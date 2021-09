Victoria Alonso. Una mujer argentina en la cima de Marvel Studios

Oriunda de la ciudad de La Plata, decidió migrar a Estados Unidos cuando tenía 19 años para cumplir su sueño de ser actriz. Sin embargo sus caminos, tras muchos rechazos, llevaron a Victoria Alonso a tomar otro rumbo, a dedicarse al cine fuera de cámara y triunfar en Marvel Studios.

Comenzó su carrera en la industria de efectos visuales y llegó a ser productora en esa disciplina en cintas como “Cruzadas”, de Ridley Scott; “El gran pez”, de Tim Burton, y “Shrek”, de Andrew Adamson, la primera ganadora del Oscar a Mejor Película Animada.

En el 2006 se incorporó a Marvel sin imaginarse que las películas de superhéroes basadas en historietas se convertirían en la joya de la taquilla mundial. Formó parte del equipo de “Iron-Man” (2008) que marcó un antes y un después en el rumbo de la compañía y desde entonces la argentina, con su talento y dinamismo, se convirtió en uno de los motores fundamentales.

Victoria Alonso Marvel

Luego de ocupar el rol de productora también en “Iron Man 2” (2010), “Capitán América: El primer vengador” y “Thor” (2011), fue ascendida al cargo de productora ejecutiva para la primera cinta protagonizada por el famoso equipo de superhéroes y lanzada en 2012.

Ese es el puesto que también mantendría para el estreno de las futuras entregas de “Eternals”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”, todas con fechas de estreno previstas para fines de 2021 y 2022.

Reconocida por ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Producción en Marvel Studios y por ser una de las figuras clave en el armado del universo cinematográfico de esa marca, se transformó en una de las mujeres más poderosas de la industria hollywoodense.

En 2015 fue galardonada con el Premio Muse de Mujeres en Cine y Televisión de Nueva York; también, fue la primera mujer en recibir el Premio Harold Lloyd de la Advanced Imaging Society y en 2017 fue la primera mujer en recibir el Premio Visionario en la XV edición de los Premios VES (Visual Effects Society).

La argentina Victoria Alonso se convirtió en la presidenta de Producción de Marvel Studios Jesse Grant - Getty Images North America

Hoy, a sus 55 años, Victoria Alonso alcanzó la cima: fue ascendida al cargo de presidenta del área en la que se desempeña por lo que ahora el futuro de Marvel Studios está en sus manos, en manos de una mujer, en manos de un talento bien argentino.

Tras darse a conocer la noticia, el presidente de Marvel, Kevin Feige, señaló en un comunicado de prensa: “Victoria ha sido una compañera increíble y una parte de nuestro equipo desde la primera película de Iron Man”, lanzada en 2008, que dio inicio a la gigantesca narrativa centrada en Los Vengadores.

“Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria, y estamos realmente entusiasmados de que continúe trabajando de nuestro lado en este rol más elevado, mientras llevamos a Marvel hacia el futuro”, subrayó Feige.

“Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza”, dijo por su parte la protagonista de esta nota en declaraciones al sitio especializado The Hollywood Reporter. Y en ese sentido, destacó que para las tareas que deberá supervisar -desde postproducción hasta efectos visuales y animación-, cuenta con “un grupo absolutamente increíble de personas que aportan todo su talento a la emocionante lista de películas y series que están en el horizonte”.

“Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales ¡Y vamos a tener más números musicales!”, adelantó Victoria Alonso, de Argentina para el mundo.