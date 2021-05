Billie Eilish respondió a las críticas que recibió por la producción de Vogue

Billie Eilish respondió a la críticas por su participación en la producción de fotos que protagonizó en la edición británica de la revista Vogue. A través de su cuenta de Instagram, la vocalista respondió a un titular del diario Daily Mail que la acusaba de “venderse” y de cambiar su discurso respecto de la relación con su cuerpo y la forma de mostrarlo.

Días atrás, Vogue UK mostró una producción de fotos de la cantante de 19 años en la que se la vio con una imagen distinta de la que suele mostrar. Caracterizada por usar ropa holgada, Eilish posó para la revista con un conjunto de lencería, zapatos de taco alto y un nuevo color de pelo. “Se trata de lo que te hace sentir bien”, dijo durante la entrevista que dio a ese medio.

Tras la publicación de la nota y de la producción que la acompañó, el diario Daily Mail publicó un artículo que criticó un supuesto cambio en su discurso y que tituló: “Prueba de que el dinero puede hacerte cambiar tus valores y venderte: fanáticos de Billie Eilish se sorprenden al ver que la cantante cambió la ropa holgada por lencería a pesar de prometer que escondería su cuerpo”. Ahora, Eilish compartió en sus redes sociales una imagen que responde al medio británico.

"Lo arreglo por vos": Billie Eilish compartió una imagen para responder a las críticas del diario Daily Mail Instagram Emily Clarkson

“Lo arreglo por vos”, escribió la periodista británica y activista feminista Emily Clarkson, en una imagen que se volvió viral en las últimas horas y que la propia Billie Eilish compartió en sus Instagram Stories. En la captura del titular de Daily Mail, Clarkson sostiene que, en realidad, la producción de Vogue UK es “Prueba de que las mujeres pueden cambiar su opinión y reclamar autonomía sobre sus cuerpos”. Además, apunta que, en lugar de haber “roto una promesa”, Eilish simplemente formó una nueva opinión, distinta de las que expresó siendo una adolescente.

“Escondió su cuerpo durante años porque no quería que la sexualizaran”, escribió Clarkson en la publicación que compartió la cantante. “Ella tomó esta decisión cuando era niña. Porque sabía cómo pueden ser los adultos. Estas decisiones son las que todas hemos tomado: ‘¡las polleras de la escuela no deben ser demasiado cortas o distraerán a los niños!’. Ella llegó a esos extremos porque tenía que hacerlo”, sostuvo. Luego, se refirió a las fotos que un fotógrafo tomó a la cantante -sin su permiso, en la vía pública- semanas atrás. “Pero esta sociedad, este lugar pervertido, no podía permitir que eso sucediera y la acosaron hasta que obtuvieron fotos de su cuerpo que publicaron sin su consentimiento. ¡Esas fotos explotaron! La noticia estaba por todas partes. ¡La mujer tiene cuerpo! Era como si ella les estuviera pidiendo que no la sexualizaran y, en lugar de respetarla, lo tomaron como un desafío“.

“Y ahora es una adulta mayor de edad y tomó una nueva decisión, porque eso es lo que los adultos pueden hacer, y de repente es una hipócrita que se rebela contra sí misma”, agregó Clarkson. “Obsérvese el uso de la palabra ‘promesa’, implicando que está cometiendo un pecado mortal y decepcionando a sus fans. Una acusación extraordinaria cuando realmente pensás en el hecho de que ella tiene literalmente 19 años”.

En el artículo publicado en Vogue UK, Eilish se refirió a la relación de las mujeres con su cuerpo. “Se trata de lo que te hace sentir bien. Si querés operarte, operate. Si querés ponerte un vestido que alguien piensa que te hace ver gigante, a la mierda, si sentís que te ves bien, te ves bien“. Como si hubiese podido anticiparse a las críticas que recibió, agregó: “De repente sos una hipócrita si querés mostrar tu piel, te convertís automáticamente en una puta. Si lo soy, entonces estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos putas, y a la mierda. Démosle la vuelta y convirtámoslo en un factor de poder. Mostrar tu cuerpo o no hacerlo no debería ser razón para que no te respeten“.

LA NACION