Recomendados. 4 podcasts sobre sexualidad, amor y relaciones

Es un podcast que nació a partir de las experiencias personales de su creadora, Melanie Tobal. Melanie cuenta que muchas veces se sentía sola en algunas cosas que le pasaban y no encontraba fácilmente respuestas que le sirvieran para temas íntimos. Con el tiempo se dio cuenta de que prácticamente no tuvo educación sexual y de que, incluso entre amigas, habían muchos temas que les resultan tabú. Decidió entonces lanzar una encuesta en redes sociales para ver si lo mismo le pasaba a otras personas y el resultado fue alucinante: todos sentían lo mismo. Gracias a esto tuvo la idea de generar un podcast con contenido íntimo y accesible.

Cada episodio de Acabar es un relato que se construye con aproximadamente más de 10 voces de todo tipo (médicas, sexólogas, escritoras y artistas, entre otras) que hablan de forma relajada y cercana sobre distintas formas de estimulación, datos, exploración del cuerpo y hasta sobre cómo encontrar lo que nos gusta y lo que no. Es un podcast que se destaca por generar un espacio entre mujeres y por hablar con naturalidad sobre temas íntimos de la mano de especialistas, así como también por la comodidad que genera en el oyente a la hora de aprender y destrabar ciertas cuestiones.

Este podcast nace de la amistad entre tres amigas, cuya conversación relajada sobre los temas de su vida terminó en forma de podcast. Es un espacio de diálogo femenino con las voces de Laura Passalacqua, Dalia Fernández Walker y Jimena Outeiro. En sus comienzos arrancó hablando de feminismo y después fue expandiéndose hacia temas como sexualidad, salud mental y hasta finanzas.

Lo atractivo del podcast es su abordaje relajado de los temas desde una perspectiva más personal: cada una cuenta experiencias y detalles con una mirada muy distinta. Por otro lado, abarcan una gran variedad de temas, lo que vuelve el encuentro muy dinámico.

El podcast feminista de la red de Anfibia saca su nombre de un mito: Pandora abrió una caja y la acusaron de liberar todos los males del mundo. Para sus creadoras, esa apertura es una metáfora del día en que se volvieron feministas. Desde entonces, habitan un lugar incómodo pero deseante, rebelde y festivo. Su lema es: “Pandora estaba sola, nosotras nos tenemos”. Una vez por semana conversan con referentes del feminismo para hablar sobre las nuevas formas de amar, la ley del aborto, la justicia patriarcal y la femineidad travesti, entre muchos otros tópicos. Se dan charlas que enriquecen y que le aportan a quien escucha muchísima información para repensar cómo vive su vida.

Este podcast reúne casi todas las angustias de la generación Z de la mano de Dani Díaz, YouTuber, artista y activista trans, que se dedica a aconsejar a sus oyentes. En cada capítulo lee los testimonios que le llegan sobre amor, amistad, trabajo y mil tópicos más. “Mi amor de verano no me da más pelota, ¿qué hago?”, “Me ofrecieron actuar de alguien trans y soy cis, ¿lo hago para visibilizar o le doy lugar a alguien trans?”, “Soy gay desde siempre y me di cuenta de que también me gustan las mujeres, ¿es muy raro?”, “Mi novio mira porno y me molesta, ¿estoy loca o tengo algo de razón?”.

Si Dani no puede ayudar, la respuesta que da es siempre la misma: “andá a terapia”. Es un podcast que ayuda a mucha gente a entenderse mejor a sí misma, que genera identificación y que permite que muchas personas conozcan el punto de vista de quienes hoy son adolescentes o jóvenes adultos. Girl es parte de la productora rosarina Oiga!, especialista en podcasts centennials.

En este podcast, el psicoterapeuta Gus Casals -junto a distintos invitados- nos cuenta lo que implicaba ser gay en la Buenos Aires de las décadas 1980 y 1990. Es el podcast de “los últimos homosexuales”, donde se recorre la vida gay desde varios ámbitos: la moda, la música, los discos y las figuras más emblemáticas.

Incluye un análisis de Halston, la serie de Netflix, un recorrido por el cine argentino y sus figuras gays, y una conversación sobre el fútbol gay. Gus tiene una manera muy didáctica de analizar la cultura pop, además de una memoria impecable, lo que hace que quienes lo escuchan viajen con él a los universos que describe. Es de la familia de podcasts de la Asociación Civil El Vahido, que se dedica a cubrir la actualidad y la cultura LGBTI con charlas informales y reflexiones políticas.

