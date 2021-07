Sin residuos. Crearon la primera red argentina de vasos retornables de café para llevar

Hace trece años Esteban Bancalari y Olivier Habonneaud crearon Qero para reemplazar los vasos descartables en eventos y fueron pioneros en el concepto de “ecovasos” en el país. Ocho años después, el problema de los descartables continuaba. “Empezamos a ver cada vez más vasos de polipapel en los tachos de basura de las cafeterías. No se pueden reciclar y encima se convirtieron en una especie de objeto cultural”, explica Esteban.

Por eso, hace dos años empezaron a pensar una alternativa para los cafés. Salieron finalistas del concurso Emprende HZ (de INICIA y Grupo HZ), que les permitió terminar de redondear la idea y en 2020 crearon Café Circular, la primera red argentina de vasos retornables de café para llevar. Tenían todo listo, pero la pandemia retrasó el lanzamiento hasta octubre. “Habíamos hecho un montón de encuestas entre familiares y amigos, y todos nos decían que la idea estaba buena, pero había que ver si la gente lo pedía”, señala. Empezaron en dos cafeterías y muy pronto influencers ambientales y personalidades del café comentaban acerca del emprendimiento. En pocos meses, lograron más de 70 miembros en todo el país y evitaron el uso de 50.000 vasos descartables.

¿Cómo funciona?

“Café Circular se basa en la economía circular y colaborativa. Circular por la reutilización y colaborativa, porque los vasos no son de nadie. Están en la cafetería, pero vos los podés devolver en otro barrio. Mientras más cafeterías hay, mejor es para todos”, asegura Esteban. Las cafeterías no son clientes, sino miembros de una red, con una membresía mensual muy accesible.

Cuando el consumidor compra el café, paga una seña por el vaso que después puede devolver en otros puntos y recuperar el dinero. Todos los vasos son iguales y en la web, y próximamente en una app, se pueden ver todas las cafeterías adheridas. “Los vasos se pagan solos. Si lo devolvés en el mismo lugar, la cafetería tiene un ahorro inmediato”, resalta.

Una experiencia similar en Alemania, los motivó a hablar con algunos municipios. “Estas colaboraciones entre público y privado son sumamente importantes. Si hay una ordenanza de regulación de plásticos de un solo uso, entre los cuales están los vasos descartables, es más fácil que los comercios se adhieran”, señala Esteban.

“La pata de concientización es clave para el éxito del proyecto. La mayoría de las personas no tienen idea de que no todos los reciclables efectivamente se reciclan. Primero hay que tratar de reducir, después de reutilizar y si no te queda ninguna otra alternativa, reciclar. Todo eso hay que laburarlo para que en el momento en el que pongas tu pie en una cafetería te acuerdes y digas ‘hoy mi café del día lo voy a pedir en un vaso retornable’”, finaliza.

Los consejos de Esteban

Una idea sustentable que ayuda al planeta.

“No busques la perfección. Eso te detiene. Cualquier idea, por más perfecta que sea, siempre que se expone a la realidad sufre modificaciones.”

“Conectate con otros emprendedores parta nutrirte y hacer experiencias similares. Si querés emprender en impacto ambiental, está bueno que hables con personas que ya lo hacen, porque te acortan mucho la curva de aprendizaje.”

“Es fundamental entender cuál es el impacto que tu producto genera. Para eso, es necesario instruirse, buscar información de fuentes confiables, no seguir una moda.”

“Si vas a lanzar un producto de impacto ambiental al mercado, asegurate de poder demostrarlo. Hay mucho romanticismo en relación a la sustentabilidad, pero después hay pocas cosas que se aplican y que tienen efectos reales y duraderos y de impacto real.”

“Dedicate a mejorar en lo que ya sos bueno. Una vez que sepas hacer algo y que seas especialista en algo dedicate a mejorar esa propuesta antes de tener otras.”

En números

6 meses en el mercado

+ de 70 locales adheridos a la red en todo el país

50.000 vasos descartables de café evitados

Solucionan 600KG de residuos imposibles de reciclar

10% por café ahorran los locales con los vasos reutilizables