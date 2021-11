Ranking de los cortes de pelo que más se llevarán en el 2022

¨Necesito un cambio ya¨, ¨me aburrí de hacerme siempre el mismo corte¨ y ¨quiero darle un toque diferente a mi pelo¨, son solo algunos de los argumentos que utilizamos a la hora de elegir realizarnos un cambio de look. Ahora bien, la pregunta disparadora para bucear en Pinterest o guardar cientos de posteos de inspiración en Instagram es siempre la misma ¨¿¡Qué me hago!?¨. No te preocupes, hay opciones para todas. Armamos un resumen de los cortes protagonistas del 2022 según el largo que más te guste.

Amantes del pelo corto

1. Pixie

Corte Pixie. Isabel Marant, colección Resort 2022.

La revelación del pelo corto llegó para quedarse con el Pixie como corte estrella de la temporada. Ideal para las personalidades más arriesgadas y seguras de sí mismas, que aman animarse a jugar con sus looks. Al despejar la zona del cuello y hacer foco en el rostro, este corte será el encargado de resaltar las facciones al máximo. Nos queda bien a todas, y además, es súper cómodo, ya que casi no requiere peinado. No podemos negar que es de nuestros preferidos y chapeau! a quienes lo eligen. Eso sí, este corte lleva mucho mantenimiento y, si queres dejarlo crecer, vas a tener que armarte de paciencia.

2. Buzz o rapado

Corte Buzz. Alexander McQueen Ready-to-Wear 2022

Este corte extremo y mega jugado es el elegido de muchas y no paramos de verlo en las pasarelas internacionales. Firmas como Chanel, YSL y Alexander McQueen lo tienen como su caballito de batalla. No podemos negar que realza cualquier outfit y, según cómo lo combines, puede urbanizar o sofisticar cualquier estilismo. Arriesgadísimo, ¡lo sabemos!, pero la onda que transmite lo vale al 100%.

3. Bob

Corte Bob. Chanel, colección Ready-to-Wear 2022

Seguramente ya escuchaste hablar de este corte, que está en boca de muchos estilistas y es protagonista de todas las pasarelas hace varias temporadas. El Bob, que se diferencia del carré por no llevar asimetrías en el largo, es de los más elegidos cuando se busca un cambio de look sofisticado y juvenil.

A tener en cuenta. Si te vas a animar al Bob, considerá que es un corte que lleva mucho mantenimiento, tanto en casa como en la peluquería.

Melenas intermedias

1. Lob

Lob. Chanel, Ready-to-Wear 2022

Como abreviatura de Long Bob surge ¨Lob¨, el corte que se obtiene tras dejar crecer el Bob justo por encima de los hombros. Si priorizás la comodidad ante todo, te gusta sujetar tu pelo los días de calor y que se siga viendo prolijo y no querés ser ¨esclava¨ de ningún corte que te lleve todos los meses a la peluquería para ser retocado, entonces esta es la mejor elección.

2. Shaggy

Corte Pixie. Isabel Marant, Ready-to-Wear 2022.

El elegido de los espíritus rebeldes. Como su nombre lo indica, es el corte ideal para aparentar un look ¨descuidado¨ y súper canchero a la vez. La clave de este estilo está en su media melena meticulosamente cortada en finas capas, que da el mix perfecto de volumen y dimensión.

Largos eternos

1. Lacio

Isabel Marant, Ready-to-Wear 2022

Podemos afirmar que las melenas lacias hasta la cintura, con un brillo predominante, han vuelto al centro de la escena. Ideales para acompañar estilos clásicos y elegantes. La raya al medio será un aliado imbatible de estos estilismos.

2. Long Shag

Long Shag. Chanel, Ready-to-Wear 2022

Si te gusta el largo por debajo de los hombros y tenés rulos o pelo ondulado, la versión larga del Shaggy es la mejor elección. El Long Shag y sus múltiples capas proponen textura y movimiento.

Dato de color

Si ya decidiste el corte y estás buscando un color que acompañe tenemos la tendencia en coloración del momento, el French Balayage.

Hay algo de la mujer parisina que nos atrae y que buscamos replicar. ¨Inspirada en el espíritu de la mujer francesa: sofisticada, casual, espontánea, « effortllesly chic », que mi cabello esté cuidado por un profesional pero que « no se note » ; French Balayage propone un juego de luces y sombras en el cabello, logrando una fusión armoniosa de tonos con mucho brillo.¨, aseguró Carolina Catena, ID Artist de L’Oréal Professionnel, en exclusiva para OHLALÁ!

Más de 100 millones de mujeres alrededor del mundo lo adoptaron y logró posicionarse como el tema de cabello más buscado en redes sociales. ¨Esta técnica es versátil, no sólo porque permite diseñar colores con diferentes niveles de contrastes, sino también porque se adapta a todos los tonos de cabello.¨ afirmó Carolina y agregó ¨Verse más claras, no va a significar estar rubias. Todos van a lograr lucir diseños de colores en sus cabellos sin perder su naturalidad.¨

De todos los cortes mencionados, Carolina confirmó que el Shaggy se llevará toda la atención y es el ideal para potenciar el diseño de color del French Balayage.