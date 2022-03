Shining Girls: Elisabeth Moss protagoniza el nuevo thriller de Apple TV+ basado en un exitoso bestseller

Elisabeth Moss tiene grandes personajes en su currículum, mujeres que no se dejan intimidar tan fácilmente como Peggy Olson (Mad Men), Robin Griffin (Top of the Lake) o June Osborne (The Handmaid’s Tale). Con Shining Girls suma otra gran protagonista femenina que dará qué hablar, gracias a la adaptación de la exitosa novela homónima de Lauren Beukes.

La nueva propuesta de Apple TV+ es un thriller metafísico centrado en Kirby Mazrachi (Moss), archivista de un periódico de Chicago que decide posponer sus ambiciones periodísticas después de sufrir un asalto. El trauma vuelve a golpearla cuando un asesinato reciente se asemeja a su propio caso y une fuerzas con el reportero Dan Velazquez (Wagner Moura) para intentar develar la identidad del despiadado atacante. Una fórmula ganadora y un género que sigue sumando adeptos, sobre todo si tenemos en cuenta el flamante suceso de Mare of Easttown en HBO.

Elisabeth Moss protagoniza Shining Girls

Phillipa Soo, Amy Brenneman y Jamie Bell completan el elenco de este drama apasionante que llegará a la plataforma el próximo mes con sus primeros tres episodios. Moss también es productora -junto a Leonardo DiCaprio y su compañía Appian Way-, y tras las cámaras se encuentra la directora Michelle MacLaren, ganadora del Emmy por Breaking Bad, entre otras cosas.

Antes de su estreno el próximo 29 de abril, te dejamos este adelanto para ir entrando en la oscura atmósfera de Shining Girls.