienvenida que incluyó una cena íntima como previa al tan esperado casamiento.

La novia lució un vestido de alta costura de Valentino con una espectacular cola y un velo larguísimo, todo elegido con la ayuda de su estilista Leslie Fremar y diseñado por el director creativo de la firma Pierpaolo Piccioli. Siguiendo la tradición de llevar algo prestado usó un talismán que le incorporó su madre para evitar el mal de ojo; para llevar algo azul el equipo de Valentino cosió parte del vestido de novia con hilo de ese color.

Kate Lee, la maquilladora de Chanel, se encargó del make up de Nicola y apostó por un look muy fresco y natural, apenas visible. Su intención fue acentuar los bellos rasgos naturales de la novia y agregar algunos detalles modernos, no tan tradicionales.

Así Nicola llegó al altar con su padre Nelson Peltz mientras sonaba en vivo “Songbird” donde lo esperaba el novio con un esmoquin de Dior by Kim Jones. Los hermanos de Brooklyn, Romeo y Cruz, fueron los padrinos, y Harper llevó las flores hasta el altar. Su padre, David Beckham, leyó unas líneas dedicadas a la pareja durante la recepción, y la primera canción que Brooklyn y Nicola bailaron como marido y mujer fue ‘Only Fools Rush In’, cantada por el músico Lloyiso.