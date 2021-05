Revivieron una marca de bicis que estaba en venta y la convirtieron en un éxito

María Muñoz y Corina Cassola se conocieron en 2018. Como compartían los mismos intereses -ambas tenían marcas orientadas a niños- un amigo del gimnasio las presentó. Pronto se hicieron amigas y luego socias. En octubre de 2019, compraron FANGA, una empresa de bicis de madera sin pedales para niños, que estaba en el mercado con la producción detenida. Desarrollaron una nueva imagen, nuevos talleres, mejoras en el diseño y crearon nuevos productos. El crecimiento fue exponencial. En un año recuperaron la inversión inicial , a pesar de la pandemia.

¿Cómo lo hicieron?

María es economista y, al ser mamá, dejó su puesto de gerenta en una empresa internacional para lanzar un emprendimiento de decoración infantil. Corina, diseñadora industrial, emprende desde los 26, pero cuando nació su hija decidió hacer una marca de juguetes de madera. “Mary tenía ganas de hacer un producto nuevo para su marca y me ofreció si lo quería hacer yo”, relata Corina. Así, empezaron a colaborar mutuamente, hasta que decidieron tener un proyecto juntas.

Corina quería una camicleta para su hijo más chico, pero cuando habló con los entonces dueños de FANGA, se enteró de que querían venderla. “La marca estaba muerta. Desde marzo que no tenían stock, no publicaban nada en redes. Vimos la oportunidad y decidimos ir para adelante ”, explican. “Le pusimos nuestra impronta y fue espectacular. Hace un año que estamos y no paramos de crecer, en plena pandemia, con tres chicos chiquitos cada una, sin poder conocer a los del taller en persona”.

Confiaban en el producto y conocían el mercado . Firmaron a fines de octubre y apostaron a llegar a Navidad con la primera tanda. “El logo no nos gustaba nada, pero salimos así”, explica María. En esa primera venta duplicaron lo que tenían previsto. En marzo, ya con la cuarentena obligatoria, se sentaron a pensar la nueva imagen de la marca y eso terminó de darles impulso.

Trabajar de a dos

Los carritos de Fanga, uno de sus éxitos.

“Nos complementamos muy bien, incluso desde la formación de ambas. En el día a día las tareas están un poco separadas, con mucha flexibilidad, pero cada una tiene su rol”, cuenta María. Ella se enfocó en la economía y Corina en la producción. La marca original tenía muchas cosas para mejorar. Entonces, cambiaron lo necesario para que la producción fuera más ágil y sistematizaron procesos, así pudieron triplicar la cantidad de bicis que se fabricaban antes. En plena pandemia buscaron la motivación en los desafíos: encontrar un nuevo taller, hacer una estampa original, diseñar el packaging. “Lo importante es trabajar con buena onda, contentas y disfrutándolo. Es clave estar motivada, si no, sufrís”, aseguran.

Los consejos de María y Corina

“Tené mentalidad de empresa. Buscá la posibilidad de planificar y estar un paso adelante, sin quedarte siempre en lo chiquito. Con esas oportunidades, tenés más flexibilidad para dar respuesta. En este contexto la flexibilidad es clave”.

“No te pongas autotrabas. Un emprendimiento tiene mucho para desarrollar y una da mucho, más cuando empieza. Si podés tener stock, porque sabés que eso es un fijo, va a ser un problema menos que estar armando cajita por cajita cada vez que entra un pedido. Es mucho tiempo físico que te consume y también te mucha energía”.

“Apostá al emprendimiento. Tratá de sistematizar lo que puedas y organizarte para ahorrar trabajo en el día a día. El juguete es muy estacional, viene el día del niño y si no tenés organizado, te volvés loca. Si no empezaste antes, no hay chance de que des una respuesta favorable”.

“Armá equipo. El complemento y la confianza es clave. Hay que aprender a darle lugar al equipo, respetarlo, amarlo, contenerlo cuando haga falta y que te contenga también. Todos podemos ser buenísimos en algo y hay que aprender a delegar en lo que no. Te va a liberar espacio mental para crecer y poder pensar”.

En números

$800.000 fue la inversión inicial, recuperada en 1 año.

fue la inversión inicial, recuperada en 1 año. $5.5 millones facturaron en 2020.

millones facturaron en 2020. Multiplicaron x10 las bicis vendidas de marzo a diciembre 2020.

las bicis vendidas de marzo a diciembre 2020. +40 clientes mayoristas en todo el país (entre jugueterías y bicicleterías).

clientes mayoristas en todo el país (entre jugueterías y bicicleterías). 3 líneas de productos de diseño y producción propia: Bicicletas de aprendizaje, Carrito y Tablas de equilibrio.

líneas de productos de diseño y producción propia: Bicicletas de aprendizaje, Carrito y Tablas de equilibrio. + de 10 variedades de colores y estampas.