Succession estrena tercera temporada. ¿Qué familia real inspiró a la ficción?

Una de las ficciones más importantes de la pantalla actual, “Succession” nos presenta a los Roy, una familia multimillonaria y dueña de un conglomerado de compañías que se ve envuelta en una guerra civil constante entre ellos mismos.

Salvando las distancias -la vida de élite, los viajes en helicóptero y un cheque de un millón de dólares- las familias disfuncionales, los conflictos entre padre e hijos, hermanos y matrimonios son más reales de lo que su creador, Jesse Armstrong, propone como ficción. Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos podrían ser cualquier familia si hablamos de disputas, envidia, traición, celos, miedo y desilusión. De ahí la especulación de si la historia está basada en una familia normal como la de Rupert Murdoch, el magnate de Fox News.

El personaje Logan Roy está al frente de Waystar-Royco, uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo que incluye desde cadenas de noticias hasta parques de diversiones. A punto de cumplir 80 años y con problemas de salud sus hijos se preparan para suplir su puesto en la empresa cuando él dé un paso al costado. Sin embargo, lejos está de hacerlo y las tensiones aumentan. Logan se aferrará a su trono hasta que las fuerzas se lo permitan y Kendall (Jeremy Strong), que esperaba ser el señalado para estar a cargo de la dinastía, hará lo posible para derrocarlo.

La serie de HBO parecería estar basada en Murdoch, el hombre de 89 años que sigue al frente de News Corp. y es co presidente de Fox Corporation pese al problema de salud que atravesó en el año 2018, una lesión en su espalda.

Brian Cox como Logan Roy

Las riñas entre los hijos para decidir el futuro de la empresa mientras esperan que su padre se recupere, magnates que se rehúsan a retirarse, numerosos matrimonios e hijos y relaciones tensas con ellos, podrían ser algunas de las similitudes entre Logan y Rupert, pero no es suficiente para afirmar que “Succession” está realmente basada en los Murdoch. Hasta el momento sus creadores no profundizaron al respecto.

¿Qué familias podrían haber inspirado esta historia?

Si de especulaciones se trata, la serie cuya segunda temporada se llevó siete EMMYS (incluyendo “Mejor Serie Dramática”, “Mejor Dirección en Serie Dramática”, “Mejor Guión en Serie Dramática” y “Mejor Actor en Serie Dramática”) también podría estar inspirada en la familia Disney, Roberts y Redstone, entre otras.

Al igual que las familias Disney y Roberts, propietarias de Disneyland y Universal Studios respectivamente, los Roy son propietarios de Brightstar Adventure Park, una parte de la compañía Waystar Royco.

Ted Kennedy tampoco se salva de ser objeto de análisis. Al final de la primera temporada, Kendall se está recuperando de su participación en la muerte de un servidor después de la boda de su hermana. Al igual que el difunto senador de Estados Unidos, Kendall conducía un vehículo cuando se estrelló contra el agua. Similar a las acciones de Kennedy en 1969, Kendall abandonó la escena del crimen para buscar la ayuda de su padre para encubrir el incidente.

Jeremy Strong como Kendall Roy

Puede que esta ficción esté inspirada en historias de familias reales, pero me permito dudar de sus personajes. Son tan detestables que son capaces de causar repugnancia hasta en la persona más perversa. Esa oscuridad impenetrable no puede ser real. Están rotos por dentro y verlos destruirse unos a otros es el atractivo de la serie. Son siniestros, pero entretenidos como salidos de una obra de William Shakespeare y no de personas reales con claroscuros.

“Succession” es una serie que te conquista lenta pero firmemente capítulo a capítulo. Hay que darle tiempo para que demuestre por qué es una de las grandes favoritas de HBO y por qué la tercera temporada es tan esperada. Los nueve episodios estarán disponibles a partir del domingo 17 de octubre por HBO Max y HBO.

Si bien poco se sabe de los próximos episodios su trama dice así: “Emboscado por su rebelde hijo Kendall al final de la segunda temporada, Logan Roy comienza la tercera temporada en una posición peligrosa. Luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras, las tensiones aumentan cuando una amarga batalla corporativa amenaza con convertirse en una guerra civil familiar”.

Esta nueva temporada traerá nuevos actores a su reparto; entre ellos, Alexander Skarsgård (‘Big Little Lies’) en el papel de Lukas Matsson, CEO de una compañía tecnológica; Sanaa Lathan (‘Alien vs. Predator’), Linda Emond (‘Madam Secretary’), Jihae (‘Altered Carbon’), Adrien Brody (‘Peaky Blinders’) y Hope Davis (‘Capitán América: Civil War’). Ellos se unirán a los clásicos Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen.