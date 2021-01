Nutricionista e influencer: con sus seguidores creó una marca saludable

Laura Romano es la creadora de Integral Nutrición e Íntegra, una marca de alimentos que promueve la alimentación saludable. Se trata de snacks completos: altos en fibra y proteína, hechos con ingredientes 100% naturales que suman a la alimentación y nutren.

“Nunca entendí las dietas”, me cuenta Lau mientras charlamos sobre su camino como profesional de la salud. Nació en Carmen de Areco y es la única mujer entre 4 hermanos varones. Su familia tiene un negocio de ropa que fundó su abuelo y ella, lo único que sabía por aquel entonces, era que no quería trabajar allí, que su destino estaba en otro lugar.

A los 23 años se recibió de nutricionista en la Universidad de Buenos Aires, pero no fue fácil llegar: “de adolescente tuve muchos problemas y trastornos con la alimentación, al punto que mientras cursaba el último año del secundario, tuve que buscar ayuda en profesionales de la psicología y nutrición para poder ir a estudiar a Buenos Aires. Fue el trato que hice con mis viejos que tenían miedo de que me pasara algo si me iba de casa en esas condiciones”.

Gracias a la motivación y ayuda que recibió de su familia y de quienes la acompañaron durante este proceso, pudo salir adelante: “siempre digo que hay que buscar algo en la vida más allá de la comida”, afirma Lau quien hoy cuenta con un consultorio en Buenos Aires conformado por un gran equipo. Ocho nutricionistas, un gastroenterólogo, un endocrinóloga y psicólogas para poder atender de forma integral a sus pacientes.

Laura hizo su propio camino y empezó desde cero. El primer consultorio lo abrió en Carmen de Areco y luego se unió con una amiga para fundar “Integral Salud, Nutrición y Estética” en Luján, pero en el 2015 decidió instalarse de forma definitiva en Buenos Aires para poder formar su familia con Mati, su actual esposo.

Junto con Mechi, su socia, abrieron su primer consultorio en CABA para poder seguir juntas con el proyecto en ambos lugares, pero el desgaste del viaje fue muy fuerte y decidieron quedarse cada una con un consultorio. Así fue como Lau se instaló definitivamente en Buenos Aires. “Ahí es cuando comienzo a subir y generar contenido para Instagram; mi objetivo era desmitificar los mensajes que circulan en las redes y dar información profesional; recetas y sobre todo hablar de los ingredientes de cada alimento que ingerimos sin saber qué es. Los mensajes que circulan en las redes pueden ser muy peligrosos, hay muchas chicas que siguen ideales difíciles de cumplir y como nutricionista tuve siempre la necesidad de dar un mensaje claro y con información precisa”.

El salto tanto en redes como a nivel profesional lo dio cuando atendió a Dalma Maradona “siempre digo que fue gracias a ella, porque venía, hacía videos, subía fotos y me recomendaba”.

Alimentación saludable

Laura Romano, la cara detrás de Integral nutrición.

Su camino estuvo marcado desde el inicio por las ganas de ayudar a otros a modificar hábitos y cambiar la relación con la comida. ¿Cómo? A través de mensajes positivos y enfocados en la salud de cada paciente de forma personal.

Como idea, Integra nació en el 2018: “siempre estaba quejándome porque no encontraba un snack saludable que recomendarle a mis pacientes y que fuera seguro. Así fue como empecé a probar diferentes recetas para lograr una barra que genera saciedad y aporte los nutrientes necesarios para una alimentación balanceada”.

Entre risas, Lau recuerda cómo fue el lanzamiento de esta primer barra: “me puse a cocinar y a subir el proceso en vivo, fue tanto lo que me colgué contestando mensajes que se me quemó la barra; por suerte todos se coparon y me insistieron para que la hiciera de nuevo y al tiempito salió a la venta”. Entre Lau y su comunidad crearon desde cero Integra, no solo el nombre, sino también los sabores y productos a lanzar. Además el diseño de los envases fue llevado a cabo por diferentes artistas.

Integra tomó vida “el día que decidí pasar de la queja a la acción y hacer algo con la tensión constante que sentía dentro”. Hoy en día Lau está asociada con Pau y Fer, dos amigos que se encargan del marketing y comunicación de este proyecto para que tome el vuelo necesario y así poder llegar a más distribuidores y aumentar las ventas online.

Planes a futuro

“Como nutricionista espero poder personalizar aún más las redes sociales de Nutrición Integral; con el objetivo de poder seguir enviando un mensaje positivo que ayude a cambiar hábitos y evitar trastornos. Además, me gustaría que Íntegra pueda ofrecer la versión saludable de cada uno de los productos que el argentino consume en el desayuno y la merienda, ese es mi gran sueño y voy a trabajar incansablemente para lograrlo”.

Marina Tortorella Inés Pujana