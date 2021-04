Plan Vermú: 4 recetas de aperitivos y platitos para tomar algo rico y picotear

Puré de berenjenas y vegetales + Negroni

El platito: puré de berenjenas. El aperitivo: Negroni. Laura Macías

Para 2 porciones

¿Qué lleva? 2 berenjenas, 1 limón, 1 diente de ajo, comino, 1 cucharada de pasta de sésamo, 100 ml de aceite de oliva, 1 remolacha, 1 tomate, ½ cebolla morada, 1 zanahoria. Para el pickle de morrón rojo: 2 morrones rojos, ½ taza de aceite, ½ taza de vinagre de manzana, ½ taza de azúcar

¿Cómo se hace? Quemar las berenjenas directamente en el fuego, hasta que la piel se ponga negra. Retirar y colocar en un bowl tapado para que se desprenda más fácilmente la piel. Una vez peladas las berenjenas, poner en un bowl para mixear junto con los demás condimentos. Para los vegetales, hervir la remolacha con piel, separar las capas de la cebolla, cortar la zanahoria en láminas y blanquearlas a partir de agua hirviendo con sal por 1 minuto. Asar el tomate en horno bajo con sal y hierbas aromáticas. Para el pickle, cortar el morrón en tiras y llevarlo a una olla a fuego fuerte con el aceite, vinagre y azúcar hasta que hierva. Después, bajar el fuego, tapar y cocinar por 10 minutos más. Servir el puré con los vegetales por encima y los pickles.

Negroni

¿Qué lleva? 1 medida de vermú rojo / 1 medida de gin / 1 medida de Campari / Hielo / Aceituna verde

¿Cómo se hace? Colocar el hielo en un vaso, agregar los alcoholes y decorar con una aceituna verde.

Buñuelos de acelga + Ópera Prima

El platito: buñuelos de acelga. El aperitivo: Ópera Prima. Laura Macias

Para 2 porciones

¿Qué lleva? 1 cebolla grande, 1 paquete de acelga, 250 g de harina 000, 100 g de manteca, 1/2 taza de leche, 100 g de queso Mar del Plata (o similar), sal, pimienta y nuez moscada. Para la salsa: 1 vaso de leche, 2 vasos de aceite, 1 diente de ajo, sal

¿Cómo se hace? Picar las pencas y las hojas de la acelga. Picar la cebolla lo más pequeño que se pueda. En una olla con algo de aceite, dorar a fuego fuerte la cebolla y luego incorporar la acelga picada. Una vez cocidas, ponerles la manteca, dejarla derretir y sumar de una vez la harina. Mezclar enérgicamente hasta lograr una masa uniforme y terminar de cocinar. Dejar enfriar.

Mientras la masa de los buñuelos se enfría, rallar el queso y agregarlo junto con los condimentos a la masa ya fría. Mezclar hasta lograr uniformidad. Luego, darle la clásica forma de bolitas del tamaño de una pelota de ping pong. Freír en abundante aceite hasta dorar. Para la salsa, poner todos los ingredientes en un bowl y mixear hasta que espese; por último, agregar la sal y revolver.

Ópera prima

¿Qué lleva? 30 mm de La Fuerza Primavera / 30 mm de Campari / 30 mm de whiskey / Jugo de pomelo / Hielo

¿Cómo se hace? Colocar el hielo en un vaso de whisky, agregar los alcoholes y refrescar. Completar con jugo de pomelo.

Fainazzeta + La Fuerza Spritz

El platito: Fainazzeta. El aperitivo: La Fuerza Spritz. Laura Macías

Para 2 porciones

¿Qué lleva? 65 g de harina de garbanzos / 160 ml de agua / 1 cucharadita de cebolla en polvo / 1 cucharadita de romero en polvo / 1 cebolla mediana / Sal y pimienta

¿Cómo se hace? Mezclar todos los ingredientes (menos la cebolla) y mixearlos. Calentar una fuente para horno con aceite de oliva; una vez caliente, verter la preparación y cocinar aproximadamente 20 minutos o hasta que esté bien dorada la superficie.

Mientras la fainá está en el horno, cortar la cebolla en pluma y ponerla en una olla con un hilo de aceite hasta que se caramelice. Para emplatar, poner la cebolla caramelizada por arriba de la fainá. También se le puede sumar queso mozzarella y un mix de cebolla morada, cebolla de verdeo y cebolla blanca cruda por encima y llevar al horno hasta que se derrita la mozzarella.

La Fuerza Spritz

¿Qué lleva? 90 mm de vermú blanco / 60 mm de Aperol / Soda a gusto / Naranja / Hielo

¿Cómo se hace? Colocar el hielo en un copón, agregar los alcoholes y completar con soda. Decorar con una rodajita de naranja.

Bombas de papa y 3 quesos + Vermú clásico

El platito: bombas de papa. El aperitivo: Vermú clásico. Laura Macías

Para 4 porciones

¿Qué lleva? 1 kg de papa / 1 cebolla / 1 cebolla de verdeo / 50 g de queso parmesano / 50 g de queso Lincoln / 50 g de queso mozzarella / 200 g de pan rallado / 100 g de harina / 5 huevos / Sal y pimienta / Ají molido

¿Cómo se hace? Pelar las papas y hervirlas hasta que estén tiernas. Mientras tanto, cortar las cebollas y rehogarlas hasta que estén doradas. Cuando la papa esté blanda, sacar del fuego, colar y hacer un puré; agregar los quesos rallados, los condimentos y la cebolla rehogada.

Hacer una mezcla homogénea y llevar a la heladera para que enfríe.

Una vez frío, darle forma de bastón y pasar por harina, huevo y pan rallado.

Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas, cuidando de que no se revienten.

Se sirve con una salsa de tomates y ají jalapeño.

Vermú clásico

¿Qué lleva? 100 mm de vermú rojo / Soda a gusto / Rodajita de naranja, pomelo o limón / Hielo

¿Cómo se hace? Colocar el hielo en un vaso de trago largo, agregar el vermú y completar con soda. Decorar con una rodajita de cítrico.

“La movida del vermú me transporta a la familia, a los orígenes”

Yohanna Ferraro (28) es profesional gastronómica y hace dos años y medio que trabaja en La Fuerza como jefa de cocina. Laura Macías

Yohanna Ferraro (28) es profesional gastronómica y hace dos años y medio que trabaja en La Fuerza como jefa de cocina. Descubrió la movida vermutera cuando consiguió este trabajo y, a los días, ya era una fanática más. Aprendió a tomarlo, a diferenciar los sabores, y hoy se encarga de pensar cada plato del menú para que haga un buen maridaje con la estrella del bar: el vermú.

¿Cómo se arma el menú de La Fuerza?

Todos los platos están pensados para acompañar el vermú. Pensamos opciones que se puedan compartir, que vayan al centro de la mesa. No hay platos individuales, porque la idea es que sea un menú para “picotear”.

¿Cómo ves esta movida vermutera que es un boom?

La movida del vermú me transporta a la familia, a los orígenes, a como se tomaba antes... En La Fuerza queremos seguir con esa especie de ceremonia y sumarle el plus de maridar las comidas. Porque quizás alguien toma la bebida sola y no le gusta, porque tiene una graduación alcohólica bastante alta, pero si sabés cómo prepararlo y con qué tomarlo, te atrapa. A mí me parece hermoso que esté otra vez el sifón en la mesa. Nosotros tenemos un combo que sale mucho que es el de una botella de vermú con dos sodas.

Dentro del vermú, ¿qué variantes hay?

El vermú es una bebida a base de vino: está el rojo (con base de malbec), el blanco (a base de torrontés, más fresco) y el primavera (con base de vino blanco, pero más floral, con hierbas). Cuando llegan los clientes, siempre preguntamos, porque si es la primera vez les ofrecemos una degustación de los 3 tipos de vermú que tenemos.

¿Cómo definirías la experiencia del ritual vermutero?

Hay algo interesante en el ritual... Con la pandemia hay algunas restricciones a la hora de compartir, pero le encontramos la vuelta. La mística del lugar es esa, e incluso las mesas están pensadas para poner platitos en el medio y agarrar. El ambiente es muy desestructurado, de repente se escucha un tema que gusta y todos se ponen a cantar, los clientes se enganchan con el clima que hay entre nosotros. Algo llamativo es que la botella que vendemos es recargable, ¡te la podés llevar con vermú a tu casa! Desde el día uno pensamos en eso: botellas recargables, packaging compostable, minimizar al máximo el plástico y el film... y, además, usar hasta donde podemos productos orgánicos y pasteurizar todos los huevos. Buscamos una experiencia diferente, completa y que dé ganas de volver.

Más info: @yohaferraro / @vermulafuerza.

Producción de Suyai Algozino.

